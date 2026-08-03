सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

कोकणाची ‘जीवनवाहिनी’ बनली ‘मरणवाहिनी’! हजारो कोटींचा Mumbai -Goa महामार्ग आहे की अपघातांचा सापळा?

Updated On: Aug 03, 2026 | 07:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

Mumbai Goa Highway: महामार्गाच्या अनेक भागांमध्ये काम अपूर्ण असल्याच्या आणि दोष निर्माण झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

कोकणाची ‘जीवनवाहिनी’ बनली ‘मरणवाहिनी’! हजारो कोटींचा Mumbai -Goa महामार्ग आहे की अपघातांचा सापळा?

मुंबई- गोवा महामार्ग (फोटो- सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मुंबई – गोवा महामार्गाच्या निकृष्ट कामावर नाराजी
  • सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षांची होते आहे मोठी उपेक्षा
  • काम ९७ टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा 
लांजा: मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग हा कोकणाची जीवनवाहिनी मानला जातो. या महामार्गावरून दररोज हजारो नागरिक, पर्यटक, व्यापारी आणि शेतकरी प्रवास करतात. मात्र आज या महामार्गाची अवस्था पाहिली कोकणवासीयांची घोर फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण होत आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्याला योग्य लेव्हल नाही. गाडी वेगात असताना अचानक चढ-उतार जाणवतात. पुलांवरील (Accident) सांधे व्यवस्थित जुळवले नसल्याने वाहन पुलावर चढताना किंवा उत्तरताना जोरात आपटते. त्यामुळे वाहनांचे नुकसान तर होतेच, पण प्रवाशांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होतो.

महामार्गावरील अनेक वळणे अजूनही धोकादायक आहेत. रस्ता चौपदरी झाला, पण नियोजनातील त्रुटी कायम राहिल्या. काही ठिकाणी सेवा रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. पावसाळ्यात पाणी साचते, खड्डे पडतात आणि अपघातांचा धोका वाढतो. महामार्गाच्या अनेक भागांमध्ये काम अपूर्ण असल्याच्या आणि दोष निर्माण झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

हा तर टाळूवरचं लोणी खाण्याचा प्रकार? ‘… मगच टोल घ्या’; Mumbai -Goa चे काम कधी होणार पूर्ण?

कोकणातील जनतेला अनेक वर्षे ‘यावर्षी महामार्ग पूर्ण होईल’, ‘प्रवास ६ तासांत होईल’, अशी आश्वासने देण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांना खड्डे, वाहतूक कोंडी, अपूर्ण कामे आणि निकृष्ट दर्जाचा रस्ता यांचा सामना करावा लागत आहे. महामार्गाचे काम ९७ टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्ष अनुभव वेगळीच कहाणी सांगतो. या महामार्गाच्या कामाची उत्त्वस्तरीय चौकशी करून दोषी कंत्राटदारांवर कारवाई झाली पाहिजे. कोकणवासीयांना आश्वासने नकोत, तर सुरक्षित, दर्जेदार आणि टिकाऊ महामार्ग हवा आहे अशी मागणी आता जोर धरू लागली असून आता या बेजबाबदार कामाच्या विरोधात जनतेतूनच उद्रेक होण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली जात आहे.

थेट टोल प्लाझा जप्तीचाच न्यायालयाने दिला आदेश; ऐतिहासिक निर्णयाचीच आता सगळीकडे चर्चा…

Mumbai -Goa चे काम कधी होणार पूर्ण?

तब्बल १७ते १८ वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण नेमके कधी पूर्ण होणार, हा यक्षप्रश्न आता संपूणर्ण कोकणवासीयांसह लाखो प्रवाशांना पडला आहे. सुरुवातीपासूनच विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडलेल्या या महामार्गाच्या कामाची पोलखोल यंदाच्या मुसळधार पावसाने पुन्हा एकदा उघड्यावर आणली आहे. महामार्गावर ठिकठिकाणी खड्यांचे आणि चिखलाचे साम्राज्य पसरले असून, कॉंक्रिटीकरण केलेल्या रस्त्यालाही अनेक ठिकाणी तडे पडल्याचे दिसून येत आहे.

Web Title: Many years back work in progress at mumbai goa highway kokan peole angry to government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 07:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी संमतीची पुन्हा मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत असणार अंतिम संधी
1

Purandar Airport : पुरंदर विमानतळासाठी संमतीची पुन्हा मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत असणार अंतिम संधी

Ahilyanagar News: युवा शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराची नवी दिशा; प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्रांसह शासकीय योजनांची माहिती
2

Ahilyanagar News: युवा शेतकऱ्यांसाठी रोजगाराची नवी दिशा; प्रशिक्षणानंतर प्रमाणपत्रांसह शासकीय योजनांची माहिती

हा तर टाळूवरचं लोणी खाण्याचा प्रकार? ‘… मगच टोल घ्या’; Mumbai -Goa चे काम कधी होणार पूर्ण?
3

हा तर टाळूवरचं लोणी खाण्याचा प्रकार? ‘… मगच टोल घ्या’; Mumbai -Goa चे काम कधी होणार पूर्ण?

Buldhana News: कपाशीपेक्षा सोयाबीनचाच दबदबा, राज्यात सर्वाधिक ३७.८% क्षेत्र व्यापले, सरासरी ८२ टक्के पेरणी
4

Buldhana News: कपाशीपेक्षा सोयाबीनचाच दबदबा, राज्यात सर्वाधिक ३७.८% क्षेत्र व्यापले, सरासरी ८२ टक्के पेरणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोकणाची ‘जीवनवाहिनी’ बनली ‘मरणवाहिनी’! हजारो कोटींचा Mumbai -Goa महामार्ग आहे की अपघातांचा सापळा?

कोकणाची ‘जीवनवाहिनी’ बनली ‘मरणवाहिनी’! हजारो कोटींचा Mumbai -Goa महामार्ग आहे की अपघातांचा सापळा?

Aug 03, 2026 | 07:39 PM
फाऊंटन-गायमुख रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून मिरा-भाईंदरचे राजकारण तापले; महापौरांच्या पत्रावरून शिवसेना आक्रमक

फाऊंटन-गायमुख रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून मिरा-भाईंदरचे राजकारण तापले; महापौरांच्या पत्रावरून शिवसेना आक्रमक

Aug 03, 2026 | 07:20 PM
Satara News: शहापूर योजनेचा वीजपुरवठा बंद; साताऱ्यात मंगळवारी दुपारचा पाणीपुरवठा ठप्प, बुधवारीही परिणाम

Satara News: शहापूर योजनेचा वीजपुरवठा बंद; साताऱ्यात मंगळवारी दुपारचा पाणीपुरवठा ठप्प, बुधवारीही परिणाम

Aug 03, 2026 | 07:15 PM
India-Nepal Tension : भारतीय जवानांवर नेपाळचा गंभीर आरोप; सीमावाद पुन्हा पेटला?

India-Nepal Tension : भारतीय जवानांवर नेपाळचा गंभीर आरोप; सीमावाद पुन्हा पेटला?

Aug 03, 2026 | 07:13 PM
वारकऱ्यांच्या रक्षणासाठी ‘खाकी’ ठरली देवदूत! आगीच्या भडक्यात घुसून पोलीस सोमनाथ टिके यांनी थेट…

वारकऱ्यांच्या रक्षणासाठी ‘खाकी’ ठरली देवदूत! आगीच्या भडक्यात घुसून पोलीस सोमनाथ टिके यांनी थेट…

Aug 03, 2026 | 07:07 PM
Health Tips: हेल्दी स्नॅक्स खाऊनही पोट सुटलंय? ‘या’ सवयींमुळे वाढू शकते वजन

Health Tips: हेल्दी स्नॅक्स खाऊनही पोट सुटलंय? ‘या’ सवयींमुळे वाढू शकते वजन

Aug 03, 2026 | 07:05 PM
Bavdhan Road: पहिल्याच पावसात २२ लाखांचा निधी गेला खड्यात! वाई–बावधन रस्त्याच्या निकृष्ट कामावर संताप

Bavdhan Road: पहिल्याच पावसात २२ लाखांचा निधी गेला खड्यात! वाई–बावधन रस्त्याच्या निकृष्ट कामावर संताप

Aug 03, 2026 | 07:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा