रस्त्यावरील मुलांच्या उत्थानासाठी पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय! भीक मागणाऱ्या मुलांनाही आता…

रस्त्यावर काम करणारे आणि भीक मागणाऱ्या मुलांसाठी पुणे महापालिका सर्वसमावेशक प्रकल्प राबविणार आहे. या मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य या विषयावर या प्रकल्पात काम केले जाईल.

Updated On: Jan 31, 2026 | 12:25 PM
संग्रहित फोटो

  • रस्त्यावरील मुलांसाठी पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय!
  • भीक मागणाऱ्या मुलांसाठीही ही योजना
  • दीड महिन्यात टप्प्याटप्प्याने राबविणार उपक्रम
पुणे : रस्त्यावर काम करणारे आणि भीक मागणाऱ्या मुलांसाठी पुणे महापालिका सर्वसमावेशक प्रकल्प राबविणार आहे. या मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य या विषयावर या प्रकल्पात काम केले जाईल. पुणे शहरातील प्रमुख चौक आणि सिग्नल परिसरात लहान मुले फुगे, रुमाल, पेन, विविध प्रकारची खेळणी आदी विक्री करतात. तर काही भीक मागतात असे चित्र आढळून येत आहे. या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचे शिक्षण आणि आरोग्य याविषयावर काम करण्यासाठी महापालिकेचा समाज विकास विभाग हा प्रकल्प राबविणार आहे.

 

रस्त्यावर साहित्य विक्री करणाऱ्या लहान हातात कामाऐवजी शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून देण्यात आली आहे. शहरातील सिग्नल, चौक व गर्दीच्या ठिकाणी आढळणाऱ्या मुलांचे सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे मुलांची ओळख, त्यांची पार्श्वभूमी व परिस्थिती समजून घेतली जाणार आहे, त्यामागे असलेले दबाव, शोषण व असुरक्षिततेवर नियंत्रण आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून नोंदणी करून त्यांच्या शैक्षणिक पातळीप्रमाणे शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. कधीच शाळेत न गेलेली तसेच शिक्षण अर्धवट सोडलेली मुले यांच्यासाठी विशेष शिक्षण योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.

दीड महिन्यात टप्प्याटप्प्याने राबविणार उपक्रम

या मुलांच्या शिक्षणासोबतच आरोग्याच्या बाबतीतही ठोस उपाययोजना करण्यात येणार असून, या मुलांची नियमित आरोग्य तपासणी, उपचार, लसीकरण व पोषणविषयक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. आजारमुक्त आणि सुरक्षित बालपण देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जाणार आहे.

तसेच, महापालिक’ घरट’ प्रकल्पाशी या मुलांना जोडून सुरक्षित निवारा, मार्गदर्शन आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था केली जाणार आहे. तात्पुरत्या मदतीऐवजी दीर्घकालीन पुनर्वसन, शिक्षण आणि समाजात पुनर्स्थापना यावर भर देण्यात येणार आहे. हा उपक्रम टप्प्याटप्याने राबविण्यात येणार आहे.

Published On: Jan 31, 2026 | 12:25 PM

Topics:  

