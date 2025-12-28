Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Big News The Congress Vanchit Bahujan Aghadi Alliance For The Municipal Elections Has Been Announced

Congress and Vanchit Bahujan Aghadi alliance: मोठी बातमी! महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीची घोषणा

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्रितपणे लढवण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भात दोन्ही पक्षांचे नेते रविवारी दुपारी अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 03:23 PM
Congress, Vanchit Bahujan Aghadi,

मोठी बातमी! महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीची घोषणा

Follow Us:
Follow Us:
  • मुंबई महापालिका निवडणुका निवडणूक काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीची युती
  • मुंबईसाठी काँग्रेसने वंचितला ६२ जागा दिल्या असून, काँग्रेस स्वतः १५६ जागांवर निवडणूक लढवणार
  • काँग्रेस–वंचित आघाडीमुळे महापालिका निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता
Congress and Vanchit Bahujan Aghadi alliance Mumbai : राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे सेना आणि मनसे भाजप आणि शिंदे सेना यांच्या युती झाली आहे. पण काँग्रेसने मात्र स्वबळावर लढण्याची भूमिका घेतली होती. पण आता काँग्रेसने वंचित बहुजन आघाडीसोबत युतीची घोषणा करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष धैर्यवर्धन पुंडकर यांच्या उपस्थितीत मुंबईत ही घोषणा करण्यात आली. मुंबई महापालिका निवडणुका निवडणूक काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्रित लढणार आहेत. काँग्रेस-वंचित युतीचे जागावाटपही फायनल झाले आहे.

सोशल मीडियावर नियंत्रण! या देशातील राज्यपालांनी घेतला मोठा निर्णय, आता यूजर्सना मिळणार मेंटल हेल्थ अलर्ट

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस (congress)  यांच्या युतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. भविष्यात राज्यातील इतर भागांमध्येही काँग्रेस आणि वंचित यांची युती होण्याची शक्यता असल्याचे सपकाळ यांनी सांगितले. मुंबईसाठी काँग्रेसने वंचितला ६२ जागा दिल्या असून, काँग्रेस स्वतः १५६ जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. काँग्रेस–वंचित आघाडीमुळे महापालिका निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दोन्ही पक्ष एकत्र आल्याने दलित, वंचित आणि अल्पसंख्याक मतदारांवर प्रभाव पडू शकतो. या युतीच्या घोषणेमुळे महायुती तसेच महाविकास आघाडीच्या रणनीतींवरही परिणाम होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

दरम्यान, काँग्रेससोबत युतीच्या चर्चेसाठी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांना अधिकार देण्यात आले होते. तर काँग्रेसकडून प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व इतर नेत्यांनी युतीची बोलणी केली. दरम्यान, मुंबई महापालिकेतील काही जागांसाठी वंचितकडून आग्रह धरला जात होता, पण यावरही निर्णायक चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

मुंबई महानगरपालिका निवडणूक काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी (Vanchit Bahujan Aghadi)  एकत्रितपणे लढवण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भात दोन्ही पक्षांचे नेते रविवारी दुपारी अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. ही आघाडी केवळ मुंबई महापालिकेपुरती मर्यादित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडी एकत्र येण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले होते. मात्र, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दोन्ही पक्षांनी हातमिळवणी केल्याने त्याचा मोठा प्रभाव मुंबई महापालिका निवडणुकीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Congress Politics: काँग्रेसमध्ये नेमकं चाललयं काय? दिग्विजय सिंहाना शशी थरूरांचे समर्थन; म्हणाले

इतर महापालिकांतील आघाडीचे काय?

मुंबई महापालिकेसाठी काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीमध्ये आघाडीचा निर्णय झाला असला, तरी इतर महापालिकांबाबत अद्याप स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नाही. संबंधित महापालिका क्षेत्रांमध्ये स्थानिक पातळीवर आघाडीचे अधिकार देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर काही महापालिकांमध्येही काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्र येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या आघाडीचा राज्यातील राजकीय समीकरणांवरही लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. दरम्यान, मुंबई महापालिकेत काँग्रेससोबतच्या आघाडीत वंचित बहुजन आघाडीच्या वाट्याला ६२ जागा येणार असल्याचे समजते.

 

 

Web Title: Big news the congress vanchit bahujan aghadi alliance for the municipal elections has been announced

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 03:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष
1

राजकीय घडामोडींना वेग, कोल्हापुरात भाजपचाच महापौर? शिंदे सेनेच्या हालचालींवर काँग्रेसचे लक्ष

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार
2

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ पक्षासोबत केली आघाडी
3

काँग्रेसने जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी घेतला मोठा निर्णय; ‘या’ पक्षासोबत केली आघाडी

Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…
4

Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM