Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Matheran News: माथेरानची मिनी ट्रेन पर्यटकांची पहिली पसंती; हेरिटेज मानांकनाची प्रतीक्षा कायम

Updated On: Jun 13, 2026 | 12:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

नेरळ-माथेरान-नेरळ मिनी ट्रेन ही माथेरान पर्यटनाचा आर्थिक कणा मानली जाते. २१ किलोमीटरचा प्रवास करत तब्बल २२० वळणे घेत ८०० मीटर उंच माथेरानपर्यंत पोहोचणारी ही नॅरोगेज मिनी ट्रेन पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण ठरते. यंदा अनेक वर्षांनी पर्यटकांना चांगली सेवा मिळत असली तरी या ऐतिहासिक रेल्वेला ‘हेरिटेज’ दर्जा कधी मिळणार?

माथेरानची मिनी ट्रेन पर्यटकांची पहिली पसंती; हेरिटेज मानांकनाची प्रतीक्षा कायम

माथेरानची मिनी ट्रेन पर्यटकांची पहिली पसंती; हेरिटेज मानांकनाची प्रतीक्षा कायम

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • माथेरानची मिनी ट्रेन पर्यटकांची पहिली पसंती
  • हेरिटेज मानांकनाची प्रतीक्षा कायम
  • नेरळ माथेरान नेरळ मिनीट्रेनने पूर्ण हंगाम प्रवाशांच्या गर्दीचा
माथेरान : नॅरोगेजवर चालणारी नेरळ माथेरान नेरळ ही माथेरान येथील पर्यटनस्थळाचा आर्थिक कणा समजली जाते.यावर्षी अनेक वर्षांनी ही मिनी ट्रेन पर्यटकांना चांगली सेवा देणारी ठरली आहे. संपूर्ण उन्हाळी हंगाम पर्यटकांची गर्दी वाहून नेणारी मिनीट्रेन हेरिटेज नामांकन कधी मिळवणार? हा प्रश्न कायम आहे. जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या नेरळ-माथेरान मिनीट्रेनचा प्रवास माथेरान या ठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाला हवाहवासा वाटत असतो.२१ किलोमीटर अंतर पार करीत असताना ही मिनीट्रेन तब्बल २२० वळणे घेऊन माथेरान येथे पोहचत असते.८०० मीटर उंचीवर असलेल्या माथेरान शहरात घेऊन जाणारी ही मिनीट्रेन त्यामुळेच आबालवृद्ध पर्यटकांची आवडती ठरत असते.

Matheran News : रेल्वे स्थानकात बेकायदा जाहिरातींचा विळखा; संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

माथेरान येथे येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकांची मिनी ट्रेन मधून प्रवास करण्याची इच्छा असते.त्यामुळे नेरळ जंक्शन स्थानकातून येथून सुटणाऱ्या नेरळ माथेरान नेरळ मिनी ट्रेनचे तिकीट मिळवण्यासाठी भल्या पहाटे पर्यटक तिकीट घराजवळ येऊन बसतात.त्यामुळे मिनी ट्रेनचा प्रवास आणखी सुखकर व्हावा यासाठी गाडीचे डब्बे आणखी आकर्षक करण्याचा प्रयत्न रेल्वेने सुरू केला आहे.माथेरानला जाण्यासाठी नेरळ येथून जाणारी मिनिट्रेन या मार्गाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी बंद आहे.त्यात गेल्या काही वर्षांपासून नेरळ-माथेरान-नेरळ हि मिनीट्रेन सेवेचे ऑनलाईन तिकीट बंद आहे.त्यामुळे पर्यटक भल्या पहाटे येऊन गाडीची तिकीट मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात.

फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्याची गरज

नेरळ माथेरान नेरळ मार्गावरील सात आठ महिने सातत्याने दोन फेऱ्या चालवल्या गेल्या आहेत. नेरळ येथून सकाळी दोन गाड्या सोडण्यात येतात आणि त्या गाड्या दुपार नंतर माथेरान येथून नेरळ करिता सोडल्या जातात. मिनी ट्रेनच्या केवळ दोन फेऱ्या चालवल्या जात असल्याने अवघे ४०० प्रवासी दिवसभरात प्रवास करीत असतात.त्यामुळे नेरळ येथून दिवसभरात किमान चार फेऱ्या मिनी ट्रेनच्या व्हाव्यात अशी मागणी गेली अनेक वर्षे सुरू आहे.या गाड्या चालवण्यासाठी रेल्वे कडे नेरळ लोको येथे किमान आठ इंजिन आहेत.असे असताना देखील गाड्या वाढवण्यात येत नसल्याने पर्यटक आणि स्थानिक गाड्या वाढवण्याची मागणी करीत असतात.पुढील हंगामापासून तरी मिनी ट्रेनच्या फेऱ्या वाढवल्या जातील अशी अपेक्षा पर्यटकांना आहे.

माथेरानकरांचा आर्थिक कणा

जगविख्यात पर्यटनस्थळ म्हणून माथेरानची ओळख असल्यामुळे पर्यटक माथेरानला पहिली पसंती देत असतात.एप्रिल आणि मे महिना माथेरान पर्यटन हंगामाचा महत्वाचा महिना असल्याने या महिन्यात पर्यटकांसाठी वेगवेगळ्या स्कीम्स घेऊन हॉटेल व्यावसायिक उतरल्याने माथेरान पर्यटकांच्या सेवेसह सज्ज झाले आहे.शाळांना असलेल्या सुट्ट्या आणि माथेरान मधील थंड हवामान लक्षात घेता आणि मुंबई पासून जवळ असल्याने पर्यटक माथेरानला पसंती देत असतात.

जागतिक वारसा यादी

नेरळ-माथेरान-नेरळ मिनीट्रेन चा समावेश व्हावा यासाठी मध्य रेल्वे आणि रेल्वे बोर्ड यांच्याकडून नेरळ-माथेरान नॅरोगेज ट्रक,या मार्गावरील सर्व स्थानके, मिनीट्रेन च्या दिमतीला असलेली वाफेवर तसेच नव्याने बांधलेली इंजिने आणि माथेरान स्थानक हे हेरिटेज वास्तूत समाविष्ट होणार आहे.त्यामुळे मिनीट्रेन बरोबर माथेरानचा वारसा सांगणारी परंपरा यांना देखील स्थान देऊन माथेरानला जगभरातून येणारे पर्यटक यांना आकर्षित करण्याचे महत्वाचे काम रेल्वे आणि माथेरान गिरिस्थान नगरपरिषद करू पाहत आहे.

विदेशी पर्यटकांना आकर्षण

विदेशी पर्यटक मागील काही वर्षात फार कमी प्रमाणात माथेरान कडे फिरकत नाहीत. त्यात माथेरान चे पर्यटन आणि मिनीट्रेन हे समीकरण अनेक दशके सुरु आहे. त्यामुळे मिनिट्रेन सुरूच राहावी हे माथेरानच्या पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे.

Matheran News: पर्यटकांच्या सोयीसाठी दस्तुरी प्रवेशद्वार मोकळे; अनधिकृत टपऱ्यांवर नगरपरिषदेचा हातोडा

Web Title: Neral matheran mini train heritage status tourism railway news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 12:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Matheran News : माथेरानच्या वीज समस्येवर मनसे आक्रमक; उपोषणानंतर महावितरणकडून आश्वासन
1

Matheran News : माथेरानच्या वीज समस्येवर मनसे आक्रमक; उपोषणानंतर महावितरणकडून आश्वासन

Instagrammable Places In India : ट्रॅव्हल आणि फोटोशूटसाठी सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहेत देशातील ही 5 ठिकाणे
2

Instagrammable Places In India : ट्रॅव्हल आणि फोटोशूटसाठी सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहेत देशातील ही 5 ठिकाणे

Matheran News : रेल्वे स्थानकात बेकायदा जाहिरातींचा विळखा; संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
3

Matheran News : रेल्वे स्थानकात बेकायदा जाहिरातींचा विळखा; संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

West Bengal politics : शुभेंदू सरकारमध्ये खात्यांचे वाटप जाहीर; शंकर घोष यांच्याकडे पर्यटन आणि संसदीय कामकाजाची धुरा
4

West Bengal politics : शुभेंदू सरकारमध्ये खात्यांचे वाटप जाहीर; शंकर घोष यांच्याकडे पर्यटन आणि संसदीय कामकाजाची धुरा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक, दोघांना अटक; 14 जणांवर गुन्हा दाखल

पुण्यात ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक, दोघांना अटक; 14 जणांवर गुन्हा दाखल

Jun 13, 2026 | 02:08 PM
Raigad News: 15 दिवसांनी अवघा अर्धा तास पाणी! न्हावे गावात भीषण पाणीटंचाई; आंदोलनाचा इशारा

Raigad News: 15 दिवसांनी अवघा अर्धा तास पाणी! न्हावे गावात भीषण पाणीटंचाई; आंदोलनाचा इशारा

Jun 13, 2026 | 01:57 PM
Ras Laffan : इराण-कतार गुप्त डील अपयशी! जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ हादरवण्याचा मोठा कट उघड; कतारचा ‘तो’ दावा अन् इराणचा थेट हल्ला

Ras Laffan : इराण-कतार गुप्त डील अपयशी! जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ हादरवण्याचा मोठा कट उघड; कतारचा ‘तो’ दावा अन् इराणचा थेट हल्ला

Jun 13, 2026 | 01:54 PM
परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल तर आजच ‘या’ शैक्षणिक स्थळांचा यादीमध्ये करा समावेश, करिअरला मिळेल नवीन दिशा

परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल तर आजच ‘या’ शैक्षणिक स्थळांचा यादीमध्ये करा समावेश, करिअरला मिळेल नवीन दिशा

Jun 13, 2026 | 01:54 PM
Jalna Crime : १४ वर्षीय मुलीवर शिक्षकाकडून लैंगिक अत्याचार; फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी

Jalna Crime : १४ वर्षीय मुलीवर शिक्षकाकडून लैंगिक अत्याचार; फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी

Jun 13, 2026 | 01:50 PM
तारळी प्रकल्पाच्या देयकासाठी ठेकेदार आक्रमक; 17 जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा

तारळी प्रकल्पाच्या देयकासाठी ठेकेदार आक्रमक; 17 जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा

Jun 13, 2026 | 01:43 PM
New Google Doodle: 2026 FIFA वर्ल्ड कपची रंगत वाढली! गुगलने सादर केलं खास डूडल, तुम्ही पाहिलं का?

New Google Doodle: 2026 FIFA वर्ल्ड कपची रंगत वाढली! गुगलने सादर केलं खास डूडल, तुम्ही पाहिलं का?

Jun 13, 2026 | 01:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा