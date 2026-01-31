Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ही तर वाहनांमधील उत्तम गुणतवणूक! जाणून घ्या, Best Resale Value असणारे बाईक्स आणि स्कूटर

भारतात जसे अनेक जण बाईक आणि स्कूटर खरेदी करतात तसेच त्यांची विक्री सुद्धा करतात. मात्र, अनेकांना चांगली रिसेल व्हॅल्यू असणारी दुचाकी हवी असते. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 31, 2026 | 10:11 PM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • चांगली रिसेल व्हॅल्यू असणारी दुचाकी कोणती?
  • Hero, Honda आणि Bajaj च्या दुचाक्यांना चांगली रिसेल व्हॅल्यू
  • जाणून घ्या संपूर्ण यादी
1 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीतील बजेट टू-व्हीलर्स भारतीय ग्राहकांसाठी एक स्मार्ट गुंतवणूक ठरतात, विशेषतः जेव्हा रीसेल व्हॅल्यूला प्राधान्य दिले जाते. Hero, Honda आणि Bajaj सारख्या विश्वासार्ह ब्रँड्सच्या परवडणाऱ्या गाड्या त्यांच्या विश्वासार्हतेमुळे, कमी मेंटेनन्स खर्चामुळे आणि मजबूत सर्व्हिस नेटवर्कमुळे नवीन तसेच सेकंड-हँड मार्केटमध्ये मोठी मागणी राखून आहेत. स्थानिक मेकॅनिकनाही या गाड्यांची चांगली माहिती असल्याने, दुरुस्ती लवकर होते आणि गाडी जास्त काळ बंद ठेवावी लागत नाही. आज आम्ही तुम्हाला अशा बाइक्स आणि स्कूटर्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांना बाजारात उत्तम रीसेल व्हॅल्यू मिळते.

Hero Splendor

भारतात रीसेल व्हॅल्यूच्या बाबतीत Hero Splendor ला बेताज बादशाह मानले जाते. यामागील मुख्य कारण म्हणजे तिचे साधे आणि टिकाऊ 97-100 cc इंजिन. सुमारे 74,152 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीचा नवा मॉडेल 2 वर्षे आणि 20,000 किलोमीटर चालल्यानंतरही जवळपास 58,000 रुपयांना विकला जातो, म्हणजेच सुमारे 75 टक्के व्हॅल्यू टिकून राहते. 60 किमी/लिटरपेक्षा जास्त मायलेज, साधा डिझाइन आणि स्वस्त स्पेअर पार्ट्समुळे सेकंड-हँड मार्केटमध्ये तिची मागणी कायम जास्त असते.

V8 इंजिनची ताकद आणि सोबतीला AI फीचर्स! Mercedes कडून S-Class लक्झरी कार सादर

Honda Activa

स्कूटर सेगमेंटमधील सर्वात लोकप्रिय Honda Activa तिच्या 110 cc इंजिन आणि सोप्या मेंटेनन्समुळे रीसेल व्हॅल्यूच्या बाबतीत मजबूत ठरते. नव्या Activa ची किंमत 75,433 ते 89,806 रुपयांदरम्यान आहे, तर कमी मायलेज असलेली 2023 मॉडेलची जुनी Activa 50,000 ते 65,000 रुपयांना विकली जाते. यामुळे सुमारे 65-70 टक्के रीसेल व्हॅल्यू मिळते.

Honda Shine

Honda ची 125 cc कम्यूटर बाइक Shine विक्रीच्या बाबतीतही उत्तम कामगिरी करते. 2024 मॉडेलच्या ड्रम ब्रेक व्हेरिएंटची नवी किंमत 80,852 ते 85,211 रुपये असून, 37,000 किलोमीटर चालल्यानंतर ही बाइक सुमारे 59,000 ते 65,000 रुपयांना विकली जाते. म्हणजेच जवळपास 70 टक्के मूल्य कायम राहते.

Royal Enfield Classic 350

या बाइकच्या बेस व्हेरिएंटची किंमत सुमारे 1.82 लाख रुपये आहे. मात्र Classic 350 चा रेट्रो लूक आणि दमदार 350 cc इंजिन यामुळे अनेक वर्षांनंतरही या बाइकला चांगली रीसेल व्हॅल्यू मिळते.

Bajaj Pulsar 150

स्पोर्टी लूकसोबतच व्यावहारिक वापरासाठी ओळखली जाणारी Pulsar 150 तिच्या 149 cc DTS-i इंजिनमुळे लोकप्रिय आहे. नव्या मॉडेलची किंमत सुमारे 1.12 लाख रुपयांपासून सुरू होते. 2 वर्षे जुन्या मॉडेलला 65 ते 75 टक्क्यांपर्यंत रीसेल व्हॅल्यू मिळते, म्हणजेच सुमारे 60,000 ते 80,000 रुपयांपर्यंत किंमत मिळू शकते. या बाइकमध्ये डिजिटल कन्सोलही उपलब्ध आहे.

Web Title: Bikes and scooters with best resale value hero splendor honda activa

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 10:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

V8 इंजिनची ताकद आणि सोबतीला AI फीचर्स! Mercedes कडून S-Class लक्झरी कार सादर
1

V8 इंजिनची ताकद आणि सोबतीला AI फीचर्स! Mercedes कडून S-Class लक्झरी कार सादर

2026 मध्ये Volkswagen भारतात 5 नवीन कार लाँच करणार, जाणून घ्या संपूर्ण यादी
2

2026 मध्ये Volkswagen भारतात 5 नवीन कार लाँच करणार, जाणून घ्या संपूर्ण यादी

नवीन Hyundai Creta च्या इंटिरिअरची दिसली पहिली झलक, मिळाली ‘ही’ खास माहिती
3

नवीन Hyundai Creta च्या इंटिरिअरची दिसली पहिली झलक, मिळाली ‘ही’ खास माहिती

मुकेश अंबानी यांचा मास्टरस्ट्रोक! लवकरच Jio Electric Cycle मार्केटमध्ये येणार? मिळणार 100Km लॉंग रेंज
4

मुकेश अंबानी यांचा मास्टरस्ट्रोक! लवकरच Jio Electric Cycle मार्केटमध्ये येणार? मिळणार 100Km लॉंग रेंज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ही तर वाहनांमधील उत्तम गुणतवणूक! जाणून घ्या, Best Resale Value असणारे बाईक्स आणि स्कूटर

ही तर वाहनांमधील उत्तम गुणतवणूक! जाणून घ्या, Best Resale Value असणारे बाईक्स आणि स्कूटर

Jan 31, 2026 | 10:11 PM
Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा

Maharashtra Politics: “दिवंगत अजितदादा पवार यांचे…”; पंतप्रधान मोदींनी सुनेत्रा पवारांना दिल्या शुभेच्छा

Jan 31, 2026 | 09:39 PM
Ahilyanagar News: पहिली वादग्रस्त पोस्ट आणि नंतर थेट संपादकाबाबत अश्लील पोस्ट! ‘या’ नेत्यावर गुन्हा दाखल

Ahilyanagar News: पहिली वादग्रस्त पोस्ट आणि नंतर थेट संपादकाबाबत अश्लील पोस्ट! ‘या’ नेत्यावर गुन्हा दाखल

Jan 31, 2026 | 09:09 PM
Washim News : वाशिम येथे मुलाखती आटोपल्या; अंतिम निवड यादी मात्र रखडली

Washim News : वाशिम येथे मुलाखती आटोपल्या; अंतिम निवड यादी मात्र रखडली

Jan 31, 2026 | 09:07 PM
वकिलांसाठीची पहिली स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी! नवी मुंबईतील तळोजा येथे लोकार्पण

वकिलांसाठीची पहिली स्वतंत्र प्रशिक्षण अकॅडमी! नवी मुंबईतील तळोजा येथे लोकार्पण

Jan 31, 2026 | 08:50 PM
IND vs NZ 5Th 20 : भारताचा ग्रीनफील्ड स्टेडियमवर न्यूझीलंडसमोर 272 धावांचा डोंगर! इशान-सूर्याची वादळी खेळी 

IND vs NZ 5Th 20 : भारताचा ग्रीनफील्ड स्टेडियमवर न्यूझीलंडसमोर 272 धावांचा डोंगर! इशान-सूर्याची वादळी खेळी 

Jan 31, 2026 | 08:45 PM
Union Budget 2026: गुंतवणूकदारांनोsss लक्ष द्या! जर बजेट सादर होताना ‘या’ तीन घोषणा झाल्या तर Share Market होईल सुसाट

Union Budget 2026: गुंतवणूकदारांनोsss लक्ष द्या! जर बजेट सादर होताना ‘या’ तीन घोषणा झाल्या तर Share Market होईल सुसाट

Jan 31, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM