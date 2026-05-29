Matheran News: पर्यटकांच्या सोयीसाठी दस्तुरी प्रवेशद्वार मोकळे; अनधिकृत टपऱ्यांवर नगरपरिषदेचा हातोडा

माथेरानचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.याआधी दस्तुरी येथील पार्किंगच्या समस्येवर सामंजस्याने अतिक्रमण हटवून त्यांनी तो प्रश्न मार्गी लावला.पाणीटंचाईच्या प्रश्नासाठी स्वतः मैदानात उतरून नागरिकांना दिलासा दिला आहे.माथेरानच्या प्रवेशद्वाराच्या विद्रूपीकरण विरोधात त्यांनी थेट कारवाई केली आहे.माथेरानच्या दस्तुरी प्रवेशद्वारावर इरिक्षा स्टँड शेजारी अनेकांनी एकाच व्यक्तीच्या दोन-दोन, तीन-तीन टपऱ्या उभारून अतिक्रमण केल्याचं समोर आलं होतं.यामुळे शहराच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचं विद्रूपीकरण होत होतं.
मुंबई महापालिकेचा चा ग्रीन मास्टरस्ट्रोक! मुंबईतील पालिका कार्यालयांत उभारले जाणार EV चार्जिंग स्टेशन
तसचे पर्यटकांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत होता.याची गंभीर दखल घेत नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी स्वतः घटनास्थळी पोहोचल.येथील संबंधित अतिक्रमित टपऱ्या हटवण्याची कारवाई करण्यात आली.यावेळी पुन्हा अशा प्रकारचं अतिक्रमण झाल्यास कारवाई केली जाईल.नगरपरिषद आणि वनविभागाच्या संयुक्त कारवाईला सामोरं जावं लागेल अशी कडक तंबीही देण्यात आली. स्थानिक नागरिकांमध्ये या कारवाईचं स्वागत होत असून नगराध्यक्षांनी उचललेलं हे धाडसी पाऊल कौतुकास्पद असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
चंद्रकांत चौधरी म्हणाले की,माथेरान हे पर्यटनस्थळ आहे. शहराच्या प्रवेशद्वारावर कोणत्याही प्रकारचं अतिक्रमण किंवा विद्रूपीकरण सहन केलं जाणार नाही.शहरातील नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी नियमांचं पालन करावं. पुन्हा अतिक्रमण झाल्यास कठोर संयुक्त कारवाई केली जाईल.माथेरानमध्ये ‘ऍक्शन मोड’मध्ये दिसणारे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांच्या कार्याबद्दल कौतुक होत आहे.
कल्याणमधील ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्यावर बकरी ईदच्या दिवशी हिंदूंना प्रवेशबंदी, दोन्ही शिवसेना आणि भाजपकडून घंटानाद आंदोलन