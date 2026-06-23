Purandar Airport : हक्कसोड पत्र दिलेल्या बहिणींच्या नव्याने आलेल्या हरकती फेटाळणार; जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्टच सांगितलं

सासवड/संभाजी महामुनी : बहिणीने पूर्वीच हक्कसोड पत्र दिले मात्र आता त्यावर पुन्हा हरकत घेतली आहे, काही प्रकरणात आठ ते दहा गुंठे क्षेत्राचा कोर्टात वाद सुरु असताना संपूर्ण क्षेत्रावर हरकत घेतली आहे. तसेच काही प्रकरणात भावाने स्वतः खरेदी केलेल्या जमिनीवर बहिणीने हक्क सांगून हरकत घेतल्याचे दिसून आले आहे. यामध्ये केवळ शेतकऱ्यांना त्रास देण्याच्या हेतूने हरकती घेतल्याचे दिसत असल्याने अशा हरकती फेटाळण्यात येतील आणि जमिनीचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले.
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु असून, शेतकऱ्यांच्या संमती घेवून त्यांना रोख स्वरुपात मोबदला देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी पुरंदरच्या प्रशासकीय इमारतीत प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी उपजिल्हाधिकारी सतीश राऊत, भूसंपादन अधिकारी कल्याण पांढरे, प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे, संगीता चौघुले, तहसीलदार विक्रम राजपूत, संदीप पाटील, तालुका कृषीअधिकारी श्रीधर चव्हाण, भूमी अभिलेख अधिकारी स्मिता गौड तसेच सर्व विभागाचे अधिकारी, प्रतिनिधी आणि शेतकरी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ११५० हेक्टर जमीनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या तहसील प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच न्यायालयीन स्तरावरील तक्रारी होत्या. त्यासंबंधित शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. जेणेकरून त्यांचे पैसे केसेसमुळे कोर्टात अडकून न पडता त्यांना त्वरित मिळावेत यादृष्टीने शेतकऱ्यांशी समोरासमोर चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यातील बहुसंख्य केसेसमध्ये तोडगा निघण्याचे दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांनी मान्य केले असल्याने पुढील सोमवारी २९ जून रोजी एकदा सुनावणी घेवून समाधानकारक अंतिम निकाल देण्यात येईल.
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जिल्हा न्यायाधीशांना विनंती केली – डुडी
विमानतळ प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांचे तहसील, प्रांत आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर खटले सुरु आहेत त्यावर आमच्या पातळीवर तातडीने खटले मार्गी लावण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर दिवाणी स्वरूपाचे अनेक खटले वर्षानुवर्षे तालुका आणि जिल्हा न्यायालयात सुरु आहेत तेही तातडीने निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांना विनंती केली आहे. त्यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दाखवला असून, अशा खटल्यांची यादी तयार करून जिल्हा न्यायाधीशांच्या माध्यमातून सुनावणी घेवून निकाली काढण्यात येतील. उपजिल्हाधिकारी सतीश राऊत आठवड्यातून शुक्रवार आणि सोमवारी सासवडला उपस्थित राहणार असून, तेही या कामी सुनावणीस मदत करतील असे डुडी यांनी सांगितले.