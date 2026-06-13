Matheran News: माथेरानची मिनी ट्रेन पर्यटकांची पहिली पसंती; हेरिटेज मानांकनाची प्रतीक्षा कायम

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माथेरान येथे येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकांची मिनी ट्रेन मधून प्रवास करण्याची इच्छा असते.त्यामुळे नेरळ जंक्शन स्थानकातून येथून सुटणाऱ्या नेरळ माथेरान नेरळ मिनी ट्रेनचे तिकीट मिळवण्यासाठी भल्या पहाटे पर्यटक तिकीट घराजवळ येऊन बसतात.त्यामुळे मिनी ट्रेनचा प्रवास आणखी सुखकर व्हावा यासाठी गाडीचे डब्बे आणखी आकर्षक करण्याचा प्रयत्न रेल्वेने सुरू केला आहे.माथेरानला जाण्यासाठी नेरळ येथून जाणारी मिनिट्रेन या मार्गाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी बंद आहे.त्यात गेल्या काही वर्षांपासून नेरळ-माथेरान-नेरळ हि मिनीट्रेन सेवेचे ऑनलाईन तिकीट बंद आहे.त्यामुळे पर्यटक भल्या पहाटे येऊन गाडीची तिकीट मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत असतात.
नेरळ माथेरान नेरळ मार्गावरील सात आठ महिने सातत्याने दोन फेऱ्या चालवल्या गेल्या आहेत. नेरळ येथून सकाळी दोन गाड्या सोडण्यात येतात आणि त्या गाड्या दुपार नंतर माथेरान येथून नेरळ करिता सोडल्या जातात. मिनी ट्रेनच्या केवळ दोन फेऱ्या चालवल्या जात असल्याने अवघे ४०० प्रवासी दिवसभरात प्रवास करीत असतात.त्यामुळे नेरळ येथून दिवसभरात किमान चार फेऱ्या मिनी ट्रेनच्या व्हाव्यात अशी मागणी गेली अनेक वर्षे सुरू आहे.या गाड्या चालवण्यासाठी रेल्वे कडे नेरळ लोको येथे किमान आठ इंजिन आहेत.असे असताना देखील गाड्या वाढवण्यात येत नसल्याने पर्यटक आणि स्थानिक गाड्या वाढवण्याची मागणी करीत असतात.पुढील हंगामापासून तरी मिनी ट्रेनच्या फेऱ्या वाढवल्या जातील अशी अपेक्षा पर्यटकांना आहे.
जगविख्यात पर्यटनस्थळ म्हणून माथेरानची ओळख असल्यामुळे पर्यटक माथेरानला पहिली पसंती देत असतात.एप्रिल आणि मे महिना माथेरान पर्यटन हंगामाचा महत्वाचा महिना असल्याने या महिन्यात पर्यटकांसाठी वेगवेगळ्या स्कीम्स घेऊन हॉटेल व्यावसायिक उतरल्याने माथेरान पर्यटकांच्या सेवेसह सज्ज झाले आहे.शाळांना असलेल्या सुट्ट्या आणि माथेरान मधील थंड हवामान लक्षात घेता आणि मुंबई पासून जवळ असल्याने पर्यटक माथेरानला पसंती देत असतात.
नेरळ-माथेरान-नेरळ मिनीट्रेन चा समावेश व्हावा यासाठी मध्य रेल्वे आणि रेल्वे बोर्ड यांच्याकडून नेरळ-माथेरान नॅरोगेज ट्रक,या मार्गावरील सर्व स्थानके, मिनीट्रेन च्या दिमतीला असलेली वाफेवर तसेच नव्याने बांधलेली इंजिने आणि माथेरान स्थानक हे हेरिटेज वास्तूत समाविष्ट होणार आहे.त्यामुळे मिनीट्रेन बरोबर माथेरानचा वारसा सांगणारी परंपरा यांना देखील स्थान देऊन माथेरानला जगभरातून येणारे पर्यटक यांना आकर्षित करण्याचे महत्वाचे काम रेल्वे आणि माथेरान गिरिस्थान नगरपरिषद करू पाहत आहे.
विदेशी पर्यटक मागील काही वर्षात फार कमी प्रमाणात माथेरान कडे फिरकत नाहीत. त्यात माथेरान चे पर्यटन आणि मिनीट्रेन हे समीकरण अनेक दशके सुरु आहे. त्यामुळे मिनिट्रेन सुरूच राहावी हे माथेरानच्या पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे.
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