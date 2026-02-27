Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • 260 Crores Withdrawn From Students Bank Account In Dombivli Bank Employee Friend Betrayed Her

Bank Fraud News: डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

निधीच्या म्हणण्यानुसार, आरबीएल बँकेत काम करणारी तिची मैत्रीण चांदनी सिंग हिने बँकेचे टार्गेट पूर्ण करण्याच्या बहाण्याने तिच्यासाठी खाते उघडले.

Updated On: Feb 27, 2026 | 01:40 PM
Bank Fraud News: डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

Follow Us:
Follow Us:
  • मैत्रिणीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार
  • मैत्रीच्या नावाखाली फसवणूक आणि कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार
  • उत्तराखंडमधील पीडितांशी फसवणूक
Dombivli Student Bank Fraud Case: डोंबिवलीतून सायबर आर्थिक फसवणूकीचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. एमएससीची विद्यार्थिनी निधी तिवारी हिच्या बँक खात्यातून २.६० कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.

बँकेत काम करणाऱ्या आपल्याच एका मैत्रिणीने आर्थिक गैरव्यवहार करण्यासाठी तिच्या नावाने खाते सुरू केले आणि नंतर उत्तराखंडमधील निष्पाप लोकांची फसवणूक करण्यासाठी त्या खात्याचा वापर केला. गेल्या तीन महिन्यांपासून डोंबिवली पोलिसांना तक्रार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, असा आरोप निधी तिवारीने केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले आहे.

‘ऑपरेशन मुस्कान’ ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध

मैत्रीच्या नावाखाली फसवणूक आणि कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार

डोंबिवलीतील गोग्रासवाडी येथील रहिवासी निधी तिवारी कल्याणमधील एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयात शिक्षण घेते. निधीच्या म्हणण्यानुसार, आरबीएल बँकेत काम करणारी तिची मैत्रीण चांदनी सिंग हिने बँकेचे टार्गेट पूर्ण करण्याच्या बहाण्याने तिच्यासाठी खाते उघडले. त्यानंतर निधीने तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी खाती उघडली. त्यानंतर लवकरच निधीला तिच्या एका खात्यात ₹२.६० कोटी (अंदाजे $२.६ दशलक्ष) आणि दुसऱ्या खात्यात ₹१० लाख (अंदाजे $१ दशलक्ष) चा मोठा व्यवहार आढळला. निधीने चांदनीला विचारले तेव्हा तिने असमाधानकारक उत्तरे दिली, ज्यामुळे निधीला काहीतरी संशयास्पद असल्याचा संशय आला. (Cyber Crime) 

Badlapur Crime: पुन्हा शाळा बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग; बसचालकावर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह

उत्तराखंडमधील पीडितांशी फसवणूक

प्राथमिक तपास आणि निधीच्या दाव्यांनुसार, या खात्यांचा वापर सायबर फसवणुकीसाठी करण्यात आला होता. उत्तराखंडमधील रहिवाशांकडून फसवणूक केलेले पैसे निधीच्या डोंबिवली बॅंकेच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले आणि तिथून त्याचा वापर करण्यात आला. या प्रकरणात उल्हासनगरमधील एका संशयिताचे नाव देखील समोर आले आहे. तिने सर्व संशयितांची माहिती पोलिसांना दिली आहे, परंतु त्यांनी अद्याप कोणालाही अटक केलेली नाही. या बेकायदेशीर व्यवहारामुळे भविष्यात ती कायदेशीर अडचणीत येऊ शकते, असेही निधी तिवारीने म्हटलं आहे.

शहरात घडलेल्या एका सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणानंतर मनसेने पोलीस आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, संशयितांना सोडून दिल्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे.

 

काय आहे नेमका आरोप?

अविनाश जाधव यांनी पोलिसांवर निशाणा साधत म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री एकीकडे सायबर गुन्हेगारी रोखण्याबद्दल मोठ्या घोषणा करतात, मात्र दुसरीकडे पीडित विद्यार्थी स्वतः पुरावे घेऊन पोलिसांकडे जात असतानाही पोलीस संशयितांना सोडून देत आहेत.पोलीस नेमक्या कोणाच्या दबावाखाली या प्रकरणातील संशयितांवर कारवाई टाळत आहेत, असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. पुराव्यांची दखल न घेणे हे अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

Web Title: 260 crores withdrawn from students bank account in dombivli bank employee friend betrayed her

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 01:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गुंतवणूकीच्या आमिषाने पुण्यातील ज्येष्ठाची फसवणूक; तब्बल दीड कोटींना घातला गंडा
1

गुंतवणूकीच्या आमिषाने पुण्यातील ज्येष्ठाची फसवणूक; तब्बल दीड कोटींना घातला गंडा

Crime News: तरुणाला नोकरीचे आमिष दाखवले अन्…; वैभववाडीमध्ये घडले काय?
2

Crime News: तरुणाला नोकरीचे आमिष दाखवले अन्…; वैभववाडीमध्ये घडले काय?

Cyber Crime News: ‘डिजिटल अटक’च्या नावाखाली केली कोटींची सायबर फसवणूक; दिल्लीतील धक्कादायक प्रकार उघड
3

Cyber Crime News: ‘डिजिटल अटक’च्या नावाखाली केली कोटींची सायबर फसवणूक; दिल्लीतील धक्कादायक प्रकार उघड

कंपनीच्या मालकाचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपला डीपी ठेवून फसवणूक; पुणे पोलिसांकडून आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश
4

कंपनीच्या मालकाचा फोटो व्हॉट्सअ‍ॅपला डीपी ठेवून फसवणूक; पुणे पोलिसांकडून आंतरराज्य टोळीचा पर्दाफाश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bank Fraud News: डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

Bank Fraud News: डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

Feb 27, 2026 | 01:39 PM
जेवल्यावर लगेच धावताय शौचालयात, वेळीच व्हा सावध! डॉक्टरांनी सांगितले कारण, बसेल धक्का

जेवल्यावर लगेच धावताय शौचालयात, वेळीच व्हा सावध! डॉक्टरांनी सांगितले कारण, बसेल धक्का

Feb 27, 2026 | 01:38 PM
Amravati Crime: चिकनच्या तुकड्यावरून रक्तरंजित वाद! मावस भावानेच १२ वर्षांच्या मुलाची केली हत्या; अपघाताचा बनाव फसला

Amravati Crime: चिकनच्या तुकड्यावरून रक्तरंजित वाद! मावस भावानेच १२ वर्षांच्या मुलाची केली हत्या; अपघाताचा बनाव फसला

Feb 27, 2026 | 01:28 PM
IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट

IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट

Feb 27, 2026 | 01:24 PM
तुम्हीही ‘या’ चुका करताय का? बेडशीटमुळे बिघडू शकतं आरोग्य!; तज्ज्ञांनी सांगितली महत्त्वाची कारणे…

तुम्हीही ‘या’ चुका करताय का? बेडशीटमुळे बिघडू शकतं आरोग्य!; तज्ज्ञांनी सांगितली महत्त्वाची कारणे…

Feb 27, 2026 | 01:24 PM
कारवाईत बेजबाबदारपणा करणाऱ्यांवरच दंडुका; महापालिका आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना दिली तंबी

कारवाईत बेजबाबदारपणा करणाऱ्यांवरच दंडुका; महापालिका आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना दिली तंबी

Feb 27, 2026 | 01:20 PM
AI Warfare: पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धात भारताची एन्ट्री? डीपफेक व्हिडिओने उडवली जगभरात खळबळ; वाचा तथ्य

AI Warfare: पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धात भारताची एन्ट्री? डीपफेक व्हिडिओने उडवली जगभरात खळबळ; वाचा तथ्य

Feb 27, 2026 | 01:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM