प्रदूषण करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला दणका; महापालिका आयुक्तांनी थेट...

पुणे : पुण्यातील वाढते वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी पुणे महापालिकेने शहरातील बांधकामांना निमयांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (एमपीसीबी) लागू केलेल्या मार्गदर्शक सूचना पालिकेने सर्व बांधकाम प्रकल्पांना बंधनकारक केल्या आहेत, पण त्याकडे दुर्लक्ष केलेल्या कोथरुड परिसरातील एका गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या कामादरम्यान मोठ्या प्रमाणात धुळीचे साम्राज्य निर्माण झाल्याचे समोर आले होते. याची तात्काळ दखल घेत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशाने या बांधकाम व्यावसायिकाला दणका देत थेट कामबंदचे आदेश दिले आहेत. बांधकाम करताना नियम न पाळल्यास आणि नागरिकांच्या जीवाशी खेळ केल्यास थेट खपवून न घेण्याचा इशारा देखील राम यांनी दिला आहे.
पुणे शहरात वाढत्या धुळीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. धुळीचे प्रमुख कारण शहरात सुमारे १८ हजार बांधकाम प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. या कामामुळे मोठ्या प्रमाणात खोदाई, जड वाहनांची वाहतूक यामुळे धुळ निर्माण होत आहे. नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित राहावे म्हणून एमपीसीबीने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केलेल्या आहेत. या सूचनांचे पालन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु नियमांना केराची टोपली दाखविली असल्याचे समोर आले आहे. पुणेकरांच्या तक्रारींनंतर महापालिकेने गेल्या काही दिवसांमध्ये बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी सर्वेक्षण करून उपाययोजना न केलेल्या २२० बांधकाम प्रकल्पांना गेल्या दोन महिन्यांत कामे थांबवा अशी नोटीस बजावली आहे.
५ हजार चौरस मीटरवरील बांधकामांना बांधकाम करताना विविध नियमांची पूर्तता करणे बंधनकारक केले आहे. पण नियमांची पूर्तता न करताच बांधकाम करणाऱ्या २२० बांधकाम प्रकल्पांना दोन महिन्यांत कामे थांबविण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यापैकी १९३ बांधकाम प्रकल्पांनी सर्व नियमांची पूर्तता केली आहे. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पांवरील स्थगिती उठविली आहे. मात्र, अद्यापही २७ बांधकाम प्रकल्पांना कामे थांबविण्याची नोटीस कायम आहे.
हे सुद्धा वाचा : कांद्याचे भाव घसरले; उत्पादन खर्चही निघेना! जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल
आवश्यक उपाययोजना केल्या नाहीत
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २६७(१) तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५४ अन्वये कोथरुड येथील स. नं. ९+१०, सि. स. नं. ६७३ (पार्ट) व ६७५, बिल्डिंग सी-२० आणि सी-२१ येथे कैवल्य को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीच्या मिळकतीवर कोटीभास्कर इन्फ्रा अँड डेव्हलपर्स प्रा. लि. या बांधकाम प्रकल्पाला काम बंदच आदेश दिले आहेत. या प्रकल्पाला महापालिकेकडून सीसी/२१७४/२४, २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, अलीकडील पाहणीत बांधकामस्थळी प्रदूषण नियंत्रणाबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना न केल्याचे स्पष्ट झाल्याचे प्रशासनाने नोटिशीत नमूद केले आहे. वायूप्रदूषण प्रतिबंधक उपाययोजना न केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने संबंधित विकसकाला तात्काळ कामबंदीचा आदेश बजावला आहे.