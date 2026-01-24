Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Pune News: पुण्याची वाहतूक कोंडी सुटणार? 'या' मेट्रो लाईनच्या विस्ताराला गती

महामेट्रोच्या माहितीनुसार, कामाची मुदत 'लेटर ऑफ अवॉर्ड' जारी झाल्यापासून ४२ महिने निश्चित करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या निविदा ५ मार्च २०२६ रोजी उघडल्या जाणार असून, त्यानंतर कंत्राटदाराची निवड प्रक्रिया पूर्ण होईल.

Jan 24, 2026 | 09:48 PM
Pune News: पुण्याची वाहतूक कोंडी सुटणार? 'या' मेट्रो लाईनच्या विस्ताराला गती

पुणे मेट्रोच्या विस्ताराला गती (फोटो- istockphoto)

पुण्यात मेट्रोचे काम वेगाने सुरू
पूर्व पुण्याची वाहतूक कोंडी सुटणार
प्रकल्पाच्या निविदा ५ मार्च २०२६ रोजी उघडल्या जाणार

पुणे: महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महामेट्रो)ने पुणे मेट्रो लाईन २च्या रामवाडी–वाघोली (विठ्ठलवाडी) विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या विस्तार प्रकल्पाअंतर्गत ४.८ किलोमीटर लांबीचा उन्नत (एलिव्हेटेड) मेट्रो व्हायाडक्ट आणि त्याच संरचनेवर पहिल्या स्तरावर ४.७ किलोमीटरचा सहापदरी एलिव्हेटेड रस्ता उभारण्यासाठी डिझाइन व बांधकामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या बहुउद्देशीय प्रकल्पामुळे पूर्व पुण्यातील (Pune News) वाहतूक कोंडीवर प्रभावी उपाय मिळणार असून सार्वजनिक वाहतूक अधिक वेगवान व सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे.

या निविदेमध्ये चार उन्नत स्थानकांचे संरचनात्मक काम समाविष्ट आहे. त्यामध्ये विमाननगर स्थानक, सोमनाथनगर स्थानक, खराडी बायपास स्थानक आणि तुळजाभवानी स्थानक यांचा समावेश आहे. ही स्थानके विमाननगर–खराडी–वाघोली पट्ट्यातील वाढत्या लोकवस्तीला मेट्रोशी जोडणारी ठरणार आहेत. आयटी हब, व्यावसायिक संकुले आणि निवासी परिसरांना थेट मेट्रो जोडणी मिळाल्याने दैनंदिन प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

महामेट्रोने दिलेल्या माहितीनुसार, कामाची मुदत ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ जारी झाल्यापासून ४२ महिने निश्चित करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या निविदा ५ मार्च २०२६ रोजी उघडल्या जाणार असून, त्यानंतर कंत्राटदाराची निवड प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

पुणे महामेट्रोकडून प्रवाशांसाठी ऑनलाईन ‘लॉस्ट अँड फाउंड’ सुविधा सुरू; मेट्रो स्टेशनवर विसरलेली वस्तू ऑनलाईन पाहता येणार

या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मेट्रो आणि रस्ता एकाच उन्नत संरचनेत उभारला जाणार आहे. त्यामुळे जागेचा कार्यक्षम वापर होणार असून, भूसंपादनाची गरज कमी राहील. सहापदरी एलिव्हेटेड रस्त्यामुळे नगर रोडवरील वाहतूक भार कमी होण्यास मदत होईल, तर मेट्रो व्हायाडक्टमुळे सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य मिळेल.

पूर्व पुण्याचा वेगाने होत असलेला विस्तार लक्षात घेता, हा प्रकल्प दीर्घकालीन दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. पुणे शहरातील विमाननगर, खराडी, वाघोली परिसरातील नागरिक, नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. मेट्रो नेटवर्क विस्तारासह रस्ते पायाभूत सुविधा मजबूत झाल्याने पुण्याच्या सर्वांगीण शहरी विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या विस्तार प्रकल्पातून पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे.

Pune Metro News: पुणे मेट्रोचा डिजिटल प्रवास वेगवान; तिकीट खरेदीत ५०% पर्यंत डिजिटल वाढ

मेट्रोमुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होऊन इंधन बचत, प्रदूषणात घट आणि कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळण्यास मदत होईल. बांधकामादरम्यान आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रीकास्ट घटक आणि सुरक्षिततेचे कडक निकष राबवले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. स्थानकांवर प्रवाशांसाठी लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा, स्मार्ट तिकीट प्रणाली आणि इंटिग्रेटेड फीडर सेवा प्रस्तावित आहेत. तसेच, एलिव्हेटेड रस्त्यामुळे आपत्कालीन सेवांना वेगवान मार्ग उपलब्ध होईल. एकूणच, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पूर्व पुण्यातील दैनंदिन प्रवास अधिक सुकर, सुरक्षित आणि वेळेत होईल, असा विश्वास नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

Published On: Jan 24, 2026 | 09:48 PM

