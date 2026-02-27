Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Eng Vs Nz A Win Will Send New Zealand Into The Semi Finals Will There Be A Match With England

ENG vs NZ : एक विजय न्यूझीलंडला पोहोचवेल उपांत्य फेरीत! इंग्लंडशी होणार सामना, लागणार का सेमीफायनलचे तिकीट?

इंग्लंडने त्यांचे दोन्ही सामने जिंकून आधीच उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले आहे, न्यूझीलंडने सेमीफायनलच्या जवळ पोहोचले आहे कारण त्यांनी त्यांचा नेट रन रेट सुधारला आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 01:53 PM
फोटो सौजन्य - Star Sports सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - Star Sports सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

मागील सामन्यात श्रीलंकेवर मोठा विजय मिळवून देणाऱ्या न्यूझीलंडचा संघ शुक्रवारी टी-२० विश्वचषकाच्या सुपर 8 सामन्यात इंग्लंडविरुद्धचा आपला चांगला फॉर्म कायम ठेवण्याचा आणि उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल. इंग्लंडने त्यांचे दोन्ही सामने जिंकून आधीच उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केले आहे, परंतु हा सामना त्यांच्यासाठीही महत्त्वाचा आहे कारण तो गटात अव्वल स्थान मिळवणारा संघ ठरवेल. श्रीलंकेविरुद्ध ६१ धावांनी मोठा विजय मिळवून, न्यूझीलंडने सेमीफायनलच्या जवळ पोहोचले आहे कारण त्यांनी त्यांचा नेट रन रेट सुधारला आहे.

न्यूझीलंडचा नेट रन रेट +३.०५० आहे आणि पुढच्या सामन्यात त्यांना फक्त हे सुनिश्चित करायचे आहे की जरी ते इंग्लंडविरुद्ध हरले तरी पराभवाचे अंतर कमीत कमी असेल. इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवानंतर, पाकिस्तानचा नेट रन रेट -०.४६१ झाला आहे. नेट रन रेटमध्ये न्यूझीलंडला मागे टाकण्यासाठी, त्यांना किवी संघाच्या दारुण पराभवासाठी आणि सुपर 8 च्या शेवटच्या सामन्यात श्रीलंकेला मोठ्या फरकाने पराभूत करण्यासाठी प्रार्थना करावी लागेल.

टीम इंडियाच्या स्टार क्रिकेटपटूने प्रतिस्पर्ध्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून व्हिडिओ का बनवला? विश्वचषकादरम्यान एक नवीन “मैत्री”

श्रीलंकेला हरवल्यानंतर न्यूझीलंड आत्मविश्वासाने भरलेला आहे, परंतु न्यूझीलंडने श्रीलंकेविरुद्ध सहा फिरकी गोलंदाजांसह खेळण्यास सोयीस्कर असल्याचे सिद्ध केले आणि मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. या सामन्यात न्यूझीलंडचे फिरकी गोलंदाज आणि इंग्लंडचे फलंदाज यांच्यात एक मनोरंजक स्पर्धा पाहायला मिळू शकते. पाकिस्तानविरुद्ध शतक झळकावणारा कर्णधार हॅरी ब्रूक आणि अष्टपैलू विल जॅक्स या दोघांनीही सैम अयुब, मोहम्मद नवाज आणि शादाब खान सारख्या फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध आरामात कामगिरी केली. 

पण आता त्यांना न्यूझीलंडकडून कठीण आव्हानाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यांचे फिरकी गोलंदाज मिचेल सँटनर, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स आणि कोल मॅककॉन्ची हे पल्लेकेलेच्या तुलनेत प्रेमादासा स्टेडियमवरील चिकट खेळपट्टीवर खूप उपयुक्त ठरू शकतात. ब्रूक चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, पण अनुभवी जोस बटलरला त्याची कामगिरी सुधारावी लागेल. त्याने आतापर्यंत स्पर्धेत चांगली कामगिरी केलेली नाही. बटलरची चांगली सुरुवात इंग्लंडला निश्चितच चांगल्या स्थितीत आणेल. 

दुसरीकडे, जॅकचा ऑफ स्पिन आणि लियाम डॉसनची डावखुरी फिरकी गोलंदाजी तितकीच आव्हानात्मक असू शकतो. जर प्रेमादासा खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाज गोलंदाजी करत असतील तर १६५ ते १७५ दरम्यानचा धावसंख्या विजयासाठी पुरेशी असू शकते. न्यूझीलंडचा अष्टपैलू खेळाडू रचिन रवींद्रने प्रभावित केले. श्रीलंकेविरुद्धच्या चांगल्या फलंदाजी आणि गोलंदाजी कामगिरीनंतर, न्यूझीलंडचा अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र म्हणाला की त्यांच्या मजबूत फिरकी आक्रमणा असूनही, इंग्लंडला कमी लेखणे चूक ठरेल. 

रवींद्र म्हणाला, “अशा सामन्यात नेहमीच आत्मविश्वास असतो, विशेषतः जेव्हा आपल्याला माहित असते की खेळपट्टी कशी असेल. पण मला वाटते की कोणत्याही वेळी इंग्लंडला कमी लेखणे मूर्खपणाचे ठरेल.” तो म्हणाला, “ते निश्चितच खूप चांगले संघ आहेत. त्यांचे गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करत आहेत आणि त्यांच्याकडे क्रमवारीत जागतिक दर्जाचे फलंदाज आहेत.” पण रवींद्रला पूर्ण जाणीव आहे की शुक्रवार हा एक नवीन दिवस आहे आणि न्यूझीलंड संघासाठी एक नवीन आव्हान असेल. रवींद्र म्हणाला, “श्रीलंकेविरुद्धच्या विजयाने आमचे मनोबल वाढले आहे, परंतु आम्हाला हे चांगले समजले आहे की दोन दिवसांत आम्हाला एका वेगळ्या आव्हानाचा सामना करावा लागेल. आशा आहे की, आम्ही त्यासाठी पूर्णपणे तयार असू.”

Web Title: Eng vs nz a win will send new zealand into the semi finals will there be a match with england

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 01:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टीम इंडियाच्या स्टार क्रिकेटपटूने प्रतिस्पर्ध्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून व्हिडिओ का बनवला? विश्वचषकादरम्यान एक नवीन “मैत्री”
1

टीम इंडियाच्या स्टार क्रिकेटपटूने प्रतिस्पर्ध्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवून व्हिडिओ का बनवला? विश्वचषकादरम्यान एक नवीन “मैत्री”

IND vs ZIM : भारताविरूद्ध शतक हुकल्यानंतर ब्रायन बेनेटने व्यक्त केले दु:ख! म्हणाला – “जर मी शतक पूर्ण केले असते तर…”
2

IND vs ZIM : भारताविरूद्ध शतक हुकल्यानंतर ब्रायन बेनेटने व्यक्त केले दु:ख! म्हणाला – “जर मी शतक पूर्ण केले असते तर…”

NZ vs ENG : पाकिस्तानचे नशीब न्यूझीलंडच्या हातात! पाकला सेमीफायनलमध्ये टिकून राहण्यासाठी जोडावे लागतील हात
3

NZ vs ENG : पाकिस्तानचे नशीब न्यूझीलंडच्या हातात! पाकला सेमीफायनलमध्ये टिकून राहण्यासाठी जोडावे लागतील हात

T20 World Cup 2026 हे संघ बाहेर! कर्णधार आणि निवडकर्त्यांचे होणार पत्ते कट! अंतिम सामन्याची…
4

T20 World Cup 2026 हे संघ बाहेर! कर्णधार आणि निवडकर्त्यांचे होणार पत्ते कट! अंतिम सामन्याची…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ENG vs NZ : एक विजय न्यूझीलंडला पोहोचवेल उपांत्य फेरीत! इंग्लंडशी होणार सामना, लागणार का सेमीफायनलचे तिकीट?

ENG vs NZ : एक विजय न्यूझीलंडला पोहोचवेल उपांत्य फेरीत! इंग्लंडशी होणार सामना, लागणार का सेमीफायनलचे तिकीट?

Feb 27, 2026 | 01:53 PM
आमदार सदाभाऊ खोत यांनी घेतली मंत्री विखे पाटलांची भेट; केली ‘ही’ मोठी मागणी

आमदार सदाभाऊ खोत यांनी घेतली मंत्री विखे पाटलांची भेट; केली ‘ही’ मोठी मागणी

Feb 27, 2026 | 01:52 PM
USIndiaTrade: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला न्यायालयाचा सुरुंग! अमेरिकन वाणिज्य सचिव तातडीने दिल्लीत; पियुष गोयल यांच्यासोबत खलबतं

USIndiaTrade: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धोरणाला न्यायालयाचा सुरुंग! अमेरिकन वाणिज्य सचिव तातडीने दिल्लीत; पियुष गोयल यांच्यासोबत खलबतं

Feb 27, 2026 | 01:45 PM
‘…पण तरी अजितपर्व कधी संपणारच नाही’; आमदार रोहित पवार यांचे मोठे विधान

‘…पण तरी अजितपर्व कधी संपणारच नाही’; आमदार रोहित पवार यांचे मोठे विधान

Feb 27, 2026 | 01:43 PM
Bigg Boss Marathi 6: राखीचा नवा ड्रामा, राकेशच्या वागण्याने केसच कापले; हादरले संपूर्ण घर, काय होणार परिणाम

Bigg Boss Marathi 6: राखीचा नवा ड्रामा, राकेशच्या वागण्याने केसच कापले; हादरले संपूर्ण घर, काय होणार परिणाम

Feb 27, 2026 | 01:42 PM
Bank Fraud News: डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

Bank Fraud News: डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

Feb 27, 2026 | 01:39 PM
जेवल्यावर लगेच धावताय शौचालयात, वेळीच व्हा सावध! डॉक्टरांनी सांगितले कारण, बसेल धक्का

जेवल्यावर लगेच धावताय शौचालयात, वेळीच व्हा सावध! डॉक्टरांनी सांगितले कारण, बसेल धक्का

Feb 27, 2026 | 01:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM