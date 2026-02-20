पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकाला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण; कारण काय तर...

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून खून, खुनाचा प्रयत्न, लुटमार यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता पुण्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. स्वारगेट येथील महर्षीनगरमध्ये सोसायटीच्या अवारात बुलेटचा कर्णकर्कश हॉर्न वाजविल्याबाबत विचारणा केल्याने ज्येष्ठ नागरिकाला बॅट तसेच लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी बुलेट चालकासह साथीदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत ७३ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने स्वारगेट पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यांनुसार, बुलेट चालकासह साथीदारांवर गु्न्हा दाखल करण्यात आला.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार ज्येष्ठ नागरिक हे महर्षीनगर भागातील सोसायटीत राहायला आहेत. आरोपी बुलेट चालक १७ फेब्रुवारी रोजी दुपारी साडेचारच्या सुमारास सोसायटीच्या आवारात आला. त्याने जोरात बुलेटचा हॉर्न वाजविला. बुलेटचा कर्णकर्कश हॉर्नमुळे त्रासलेल्या ज्येष्ठाने विचारणा केल्यानंतर बुलेट चालकाने त्यांना शिवीगाळ केली. नंतर बुलेट चालक आणि साथीदार सोसायटीच्या आवारात आले. त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकाला शिवीगाळ केली. त्यांना लाथाबुक्क्या, तसेच बॅटने मारहाण केली. सहायक निरीक्षक शिरसाठ तपास करत आहेत.
बुलेटला बसविलेल्या सायलेन्सरमध्ये मॉडिफिकेशन करून फटाक्यासारखा कर्णकर्कश हॉर्न वाजविणाऱ्या तब्बल १५० बुलेट चालकांवर पोलिसंनी नुकतीच कारवाई केली आहे. बेशिस्त दुचाकीस्वारांवर पोलिसांनी कारवाई करण्यास विशेष मोहिम राबविली आहे. या मोहिमेत विरूद्ध दिशेने जाणरे दुचाकीस्वार, ट्रिपल सीट जाणाऱ्या दुचाकीस्वारांवर पोलिसांनी कारवाई करुन दुचाकी जप्त केल्या होत्या.
विद्यार्थ्याचा चाकूने भोसकून खून
लातूर शहरात एक खळबळजनक घटना घडली असून, एका तरुणाचा चाकूने भोसकून खून करण्यात आला आहे. ही घटना लातूर शहरातील औसा रोडवरील अत्यंत वर्दळीच्या ठिकाणी घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. विक्रम पांचाळ (वय 21) असे चाकूने भोसकून खून झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या समोर एका तरुणाचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला आहे. किरकोळ कारणावरुन काही दिवसांपूर्वी वाद झाला होता, या किरकोळ वादाचे रूपांतर खुनामध्ये झालं. पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतन येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांमध्ये किरकोळ कारणावरून हाणामारी झाली. या हाणामारी दरम्यान विक्रम पांचाळ याच्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आला. गंभीर जखमी अवस्थेत विक्रमला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं; मात्र, उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला.