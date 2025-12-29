Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Raigad News: शेकापला मोठा धक्का! वाहतूक सेल रायगड जिल्हाध्यक्ष जयेंद्र शेळके शेकडो समर्थकांसह भाजपात

शेकापच्या वाहतूक सेलचे रायगड जिल्हाध्यक्ष व माजी ग्रामपंचायत सदस्य जयेंद्र बबन शेळके यांनी भाजपात प्रवेश केला आहे. जयेंद्र शेळके यांनी शेकापची साथ सोडून भाजपात जाहीर प्रवेश केला आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 12:15 PM
  • रायगडच्या राजकारणात नवे वळण
  • जयेंद्र शेळकेंचा भाजप प्रवेश
  • रायगडमध्ये भाजपची ताकद वाढली!
पनवेल: महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने महाविकास आघाडीच्या समोर शेकापने शरणागती पत्करली असल्याने शेकापच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर पहायला मिळत आहे. त्यामुळे अनेक कार्यकर्ते शेकापला अखेरचा सलाम करत देशाच्या विकासाची विचारधारा असलेल्या भाजपमध्ये सहभागी होत आहेत. त्याच अनुषंगाने शेकापच्या वाहतूक सेलचे रायगड जिल्हाध्यक्ष व माजी ग्रामपंचायत सदस्य जयेंद्र बबन शेळके यांनी शेकडो समर्थकांसह रविवारी भाजपात जाहीर प्रवेश केला. रोडपाली येथील प्रवेशाच्या धक्क्यातून सावरत नसताना आणखी एक मोठा धक्का शेकापला मिळाला आहे.

लोकप्रिय व कार्यसम्राट आमदार प्रशांत ठाकूर, पनवेल महानगरपालिका निवडणूक प्रमुख आमदार महेश बालदी, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, राज्य परिषद सदस्य अरुणशेठ भगत, पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांच्या हस्ते त्यांचे स्वागत करून प्रवेश देण्यात आला. यावेळी भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील, उपाध्यक्ष प्रल्हाद केणी, वासुदेव घरत, पूर्व मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र पाटील, प्रभाकर जोशी, प्रल्हाद गायकर, सचिन वास्कर, यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. शेकापच्या वाहतूक सेलचे रायगड जिल्हाध्यक्ष जयेंद्र बबन शेळके यांच्यासोबत ओवे, रांजणपाडा, ओवेकॅम्प, सेक्टर २७, सेक्टर ३४, सेक्टर ३५, भागेश्री सोसायटी, रोहींजण येथील कार्यकर्त्यांनी भाजपात प्रवेश केला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

शेकापची घरघर वाढली…

जगदीश शेळके, लहू शेळके, महेंद्र शेळके, अशोक शेळके, कैलास शेळके, भावेश शेळके, कुणाल शेळके, सुभाष शेळके, सुनिल शेळके, हर्ष शेळके, समीर वाघमारे, शादाब शेख, तन्वीर शेख, आफताब शेख, सुफियान शेख, कैलास वास्कर, प्रभाकर वास्कर, महेश वारकर, संतोष घरत, प्रशांत जोशी, शंकूनाथ गडगे, केतन म्हात्रे, पंढरीनाथ भाग्यवंत, चंदू भौपी, राजन चौधरी, खुटाराम चौधरी, प्रेमाराम चौधरी, बगदराम चौधरी, प्रकाश चौधरी, उमेशराम चौधरी, नेनाराम चौधरी, योगेश भीमराव जाधव, रोहित चव्हाण, दीपक भातोसे, सुशांत साळुंखे, गणेश जाधव, धनंजय साळुंखे, शिवराम जाधव, निलेश जाधव, मुकेश चौधरी, वरूण कांबळे, गौतम कांबळे, लखनभाई, छोटूभाई, कमलाकर पाटील, कुंदन घरत, सिद्धार्थ केणी, जतिन केणी, पियुष खुटारकर, कुणाल खुटारकर व समर्थकांनी भाजपात जाहीर प्रवेश केला.

शेकाप ध्येय धोरणे विसरून इतर पक्षाच्या कुबड्या घेऊन चालत आहे. एकेकाळी शानसे राहणाऱ्या शेकापला घरघर वाढली आहे. त्यामुळे शेकापने महाविकास आघाडी समोर एकप्रकारे नांगी टाकली असल्याने शेकापच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम नाराजीचा सूर उमटत आहे. शेकापची आजची अवस्था बिकट झाल्याने शेकापला इतर पक्षांच्या छायेत जगण्याची सवय झाली आहे आणि हीच गोष्ट कार्यकर्त्यांच्या संतापाचे कारण ठरत आहे.

Dec 29, 2025 | 12:15 PM

