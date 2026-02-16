ईव्हीएम मशीन हॅक करण्याच्या नावाखाली काही भाजप नेत्यांनी उमेदवारांकडून २५ ते ३५ लाख रुपये उकळल्याचा आरोप त्यांनी केला असून या प्रकरणाची थेट मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशी व्हावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. “कोणीही माझ्यामुळे मोठे झाले असे वाटत असेल तर २०२९ ला माझ्या विरोधात उभे राहा,” असे आव्हान देत शेळके यांनी आपल्या कार्यपद्धतीवर विश्वास असल्याचे स्पष्ट केले.
नवनिर्वाचित सदस्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सहभागी व्हा, मात्र वैयक्तिक कार्यक्रमांपेक्षा जनतेच्या कामांना प्राधान्य द्या, असा स्पष्ट संदेश दिला. दर आठवड्याला होणाऱ्या जनता दरबाराला हजर राहणे बंधनकारक असल्याचे सांगत “पक्षाचे काम हे घरचे काम नसून जनतेची जबाबदारी आहे,” असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले. येणाऱ्या २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीत मावळचा आमदार दीड लाख मताधिक्याने विजयी होईल आणि तो राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या मेळाव्यास माजी मंत्री मदन बाफना, माजी अध्यक्ष बबनराव भेगडे, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल शिंदे, तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते. विशेष म्हणजे महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लक्षवेधी ठरला. निवडणुकीतील भव्य यशानंतरही आनंदोत्सव टाळून कार्यकर्त्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा मेळावा आयोजित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या सभेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून आले.
मावळ तालुका येथे झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस ने तब्बल १५ जागांवर दणदणीत विजय मिळवत राजकीय वर्चस्व सिद्ध केले आहे.(Maval News) गेल्या २५ वर्षांपासून मावळ पंचायत समितीवर सत्ता असलेल्या भाजपाला यावेळी एकही जागा जिंकता आली नाही. त्यामुळे हा निकाल भाजपासाठी मोठा धक्का मानला जात असून माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्यासाठीही हा पराभव राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरला आहे. (Political News)
चुरशीच्या लढतीत राष्ट्रवादीचा कौल
इंदुरी–वराळे जिल्हा परिषद गटात अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. शेवटच्या फेरीपर्यंत आघाडी–पिछाडी सुरू असताना अंतिम निकालात राष्ट्रवादीच्या पल्लवी दाभाडे यांनी बाजी मारली. खडकाळे–कार्ला जिल्हा परिषद गटात पुणे जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती बाबुराव वायकर यांच्या पत्नी आशा वायकर यांचा पराभव झाला असून राष्ट्रवादीच्या दीपाली हुलावळे विजयी झाल्या आहेत.