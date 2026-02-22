Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नेतन्याहूंची चिंता वाढली! लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहची सुत्रे इराणच्या हाती; इस्रायल संपवण्याचा खामेनेईंचा ‘मास्टर प्लॅन’?

Iran control Hezbollah : इराणच्या रिव्लोल्यूशनरी गार्ड्सने लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहची कमान हाती घेतली आगे. यामुळे इस्रायलची चिंता वाढली आहे. इराणने बेका खोऱ्यातील एका क्षेपणास्त्र युनिटला लक्ष्य केले आहे.

Updated On: Feb 22, 2026 | 06:20 PM
  • लेबनॉनमध्ये हिजबुलल्हाची सुत्रे इराणच्या हाती
  • दोन आघाड्यांवर इराणची युद्धाची तयारी
  • इस्रायलवर धोक्याचे सावट
Iran IRGC takes Hezbollah Control in Lebnon : तेल अवीव : एकीकडे इराण (Iran) आणि अमेरिकेत (America) मध्यपूर्वेतील तणाव वाढत चालला आहे. अशा परिस्थिती इराणने आणखी एक मोठा डाव खेळला आहे. इराणच्या रिव्होल्शनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)ने हिजबुल्लाहची कमांड पुन्हा हाती घेतली आहे. यामुळे इस्रायलची चिंता वाढली आहे. लेबनॉनमध्ये इराणच्या मदतीने हिजबुल्लाहची लष्करी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सौदीचे अल-अरेबियाला वृत्तापत्राने याची माहिती दिली आहे.

US Iran Tension : इराणचे ट्रम्प यांना खुलं आव्हान! होमुर्झ समुद्रात ‘या’ घातक मिसाईलचे परिक्षण, अमेरिकेचा गेम ओव्हर?

दोन आघाड्यांवर इराण युद्धात अडकला

  • इस्रायल-इराणमध्ये युद्धीची ठिणगी
सौदीच्या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, IRGC ने अधिकारी लेबनॉनच्या बेका खोऱ्यात हिजबुल्लाहच्या युनिटच्या सदस्यांची भेट घेतली आहे. यामुळे इस्रायलने तातडीने हल्ला केला असून यामध्ये किमान १२ लोक ठार झाले आहेत, तर ५० हून अधिकारी जखमी झाले आहे. इस्रायलच्या संरक्षण दलाने दिलेल्या माहितीनुारा, हिजबुल्लाह आणि हमासचे कमांड सेंटर्सना लक्ष करण्यात आले आले. इस्रायलच्या या हल्ल्यामुळे इराणमध्ये संतापाची लाट उसळली असून दोन्ही देशांमध्ये युद्धाची ठिणगी उडण्याची शक्यता आहे.
  • अमेरिका इराण युद्ध 
याच वेळी इराण दुसरीकडे मध्यपूर्वेत अमेरिकेशी युद्धात अडकला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणविरोधात कडक भूमिका घेतली असून अणु करारावरुन त्यांना इशारा दिला आहे. अमेरिका इराणमधील अणु चर्चा यशस्वी न झाल्यास लष्करा पर्यायाच अवलंब केला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ट्रम्प यांनी इराणला अण्वस्त्र कार्यक्रम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच अमेरिकेने कॅरिबियन समुद्रात आपली लष्करी तैनातीही वाढवली आहे.

हिजबुल्लाहच्या मदतीने लढणार युद्ध

अमेरिकेच्या इराणवरील वाढत्या दबावामुळे इराण हिजबुल्लाहच्या मदतीने इस्रायलवर लेबनॉनमध्ये दबाव निर्माण करण्याची शक्यता आहे. यामुळे इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने हिजबुल्लाहची कमांड हाती घेतली आहे. ज्यामुळे इस्रायलची चिंता वाढली आहे. अशा परिस्थिती युद्धाची ठिणगी उडाल्यास प्रचंड अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिका इराणमध्ये युद्ध झाल्यास हिजबुल्लाहने स्वत:ला यापासून दूर ठेवावे अशी मागणी केली जात आहे. मात्र इराण हिजबुल्लाहवर इस्रायलविरुद्ध लढण्यासाठी दबाव आणत आहे. हिजबुल्लाहचे प्रमुख नैम कासेम यांनी गेल्या महिन्यात यापासून दूर राहण्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु इराणच्या दबावामुळे हिजबुल्लाह युद्धात उतरण्याची शक्यता आहे. यामुळे इस्रायलला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

या दोन्ही परिस्थिती पाहता इराण सध्या दोन आघाड्यांवर युद्धाची तयारी करत असल्याचे चित्र दिसून येत आघे. याचे जागतिक स्तरावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

इराणची उलटी गिनती सुरु! अमेरिकेच्या ‘त्या’ बॉम्बने उडणार अणुकेंद्राच्या ठिकऱ्या, काय आहे ट्रम्प यांचा प्लॅन?

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने लेबनॉनमध्ये कोणत्या हालचाली केल्या आहेत?

    Ans: सौदीच्या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणच्या रिव्होल्शनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)ने लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहची कमांड पुन्हा हाती घेतली आहे.

  • Que: इराणच्या IRGC लेबनॉनमध्ये हालचाली करताच इस्रायलने कोणती कारवाई केली?

    Ans: IRGC ने अधिकारी लेबनॉनच्या बेका खोऱ्यात हिजबुल्लाहच्या युनिटच्या सदस्यांची भेट घेतली आहे. यामुळे इस्रायलने तातडीने हल्ला केला असून यामध्ये किमान १२ लोक ठार झाले आहेत, तर ५० हून अधिकारी जखमी झाले आहे.

Published On: Feb 22, 2026 | 06:20 PM

Feb 22, 2026 | 06:20 PM
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

