Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Us Commerce Secretary Howard Lutnick India Visit Piyush Goyal Trump Tariff Ruling

USIndiaTrade: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला न्यायालयाचा सुरुंग! अमेरिकन वाणिज्य सचिव तातडीने दिल्लीत; पियुष गोयल यांच्यासोबत खलबतं

US India Trade : जागतिक दरांबाबत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांना अलीकडेच मोठा धक्का दिला. दरम्यान, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक अचानक भारत दौऱ्यावर आले.

Updated On: Feb 27, 2026 | 01:45 PM
us commerce secretary howard lutnick india visit piyush goyal trump tariff ruling

US-India Relation: पियुष गोयल आणि हॉवर्ड लुटनिक यांची भेट; भारत-अमेरिका आर्थिक भागीदारीचा नवा अध्याय सुरू ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • न्यायालयीन दणका
  • वाणिज्य सचिवांची दिल्ली भेट
  • व्यापार भागीदारी

US Supreme Court strikes down Trump tariffs 2026 : जागतिक व्यापाराच्या पटलावर सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) यांनी आक्रमकपणे लादलेल्या ‘जागतिक करा’ला (Global Tariff) तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून मोठा धक्का दिला आहे, तर दुसरीकडे या निकालानंतर काही दिवसांतच अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक (Howard Lutnick) अचानक दिल्लीत दाखल झाले आहेत. या दौऱ्यामुळे राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले असून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील भविष्यातील व्यापारी गणिते बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

पियुष गोयल आणि लुटनिक यांच्यात ‘लंच’ डिप्लोमसी

गुरुवारी (२६ फेब्रुवारी) हॉवर्ड लुटनिक यांनी भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. ही केवळ एक औपचारिक भेट नव्हती, तर याला ‘उत्पादक चर्चा’ असे संबोधले जात आहे. भारतातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी सोशल मीडियावर या भेटीचे फोटो शेअर करत लिहिले की, “दोन्ही देशांसाठी सहकार्याची अनेक क्षेत्रे उघडली आहेत.” गोयल यांनीही व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी वाढवण्यावर भर दिल्याचे नमूद केले. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागानेही या वृत्ताला दुजोरा दिला असून, दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी ही भेट महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump 2026: डोनाल्ड ट्रम्पना संपवायचे होते! ‘या’ पाकिस्तानी व्यक्तीला हाताशी धरून इराणचे भव्य षड्यंत्र; न्यू यॉर्क कोर्टाचा खुलासा

ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

ट्रम्प प्रशासनासाठी गेल्या काही दिवसांतील सर्वात मोठी बातमी म्हणजे अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल. २० फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यांतर्गत’ (IEEPA) ट्रम्प यांनी लादलेला जागतिक कर अवैध घोषित केला. ट्रम्प यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा वापर करून सर्व व्यापारी भागीदारांवर १०% जागतिक कर लादला होता आणि तो १५% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. मात्र, न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्षांच्या या अधिकाराला लगाम घातला आहे. हा निकाल भारतासारख्या व्यापारी भागीदारांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.

credit – social media and Twitter

दिल्लीनंतर लुटनिक थेट जोधपूरला; काय आहे कारण?

वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर हॉवर्ड लुटनिक थेट राजस्थानच्या जोधपूरकडे रवाना झाले. त्यांच्या या प्रवासामागे एक वैयक्तिक कारणही आहे. जोधपूरमध्ये सध्या ‘टेक एक्झिक्युटिव्ह’ निकेश अरोरा यांची मुलगी आयशा अरोरा आणि प्रसिद्ध आइस हॉकी स्टार जॅक ह्यूजेस यांचा शाही विवाह सोहळा पार पडत आहे. या हाय-प्रोफाइल लग्नाला हजेरी लावण्यासाठी लुटनिक जोधपूरला पोहोचले आहेत. मात्र, त्यांच्या दिल्लीतील घाईघाईच्या भेटीमुळे व्यापारी समुदायात ‘काहीतरी मोठे घडणार’ असल्याच्या चर्चा थांबलेल्या नाहीत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : AI Warfare: पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धात भारताची एन्ट्री? डीपफेक व्हिडिओने उडवली जगभरात खळबळ; वाचा तथ्य

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांचे भवितव्य

सध्या अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. ट्रम्प यांच्या १०% जागतिक कराच्या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर अमेरिकन प्रशासन भारतासोबत ‘टॅरिफ’ ऐवजी ‘सहकार्य’ या तत्त्वावर काम करण्याची शक्यता आहे. लुटनिक आणि गोयल यांच्यातील चर्चेत तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain) या विषयांवर अधिक भर देण्यात आल्याचे समजते. आगामी काळात दोन्ही देशांमधील व्यापारात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या विरोधात कोणता निकाल दिला?

    Ans: न्यायालयाने ट्रम्प यांनी आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून लादलेला १०% ते १५% जागतिक आयात कर (Global Tariff) अवैध ठरवला आहे.

  • Que: हॉवर्ड लुटनिक यांनी पियुष गोयल यांची भेट का घेतली?

    Ans: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध अधिक मजबूत करणे आणि टॅरिफच्या नवीन परिस्थितीवर चर्चा करणे हा या भेटीचा मुख्य उद्देश होता.

  • Que: हॉवर्ड लुटनिक जोधपूरला का गेले आहेत?

    Ans: ते निकेश अरोरा यांची मुलगी आयशा अरोरा आणि जॅक ह्यूजेस यांच्या विवाह सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी जोधपूरला गेले आहेत.

Web Title: Us commerce secretary howard lutnick india visit piyush goyal trump tariff ruling

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump 2026: डोनाल्ड ट्रम्पना संपवायचे होते! ‘या’ पाकिस्तानी व्यक्तीला हाताशी धरून इराणचे भव्य षड्यंत्र; न्यू यॉर्क कोर्टाचा खुलासा
1

Trump 2026: डोनाल्ड ट्रम्पना संपवायचे होते! ‘या’ पाकिस्तानी व्यक्तीला हाताशी धरून इराणचे भव्य षड्यंत्र; न्यू यॉर्क कोर्टाचा खुलासा

Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार
2

Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार

Pak VS Afg: अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे ‘F-16’ लढाऊ विमान पाडले; ड्युरंड रेषेवर महायुद्धाचा भडका, VIDEO VIRAL
3

Pak VS Afg: अफगाणिस्तानने पाकिस्तानचे ‘F-16’ लढाऊ विमान पाडले; ड्युरंड रेषेवर महायुद्धाचा भडका, VIDEO VIRAL

Maharashtra Breaking News Updates Today: क्रिकेटपटू रिंकू सिंगच्या वडिलांचे निधन
4

Maharashtra Breaking News Updates Today: क्रिकेटपटू रिंकू सिंगच्या वडिलांचे निधन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
USIndiaTrade: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला न्यायालयाचा सुरुंग! अमेरिकन वाणिज्य सचिव तातडीने दिल्लीत; पियुष गोयल यांच्यासोबत खलबतं

USIndiaTrade: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला न्यायालयाचा सुरुंग! अमेरिकन वाणिज्य सचिव तातडीने दिल्लीत; पियुष गोयल यांच्यासोबत खलबतं

Feb 27, 2026 | 01:45 PM
‘…पण तरी अजितपर्व कधी संपणारच नाही’; आमदार रोहित पवार यांचे मोठे विधान

‘…पण तरी अजितपर्व कधी संपणारच नाही’; आमदार रोहित पवार यांचे मोठे विधान

Feb 27, 2026 | 01:43 PM
Bigg Boss Marathi 6: राखीचा नवा ड्रामा, राकेशच्या वागण्याने केसच कापले; हादरले संपूर्ण घर, काय होणार परिणाम

Bigg Boss Marathi 6: राखीचा नवा ड्रामा, राकेशच्या वागण्याने केसच कापले; हादरले संपूर्ण घर, काय होणार परिणाम

Feb 27, 2026 | 01:42 PM
Bank Fraud News: डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

Bank Fraud News: डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

Feb 27, 2026 | 01:39 PM
जेवल्यावर लगेच धावताय शौचालयात, वेळीच व्हा सावध! डॉक्टरांनी सांगितले कारण, बसेल धक्का

जेवल्यावर लगेच धावताय शौचालयात, वेळीच व्हा सावध! डॉक्टरांनी सांगितले कारण, बसेल धक्का

Feb 27, 2026 | 01:38 PM
Amravati Crime: चिकनच्या तुकड्यावरून रक्तरंजित वाद! मावस भावानेच १२ वर्षांच्या मुलाची केली हत्या; अपघाताचा बनाव फसला

Amravati Crime: चिकनच्या तुकड्यावरून रक्तरंजित वाद! मावस भावानेच १२ वर्षांच्या मुलाची केली हत्या; अपघाताचा बनाव फसला

Feb 27, 2026 | 01:28 PM
IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट

IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट

Feb 27, 2026 | 01:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM