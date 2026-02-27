Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Why Poop Comes Out Right After Eating Gastroenterologist Experts Shared Reason

जेवल्यावर लगेच धावताय शौचालयात, वेळीच व्हा सावध! डॉक्टरांनी सांगितले कारण, बसेल धक्का

जेवणानंतर लगेच शौचालयात जाणे हे गॅस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्समुळे होते. ही एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया आहे, परंतु जर ती वारंवार होत असेल किंवा वेदनांसह असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्वाचे आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 01:38 PM
जेवल्यानंतर लगेच शौचाला का जावे लागते (फोटो सौजन्य - iStock)

जेवल्यानंतर लगेच शौचाला का जावे लागते (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • तुम्हालाही खाल्ल्यावर लगेच शौचाला जावे लागते का? 
  • गॅस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स म्हणजे काय?
  • आयबीएस आणि पोटाची समस्या 
बरेच लोक जेवल्यानंतर लगेच शौचालयात जातात. तुमच्यासोबतही कधीतरी असे घडले असेल. जेवणानंतर लघवी करणे सामान्य मानले जात असले तरी, आराम करण्यासाठी शौचालयात जाणे हे सामान्य नाही. ही परिस्थिती कधीकधी अस्वस्थ आणि चिंताजनक देखील वाटू शकते. आरोग्य तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे नेहमीच गंभीर समस्येचे लक्षण नसते, परंतु जर ते वारंवार होत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे योग्य आहे.

Constipation Home Remedies: बद्धकोष्ठतेमुळे शौच होतेय कडक, ‘या’ भुशाचा करा वापर, पोटातील चिकटलेली घाण त्वरीत येईल बाहेर

अमेरिकेतील फ्लोरिडा येथील गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट डॉ. जोसेफ सलहब यांच्या मते, खाल्ल्यानंतर लगेच शौचास जाण्याची इच्छा बहुतेकदा गॅस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्समुळे होते. ही एक सामान्य शरीराची प्रतिक्रिया आहे जी अन्न पोटात गेल्यावर सक्रिय होते. परिणामी, कोलन आकुंचन पावते आणि पचनसंस्थेत नवीन जागा तयार करण्याचा प्रयत्न करते. काही लोकांमध्ये, ही प्रतिक्षेप अधिक तीव्र असते, ज्यामुळे खाल्ल्यानंतर लगेच शौचास जाण्याची आवश्यकता भासते. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही नुकतेच खाल्लेले अन्न लगेच बाहेर काढले जाते. खरं तर, मोठ्या आतड्यात आधीच विष्ठा असते. पोटात अन्न जाणे केवळ आतड्यांसंबंधी क्रियाकलापांना गती देते. इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम (IBS), लॅक्टोज असहिष्णुता किंवा काही पदार्थांबद्दल संवेदनशीलता असलेल्या लोकांमध्ये ही प्रतिक्षेप अधिक सक्रिय असू शकते.

का वाढते ही समस्या?

काही सामान्य ट्रिगर्स ही समस्या वाढवू शकतात. जड किंवा जास्त चरबीयुक्त जेवण, मोठे जेवण, कॉफी किंवा कॅफिन, अत्यंत थंड पेये, मसालेदार पदार्थ, कृत्रिम गोड पदार्थ, धूम्रपान, ताण आणि चिंता आतड्यांसंबंधी हालचाल वेगवान करू शकतात. वाढलेली मज्जासंस्था क्रियाकलाप, विशेषतः ताण आणि चिंतेच्या काळात, अचानक शौचास जाण्याची इच्छा देखील निर्माण करू शकते. जर ही समस्या वारंवार उद्भवत असेल, वेदनांसह असेल, रात्री झोपेतून जागे होत असेल, वजन कमी होत असेल किंवा मलमध्ये रक्त येत असेल, तर तुम्ही ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, खाल्ल्यानंतर शौचास जाण्याची इच्छा ही एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया आहे, असामान्य पचन प्रक्रिया नाही. योग्य आहार, ताण व्यवस्थापन आणि तज्ञांच्या सल्ल्याने त्याचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन केले जाऊ शकते.

खराब डाएटमुळे शरीरात सडते शौच, बद्धकोष्ठतेसाठी हार्वर्ड डॉक्टरांकडून 4 देशी उपाय; मेहनतीशिवाय होईल पोट रिकामे

कसे मिळेल नियंत्रण?

काही व्यावहारिक उपाय या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकतात. मोठ्या जेवणाऐवजी लहान, अधिक वारंवार जेवणे खा. जास्त चरबीयुक्त आणि तळलेले पदार्थ मर्यादित करा. हळूहळू खा आणि पूर्णपणे चावा. सायलियम, चिया बियाणे किंवा अळशी बियाणे यासारखे विरघळणारे फायबर नियमित आतड्याची हालचाल राखण्यास मदत करू शकतात. तुमचे वैयक्तिक ट्रिगर करणारे पदार्थ ओळखणे आणि कमी करणे देखील महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Why poop comes out right after eating gastroenterologist experts shared reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 01:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ऑल टाइम फेव्हरेट ‘चिकनकारी’! उन्हाळ्यात स्टायलिश आणि कम्फर्टेबल लूकसाठी अशी स्टाईल करा
1

ऑल टाइम फेव्हरेट ‘चिकनकारी’! उन्हाळ्यात स्टायलिश आणि कम्फर्टेबल लूकसाठी अशी स्टाईल करा

रिवॉर्ड पॉइंट्स ते कॅशबॅक… क्रेडिट कार्ड ठरू शकतं नफ्याचा सौदा; जाणून घ्या स्मार्ट वापराच्या टिप्स
2

रिवॉर्ड पॉइंट्स ते कॅशबॅक… क्रेडिट कार्ड ठरू शकतं नफ्याचा सौदा; जाणून घ्या स्मार्ट वापराच्या टिप्स

भारतातील 70% महिला शांतपणे सहन करतात या समस्या… डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कधी सावधान होण्याची गरज आहे?
3

भारतातील 70% महिला शांतपणे सहन करतात या समस्या… डॉक्टरांकडून जाणून घ्या कधी सावधान होण्याची गरज आहे?

शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात करा ‘या’ फळांचे सेवन, आजारांपासून राहाल दूर
4

शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात करा ‘या’ फळांचे सेवन, आजारांपासून राहाल दूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जेवल्यावर लगेच धावताय शौचालयात, वेळीच व्हा सावध! डॉक्टरांनी सांगितले कारण, बसेल धक्का

जेवल्यावर लगेच धावताय शौचालयात, वेळीच व्हा सावध! डॉक्टरांनी सांगितले कारण, बसेल धक्का

Feb 27, 2026 | 01:38 PM
Amravati Crime: चिकनच्या तुकड्यावरून रक्तरंजित वाद! मावस भावानेच १२ वर्षांच्या मुलाची केली हत्या; अपघाताचा बनाव फसला

Amravati Crime: चिकनच्या तुकड्यावरून रक्तरंजित वाद! मावस भावानेच १२ वर्षांच्या मुलाची केली हत्या; अपघाताचा बनाव फसला

Feb 27, 2026 | 01:28 PM
IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट

IMD Alert: 260 किमी वेगाने विनाश जवळ येतोय! महावादळाची सावली, मुसळधार पाऊस अन् धुक्याचा वर्षाव; IMD ने ‘या’ राज्यांना दिला अलर्ट

Feb 27, 2026 | 01:24 PM
तुम्हीही ‘या’ चुका करताय का? बेडशीटमुळे बिघडू शकतं आरोग्य!; तज्ज्ञांनी सांगितली महत्त्वाची कारणे…

तुम्हीही ‘या’ चुका करताय का? बेडशीटमुळे बिघडू शकतं आरोग्य!; तज्ज्ञांनी सांगितली महत्त्वाची कारणे…

Feb 27, 2026 | 01:24 PM
कारवाईत बेजबाबदारपणा करणाऱ्यांवरच दंडुका; महापालिका आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना दिली तंबी

कारवाईत बेजबाबदारपणा करणाऱ्यांवरच दंडुका; महापालिका आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना दिली तंबी

Feb 27, 2026 | 01:20 PM
AI Warfare: पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धात भारताची एन्ट्री? डीपफेक व्हिडिओने उडवली जगभरात खळबळ; वाचा तथ्य

AI Warfare: पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्धात भारताची एन्ट्री? डीपफेक व्हिडिओने उडवली जगभरात खळबळ; वाचा तथ्य

Feb 27, 2026 | 01:18 PM
‘ऑपरेशन मुस्कान’ ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध

‘ऑपरेशन मुस्कान’ ठरतंय प्रभावी; हरवलेल्या 286 पैकी 121 बालकांचा लागला शोध

Feb 27, 2026 | 01:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

1983 Savarkar Documentary : सावरकरांच्या भूमिकेची रंजक कहाणी Abhay Vaidya यांची Exclusive मुलाखत

Feb 27, 2026 | 12:21 PM
डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

डोंबिवलीत विद्यार्थिनीच्या खात्यात 2.60 कोटींची एन्ट्री! कसे आले एवढे पैसे? पोलीस ठाण्यात धाव

Feb 27, 2026 | 11:10 AM
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM