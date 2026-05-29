Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Matheran News: पर्यटकांच्या सोयीसाठी दस्तुरी प्रवेशद्वार मोकळे; अनधिकृत टपऱ्यांवर नगरपरिषदेचा हातोडा

Updated On: May 29, 2026 | 02:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

माथेरानच्या दस्तुरी नाका प्रवेशद्वार परिसरातील अतिक्रमणाविरोधात नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांनी थेट कारवाई करत इ-रिक्षा स्टँडलगत उभारलेल्या अनधिकृत टपऱ्या हटवल्या. पर्यटकांना होणारा त्रास विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी उचललेल्या या पावलाचे स्थानिकांकडून स्वागत करण्यात येत असून पुन्हा अतिक्रमण झाल्यास कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला.

पर्यटकांच्या सोयीसाठी दस्तुरी प्रवेशद्वार मोकळे; अनधिकृत टपऱ्यांवर नगरपरिषदेचा हातोडा

पर्यटकांच्या सोयीसाठी दस्तुरी प्रवेशद्वार मोकळे; अनधिकृत टपऱ्यांवर नगरपरिषदेचा हातोडा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • माथेरानचे प्रवेशद्वार क्लीन करण्याचा प्रयत्न
  • नगराध्यक्षांकडून जनहिताचे निर्णय
  • दस्तुरी नाका येथील इ रिक्षा स्टँड परिसरात दुकाने हलवली
माथेरान: माथेरानचे प्रवेशद्वार असलेल्या दस्तुरी नाका येथे विविध प्रकाराचे व्यवसाय करणारे स्टॉल आहेत. त्या स्टॉल धारक यांच्याकडून अतिक्रमण करण्यात आले असून तेथील इ रिक्षा स्टँड मध्ये हे अतिक्रमण वाढले आहे. त्यामुळे पर्यटकांसाठी हे प्रवेशद्वार विद्रुप झाले होते. प्रवेशद्वार आणि इ रिक्षा स्टँड परिसरात अतिक्रमण नसावे या उद्देशाने माथेरानचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी सरसावले आहेत.नगराध्यक्ष यांच्याकडून ‘ऑन द स्पॉट निर्णय घेतला असल्याने पर्यटक आणि स्थानिकांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

माथेरानचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.याआधी दस्तुरी येथील पार्किंगच्या समस्येवर सामंजस्याने अतिक्रमण हटवून त्यांनी तो प्रश्न मार्गी लावला.पाणीटंचाईच्या प्रश्नासाठी स्वतः मैदानात उतरून नागरिकांना दिलासा दिला आहे.माथेरानच्या प्रवेशद्वाराच्या विद्रूपीकरण विरोधात त्यांनी थेट कारवाई केली आहे.माथेरानच्या दस्तुरी प्रवेशद्वारावर इरिक्षा स्टँड शेजारी अनेकांनी एकाच व्यक्तीच्या दोन-दोन, तीन-तीन टपऱ्या उभारून अतिक्रमण केल्याचं समोर आलं होतं.यामुळे शहराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचं विद्रूपीकरण होत होतं.

मुंबई महापालिकेचा चा ग्रीन मास्टरस्ट्रोक! मुंबईतील पालिका कार्यालयांत उभारले जाणार EV चार्जिंग स्टेशन

तसचे पर्यटकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.याची गंभीर दखल घेत नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी स्वतः घटनास्थळी पोहोचल.येथील संबंधित अतिक्रमित टपऱ्या हटवण्याची कारवाई करण्यात आली.यावेळी पुन्हा अशा प्रकारचं अतिक्रमण झाल्यास कारवाई केली जाईल.नगरपरिषद आणि वनविभागाच्या संयुक्त कारवाईला सामोरं जावं लागेल अशी कडक तंबीही देण्यात आली. स्थानिक नागरिकांमध्ये या कारवाईचं स्वागत होत असून नगराध्यक्षांनी उचललेलं हे धाडसी पाऊल कौतुकास्पद असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

चंद्रकांत चौधरी म्हणाले की,माथेरान हे पर्यटनस्थळ आहे. शहराच्या प्रवेशद्वारावर कोणत्याही प्रकारचं अतिक्रमण किंवा विद्रूपीकरण सहन केलं जाणार नाही.शहरातील नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी नियमांचं पालन करावं. पुन्हा अतिक्रमण झाल्यास कठोर संयुक्त कारवाई केली जाईल.माथेरानमध्ये ‘ऍक्शन मोड’मध्ये दिसणारे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांच्या कार्याबद्दल कौतुक होत आहे.

कल्याणमधील ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्यावर बकरी ईदच्या दिवशी हिंदूंना प्रवेशबंदी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजपकडून घंटानाद आंदोलन

Web Title: Matheran dasturi naka encroachment action mayor chandrakant chaudhary

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 02:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Weather Update: पुढील 3 दिवस 15 राज्यांत वादळी पावसाचा इशारा! IMDचे अलर्ट जारी, कुठे कसा असेल प्रभाव? जाणून घ्या सविस्तर बातमी
1

Weather Update: पुढील 3 दिवस 15 राज्यांत वादळी पावसाचा इशारा! IMDचे अलर्ट जारी, कुठे कसा असेल प्रभाव? जाणून घ्या सविस्तर बातमी

भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित
2

भारताच्या या शहरांना म्हटले जाते ‘पर्वतांची राणी’, नैसर्गिक सौंदर्य आणि आल्हाददायी वातावरण परदेशी पर्यटकांना करते आकर्षित

Nurses Protest: नर्सेसच्या बदल्यांवरून वाद; ‘हा फक्त नियमांचा नव्हे तर मानवी… ’; बदल्यांवर अधिकाऱ्यांचे मत
3

Nurses Protest: नर्सेसच्या बदल्यांवरून वाद; ‘हा फक्त नियमांचा नव्हे तर मानवी… ’; बदल्यांवर अधिकाऱ्यांचे मत

Crime News: पिसे बंधूंच्या मटकाबुकीवर निर्भया पथकाची धाड, माजी नगराध्यक्षांच्या मुलासह सहाजण ताब्यात
4

Crime News: पिसे बंधूंच्या मटकाबुकीवर निर्भया पथकाची धाड, माजी नगराध्यक्षांच्या मुलासह सहाजण ताब्यात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्…, धक्कादायक VIDEO व्हायरल

रेल्वे प्रवाशांनो सावधान! समोसा विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार; थेट समोशांवर पाय ठेवूला अन्…, धक्कादायक VIDEO व्हायरल

May 29, 2026 | 03:56 PM
Astro Tips: घरातील नकारात्मकता दूर करण्यासाठी ‘हे’ ५ मसाले जाळल्याने दूर होऊ शकतात अनेक समस्या

Astro Tips: घरातील नकारात्मकता दूर करण्यासाठी ‘हे’ ५ मसाले जाळल्याने दूर होऊ शकतात अनेक समस्या

May 29, 2026 | 03:50 PM
Latest Marathi Movie : डोळ्यावर 500 ची नोट, भीतीने हसून व्हाल लोटपोट! करण सोनावणेसह ‘या’ भन्नाट कलाकारांची पाऊले सिनेमाक्षेत्राकडे

Latest Marathi Movie : डोळ्यावर 500 ची नोट, भीतीने हसून व्हाल लोटपोट! करण सोनावणेसह ‘या’ भन्नाट कलाकारांची पाऊले सिनेमाक्षेत्राकडे

May 29, 2026 | 03:50 PM
Recipe : विकेंड करा स्पेशल, घरी बनवा खमंग आणि मसालेदार ‘आलू कुलचा’; रेसिपी आहे फार सोपी

Recipe : विकेंड करा स्पेशल, घरी बनवा खमंग आणि मसालेदार ‘आलू कुलचा’; रेसिपी आहे फार सोपी

May 29, 2026 | 03:45 PM
अभिनंदन Vaibhav! ‘खरोखरच ऐतिहासिक आणि…’; सुदर्शन पटनायक यांनी किनाऱ्यावर साकारले भव्य वाळूशिल्प

अभिनंदन Vaibhav! ‘खरोखरच ऐतिहासिक आणि…’; सुदर्शन पटनायक यांनी किनाऱ्यावर साकारले भव्य वाळूशिल्प

May 29, 2026 | 03:44 PM
 ट्रेकिंग, पोहणे, जड बॅगा ठरू शकतात धोकादायक; चुकीच्या सवयींमुळे वाढू शकतो फ्रोजन शोल्डरचा त्रास , काय आहे तज्ज्ञांचा इशारा?

 ट्रेकिंग, पोहणे, जड बॅगा ठरू शकतात धोकादायक; चुकीच्या सवयींमुळे वाढू शकतो फ्रोजन शोल्डरचा त्रास , काय आहे तज्ज्ञांचा इशारा?

May 29, 2026 | 03:40 PM
Nanded Politics: नांदेडमध्ये मध्यरात्री राजकीय भूकंप! श्रीकांत शिंदे अन् प्रतापराव चिखलीकरांची ‘हॉटेल’मध्ये गुप्त भेट

Nanded Politics: नांदेडमध्ये मध्यरात्री राजकीय भूकंप! श्रीकांत शिंदे अन् प्रतापराव चिखलीकरांची ‘हॉटेल’मध्ये गुप्त भेट

May 29, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM