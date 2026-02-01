Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pune : फुकट्या प्रवाशांवर पीएमपीची कडक कारवाई; 9 महिन्यांत तब्बल…

प्रवाशांना शिस्त लावण्यासाठी पीएमपीकडून कडक तपासणी मोहीम सातत्याने राबविण्यात येत आहे. विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाकडून दंड आकारण्यात येत आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 12:30 AM
संग्रहित फोटो

  • पुकट्या प्रवाशांना मोठा दणका
  • पीएमपीकडून कडक कारवाई सुरु
  • नऊ महिन्यांत १ कोटी २ लाखांचा दंड वसूल
पुणे : पीएमपी प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना व जनजागृती करूनही विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे प्रमाण अपेक्षेप्रमाणे कमी होताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रवासी शिस्त लावण्यासाठी पीएमपीकडून कडक तपासणी मोहीम सातत्याने राबविण्यात येत आहे. पीएमपी बसमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाकडून पाचशे रुपये दंड आकारण्यात येतो. पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) प्रशासनाने विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या फुकट्या प्रवाशांना मोठा दणका दिला आहे. दंडात्मक कारवाईतून एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल एक कोटी दोन लाख रुपये दंड वसूल केला आहे.

 

पीएमपीकडून शहरातील महत्त्वाच्या बस थांब्यांवर तसेच गर्दीच्या ठिकाणी चेकरांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे चेकर बसमधील प्रवाशांची तिकिटे तपासून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई करीत आहेत. फुकट्या प्रवाशांची संख्या कमी करण्यासाठी पीएमपीकडून विशेष मोहीम नियमितपणे राबविली जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

हे सुद्धा वाचा : बिडकरांची लागणार पुन्हा सभागृह नेतेपदी वर्णी! महापाैर, स्थायीसह इतर अध्यक्षपदासाठीही चुरस वाढली

विनातिकीट प्रवाशांकडून दंड वसुली (एप्रिल–डिसेंबर 2025)

महिना दंड वसुली
 एप्रिल २०२५ ७,८२,०००
मे २०२५ ७,८३,०००
जून २०२५ ७,८०,०००
जुलै २०२५ ११,२२,०००
ऑगस्ट २०२५ १३,४९,५००
सप्टेंबर २०२५ १२,४९,५००
ऑक्टोबर २०२५ १२,६३,०००
नोव्हेंबर २०२५ १५,९०,०००
डिसेंबर २०२५ ११,९९,५००
“पीएमपीकडून सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील असेच प्रवास दर ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रवाशांनी विनातिकीट प्रवास करू नये. विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची कडक तपासणी सुरू असून, नागरिकांनी पीएमपी प्रशासनास सहकार्य करावे.” — किशोर चौहान, जनसंपर्क अधिकारी, पीएमपी

Published On: Feb 01, 2026 | 12:30 AM

