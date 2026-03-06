मेट्रो प्रवाशांच्या वाहनांच्या पार्किंगची चिंता आता लवकरच मिटणार; महापालिकेचे सर्वेक्षण

पुणे : मेट्रो स्थानकाच्या परिसरात पार्किंग व्यवस्था करण्यासाठी महापालिकेने सर्वेक्षण केले आहे. 31 ठिकाणी पार्किंग व्यवस्था उभी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. शहरातील वाढत्या वाहनसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी पुणे महापालिकेने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
पीएमपीएमएल बससेवा बळकट करण्याबरोबरच मेट्रो प्रकल्पाचे विस्तारीकरणही करण्यात येत आहे. सध्या शहरात दोन मेट्रो मार्गांवर सेवा सुरू असून, नागरिकांकडून मेट्रोचा वापर हळूहळू वाढू लागला आहे. मात्र, मेट्रोचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना एक महत्त्वाची अडचण भेडसावत आहे. अनेक ठिकाणी मेट्रो स्थानकापासून घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरेशी फीडर सेवा उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक नागरिक दुचाकी वाहनाने मेट्रो स्थानकापर्यंत येतात; परंतु स्थानकांजवळ पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. पार्किंगची सुविधा नसल्यामुळे काही नागरिक मेट्रोऐवजी खासगी वाहनानेच प्रवास करणे पसंत करतात.
ही समस्या लक्षात घेऊन पुणे महापालिकेने मेट्रो स्थानकांच्या परिसरात पार्किंग व्यवस्था विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या मालकीच्या जागांचा सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता दिनकर गोजारे यांनी सांगितले की, शहरातील महापालिकेच्या ३४ मोकळ्या जागांची पाहणी करण्यात आली असून, त्यापैकी ३१ ठिकाणी पार्किंग सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.
या ठिकाणी पार्किंगची सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर प्रवाशांना मेट्रो स्थानकांजवळ आपली वाहने उभी करता येतील. त्यामुळे नागरिकांना खासगी वाहनाने शहरात आतपर्यंत जाण्याची गरज कमी होईल आणि मेट्रोचा वापरही वाढेल. मेट्रो स्थानकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पार्किंग आणि इतर पूरक सुविधा उपलब्ध झाल्यास अधिकाधिक नागरिक सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय निवडतील, असा महापालिकेचा विश्वास आहे. यामुळे शहरातील वाढते वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण कमी करण्यासही मदत होणार आहे.
पार्किंग व्यवस्था केली जात आहे विकसित
सध्या स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, वनाज ते रामवाडी आणि लवकरच सुरू होणाऱ्या शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मेट्रो मार्गांच्या स्थानकांच्या परिसरात ही पार्किंग व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. या तीनही मार्गांवरील मेट्रो स्थानकांच्या आसपास उपलब्ध असलेल्या महापालिकेच्या जागांचा या प्रकल्पासाठी उपयोग केला जाणार आहे.
…तर मेट्रोने प्रवास करणे अधिक सोयीचे
महापालिका अधिकाऱ्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, पार्किंग व्यवस्था सुरू झाल्यानंतर नागरिकांसाठी मेट्रोने प्रवास करणे अधिक सोयीचे होईल आणि शहरात सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढेल. परिणामी, पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासही मदत होऊ शकते.
