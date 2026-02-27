USIndiaTrade: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला न्यायालयाचा सुरुंग! अमेरिकन वाणिज्य सचिव तातडीने दिल्लीत; पियुष गोयल यांच्यासोबत खलबतं

US Supreme Court strikes down Trump tariffs 2026 : जागतिक व्यापाराच्या पटलावर सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) यांनी आक्रमकपणे लादलेल्या ‘जागतिक करा’ला (Global Tariff) तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून मोठा धक्का दिला आहे, तर दुसरीकडे या निकालानंतर काही दिवसांतच अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक (Howard Lutnick) अचानक दिल्लीत दाखल झाले आहेत. या दौऱ्यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले असून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील भविष्यातील व्यापारी गणिते बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गुरुवारी (२६ फेब्रुवारी) हॉवर्ड लुटनिक यांनी भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. ही केवळ एक औपचारिक भेट नव्हती, तर याला ‘उत्पादक चर्चा’ असे संबोधले जात आहे. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी सोशल मीडियावर या भेटीचे फोटो शेअर करत लिहिले की, “दोन्ही देशांसाठी सहकार्याची अनेक क्षेत्रे उघडली आहेत.” गोयल यांनीही व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी वाढवण्यावर भर दिल्याचे नमूद केले. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागानेही या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी ही भेट महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे.
ट्रम्प प्रशासनासाठी गेल्या काही दिवसांतील सर्वात मोठी बातमी म्हणजे अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल. २० फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत’ (IEEPA) ट्रम्प यांनी लादलेला जागतिक कर अवैध घोषित केला. ट्रम्प यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा वापर करून सर्व व्यापारी भागीदारांवर १०% जागतिक कर लादला होता आणि तो १५% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्षांच्या या अधिकाराला लगाम घातला आहे. हा निकाल भारतासारख्या व्यापारी भागीदारांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
US commerce secretary Howard Lutnick in Delhi, meets Indian Trade Minister Goyal pic.twitter.com/yvjovuase4 — Sidhant Sibal (@sidhant) February 26, 2026
वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर हॉवर्ड लुटनिक थेट राजस्थानच्या जोधपूरकडे रवाना झाले. त्यांच्या या प्रवासामागे एक वैयक्तिक कारणही आहे. जोधपूरमध्ये सध्या ‘टेक एक्झिक्युटिव्ह’ निकेश अरोरा यांची मुलगी आयशा अरोरा आणि प्रसिद्ध आइस हॉकी स्टार जॅक ह्यूजेस यांचा शाही विवाह सोहळा पार पडत आहे. या हाय-प्रोफाइल लग्नाला हजेरी लावण्यासाठी लुटनिक जोधपूरला पोहोचले आहेत. मात्र, त्यांच्या दिल्लीतील घाईघाईच्या भेटीमुळे व्यापारी समुदायात ‘काहीतरी मोठे घडणार’ असल्याच्या चर्चा थांबलेल्या नाहीत.
सध्या अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. ट्रम्प यांच्या १०% जागतिक कराच्या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अमेरिकन प्रशासन भारतासोबत ‘टॅरिफ’ ऐवजी ‘सहकार्य’ या तत्त्वावर काम करण्याची शक्यता आहे. लुटनिक आणि गोयल यांच्यातील चर्चेत तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain) या विषयांवर अधिक भर देण्यात आल्याचे समजते. आगामी काळात दोन्ही देशांमधील व्यापारात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
Ans: न्यायालयाने ट्रम्प यांनी आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून लादलेला १०% ते १५% जागतिक आयात कर (Global Tariff) अवैध ठरवला आहे.
Ans: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध अधिक मजबूत करणे आणि टॅरिफच्या नवीन परिस्थितीवर चर्चा करणे हा या भेटीचा मुख्य उद्देश होता.
Ans: ते निकेश अरोरा यांची मुलगी आयशा अरोरा आणि जॅक ह्यूजेस यांच्या विवाह सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी जोधपूरला गेले आहेत.