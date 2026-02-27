Bank Fraud News: डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या बँक खात्यातून २.६० कोटींची उलाढाल; बँक कर्मचारी मैत्रिणीनेच दिला दगा

बँकेत काम करणाऱ्या आपल्याच एका मैत्रिणीने आर्थिक गैरव्यवहार करण्यासाठी तिच्या नावाने खाते सुरू केले आणि नंतर उत्तराखंडमधील निष्पाप लोकांची फसवणूक करण्यासाठी त्या खात्याचा वापर केला. गेल्या तीन महिन्यांपासून डोंबिवली पोलिसांना तक्रार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, असा आरोप निधी तिवारीने केला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (MNS) पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले आहे.
डोंबिवलीतील गोग्रासवाडी येथील रहिवासी निधी तिवारी कल्याणमधील एका प्रतिष्ठित महाविद्यालयात शिक्षण घेते. निधीच्या म्हणण्यानुसार, आरबीएल बँकेत काम करणारी तिची मैत्रीण चांदनी सिंग हिने बँकेचे टार्गेट पूर्ण करण्याच्या बहाण्याने तिच्यासाठी खाते उघडले. त्यानंतर निधीने तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी खाती उघडली. त्यानंतर लवकरच निधीला तिच्या एका खात्यात ₹२.६० कोटी (अंदाजे $२.६ दशलक्ष) आणि दुसऱ्या खात्यात ₹१० लाख (अंदाजे $१ दशलक्ष) चा मोठा व्यवहार आढळला. निधीने चांदनीला विचारले तेव्हा तिने असमाधानकारक उत्तरे दिली, ज्यामुळे निधीला काहीतरी संशयास्पद असल्याचा संशय आला. (Cyber Crime)
प्राथमिक तपास आणि निधीच्या दाव्यांनुसार, या खात्यांचा वापर सायबर फसवणुकीसाठी करण्यात आला होता. उत्तराखंडमधील रहिवाशांकडून फसवणूक केलेले पैसे निधीच्या डोंबिवली बॅंकेच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले आणि तिथून त्याचा वापर करण्यात आला. या प्रकरणात उल्हासनगरमधील एका संशयिताचे नाव देखील समोर आले आहे. तिने सर्व संशयितांची माहिती पोलिसांना दिली आहे, परंतु त्यांनी अद्याप कोणालाही अटक केलेली नाही. या बेकायदेशीर व्यवहारामुळे भविष्यात ती कायदेशीर अडचणीत येऊ शकते, असेही निधी तिवारीने म्हटलं आहे.
शहरात घडलेल्या एका सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणानंतर मनसेने पोलीस आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, संशयितांना सोडून दिल्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे.
अविनाश जाधव यांनी पोलिसांवर निशाणा साधत म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री एकीकडे सायबर गुन्हेगारी रोखण्याबद्दल मोठ्या घोषणा करतात, मात्र दुसरीकडे पीडित विद्यार्थी स्वतः पुरावे घेऊन पोलिसांकडे जात असतानाही पोलीस संशयितांना सोडून देत आहेत.पोलीस नेमक्या कोणाच्या दबावाखाली या प्रकरणातील संशयितांवर कारवाई टाळत आहेत, असा सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. पुराव्यांची दखल न घेणे हे अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.