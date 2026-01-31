ही तर वाहनांमधील उत्तम गुणतवणूक! जाणून घ्या, Best Resale Value असणारे बाईक्स आणि स्कूटर

भारतात रीसेल व्हॅल्यूच्या बाबतीत Hero Splendor ला बेताज बादशाह मानले जाते. यामागील मुख्य कारण म्हणजे तिचे साधे आणि टिकाऊ 97-100 cc इंजिन. सुमारे 74,152 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीचा नवा मॉडेल 2 वर्षे आणि 20,000 किलोमीटर चालल्यानंतरही जवळपास 58,000 रुपयांना विकला जातो, म्हणजेच सुमारे 75 टक्के व्हॅल्यू टिकून राहते. 60 किमी/लिटरपेक्षा जास्त मायलेज, साधा डिझाइन आणि स्वस्त स्पेअर पार्ट्समुळे सेकंड-हँड मार्केटमध्ये तिची मागणी कायम जास्त असते.
स्कूटर सेगमेंटमधील सर्वात लोकप्रिय Honda Activa तिच्या 110 cc इंजिन आणि सोप्या मेंटेनन्समुळे रीसेल व्हॅल्यूच्या बाबतीत मजबूत ठरते. नव्या Activa ची किंमत 75,433 ते 89,806 रुपयांदरम्यान आहे, तर कमी मायलेज असलेली 2023 मॉडेलची जुनी Activa 50,000 ते 65,000 रुपयांना विकली जाते. यामुळे सुमारे 65-70 टक्के रीसेल व्हॅल्यू मिळते.
Honda ची 125 cc कम्यूटर बाइक Shine विक्रीच्या बाबतीतही उत्तम कामगिरी करते. 2024 मॉडेलच्या ड्रम ब्रेक व्हेरिएंटची नवी किंमत 80,852 ते 85,211 रुपये असून, 37,000 किलोमीटर चालल्यानंतर ही बाइक सुमारे 59,000 ते 65,000 रुपयांना विकली जाते. म्हणजेच जवळपास 70 टक्के मूल्य कायम राहते.
या बाइकच्या बेस व्हेरिएंटची किंमत सुमारे 1.82 लाख रुपये आहे. मात्र Classic 350 चा रेट्रो लूक आणि दमदार 350 cc इंजिन यामुळे अनेक वर्षांनंतरही या बाइकला चांगली रीसेल व्हॅल्यू मिळते.
स्पोर्टी लूकसोबतच व्यावहारिक वापरासाठी ओळखली जाणारी Pulsar 150 तिच्या 149 cc DTS-i इंजिनमुळे लोकप्रिय आहे. नव्या मॉडेलची किंमत सुमारे 1.12 लाख रुपयांपासून सुरू होते. 2 वर्षे जुन्या मॉडेलला 65 ते 75 टक्क्यांपर्यंत रीसेल व्हॅल्यू मिळते, म्हणजेच सुमारे 60,000 ते 80,000 रुपयांपर्यंत किंमत मिळू शकते. या बाइकमध्ये डिजिटल कन्सोलही उपलब्ध आहे.