Matheran News : रेल्वे स्थानकात बेकायदा जाहिरातींचा विळखा; संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

कर्जत : नेरळ रेल्वे स्थानकात काही अज्ञात लोकांनी जाहिरातीचे स्टिकर लावले. हे स्टिकर अख्या नेरळ स्थानकात जागोजागी लावण्यात आले आहेत.त्यामुळे नेरळ स्थानकाचे सौंदर्य नष्ट होण्यास मदत झाली असून नेरळ स्थानक परिसर विद्रूप करणाऱ्या जाहिराती मधील संबंधित कंपनीवर रेल्वेने गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी काही प्रवासी आणि नेरळ प्रवासी संघटनेने केली आहे.
कोणत्याही रेल्वे स्थानकात जाहिरात फलक लावण्याचे कंत्राट मध्य रेल्वे कडून दिले जातात.त्यात उपनगरीय लोकल मधील जाहिराती यांचा देखील समावेश असून उपनगरीय लोकल मध्ये परवानगी विना आपल्या संस्थेची जाहिराती करणारे स्टिकर लावणाऱ्यावर कारवाई केली जात असल्याने असे बेकायदा स्टिकर लावण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचप्रकारे कोणत्याही स्थानकात असे बेकायदा फलक लावण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.मात्र नेरळ सारख्या मध्य रेल्वे वरील नव्याने मेकओव्हर केलेल्या जंक्शन रेल्वे स्थानकात दोन दिवसात असंख्य जाहिरात स्टिकर लावण्यात आले.
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घडी पॅकिंग या व्यवसायाची जाहिरात करणारे स्टिकर नेरळ स्थानकात जागोजागी लावले आहेत.त्याचा परिणाम चांगले सुसज्ज बनलेल्या नेरळ स्थानकात जागा मोकळी आहे तेथे हे स्टिकर लावले गेले आहेत.त्याचा परिणाम नेरळ स्थानक विद्रूप झाले असून लिफ्ट मध्ये, पादचारी पुलावर तसेच स्काय वॉक वर याशिवाय तिकीट घराजवळ देखील असे स्टिकर लावले गेले आहेत.कोणत्याही रंगीबेरंगी पद्धतीने बनवलेले जाहिरात स्टिकर नाहीत तर साधी झेरॉक्स कॉपी स्वरूपातील हे स्टिकर आहेत.त्या स्टिकर मुळे नेरळ स्थानकाचे सौंदर्य बिघडले आहे.मागील पाच वर्षात नेरळ स्थानकात तीन पादचारी पूल,तीन लिफ्ट तसेच दोन्ही बाजूंना जोडणारा स्काय वॉक याशिवाय निवारा शेड आणि सरकते जिने यासाठी मुंबई रेल कॉर्पोरेशन कडून करोडो रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.असे असताना घडी पॅकिंग सारख्या झेरॉक्स प्रति मधील जाहिराती यामुळे नेरळ स्थानक विद्रूप होण्यास मदत झाली आहे.
हे स्टिकर लावले जात असताना रेल्वेच्या सुरक्षा यंत्रणेला दिसले नाही याचे सर्वाधिक नवल प्रवासी व्यक्त करीत आहेत. स्थानकात आरपीएफ आणि जीआरपी तसेच होमगार्ड देखील तैनात असतात.अशावेळी कोणालाही त्या स्टिकर लावणाऱ्या यांचा थांगपत्ता लागला नाही हे शक्य नाही अशी टीका प्रवाशांनी केली आहे. स्थानकातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरूनच अशा जाहिराती कोणत्याही परवानगी विना लावल्या जाऊ शकतात.त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेरे यांच्यात बघून संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी प्रवासी वर्गातून होत आहे.त्यात नेरळ स्थानकातील सुरक्षा यंत्रणा यांना कोणी एक नाहीतर हजारो ठिकाणी जाहिराती लावल्या जात असताना दिसले नाही याबद्दल शंका उपस्थित होत आहे.दुसरीकडे घडी पॅकिंग अशी जाहिरात करणाऱ्या जाहिरात स्टिकर वर असलेल्या फोन नंबर वर अनेक प्रवाशांनी संपर्क केला असता तुम्ही कुठेही तक्रार करा अशी उलट धमकी त्या नंबर वर बोलणारी महिला नेरळ स्थानकातील प्रवाशांना देत होती.त्यामुळे त्या व्यक्तीवर आधी कारवाई करावी अशी मागणी नेरळ रेल्वे प्रवासी संघटनेने नेरळ स्थानक प्रबंधक यांच्याकडे केली आहे.
नेरळ स्थानकात या जाहिराती कोणी लावल्या याबाबत माहिती घेत असून संबंधितांची माहिती मिळाल्यावर कारवाई करण्यावर संबंधित विभागाला सूचित केले जाईल, अशी माहिती स्थानक प्रबंधक जी पाटील यांनी दिली.
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