Accident News : शेळगाव महाविष्णू वळण रस्त्यावर घडला भीषण अपघात; टॅकरखाली चिरडून एक जण ठार

Parbhani News : परभणी : जिल्ह्यातील शेळगाव महाविष्णु (ता. सोनपेठ) येथे बसस्थानकासमोरील वळणावर भरधाव टैंकरखाली चिरडून ज्येष्ठ नागरिक जागीच ठार झाल्याची घटना शनिवारी (दि.१४) सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास घडली. या भीषण अपघातात (Accident News) ७१ वर्षीय सदाशिव अप्पा हालगे यांचा जागीच मृत्यू झाला. मयत सदाशिव अप्पा हालगे हे दररोजप्रमाणे सायंकाळी फिरण्यासाठी घराबाहेर पडले होते. यावेळी सोनपेठकडे जाणाऱ्या (एम.एच.२३. डब्ल्यू. ३१०६) क्रमांकाच्या टँकरने बसस्थानकाजवळील वळणावर त्यांना मागील टायरखाली चिरडले. अपघात इतका गंभीर होता की त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. (Nanded News)
घरातून नेहमीप्रमाणे फिरण्यासाठी बाहेर पडलेले हालगे यांचा चालता-बोलता झालेल्या या दुर्दैवी अपघातात आकस्मिक मृत्यू झाल्याची बातमी कळताच हालगे परिवारास मोठा धक्का बसला. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून गावभर हळहळ व्यक्त होत आहे. घटना घडताच परिसरात एकच खळबळ उडाली.
टँकर चालकास घेतले ताब्यात, गुन्हा दाखल
गावातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी धाव घेतली. अपघाताची माहिती मिळताच सोनपेठ पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक अजय किरकन व कुंडलिक वंजारे यांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून पाहणी केली. संबंधित टैंकर ताब्यात घेण्यात आला असून चालकास ताब्यात घेऊन गुन्हा नोंदविण्यात आला. मृत सदाशिव अप्पा हालगे हे ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश अप्पा हालगे यांचे वडील व वैद्यकिय अधिकारी डॉ. सीद्धेश्वर हालगे यांचे बंधु होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले व मुली असा परिवार मोठा आहे. त्यांच्या निधनामुळे गावावर शोककळा पसरली आहे. सोनपेठ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदनविकरण्यात आले. दरम्यान, परभणी-सोनपेठ व गंगाखेड-सोनपेठ या महामार्गावर वाहनांची संख्या वाढत असून अपघातांची मालिका सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
किराणा दुकानात देशीदारू विक्री
नांदेड (वा.) जिल्ह्यात सुरू नलेल्या अवैध व्यवसायांवर आळा लण्यासाठी जिल्हा पोलीस दलाने ऑपरेशन फ्लश आऊट’ ही विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाभर एकाच दिवशी करण्यात आलेल्या समन्वित कारवाईत ७२ गावांविरुद्ध ६४ गुन्हे नोंदविण्यात आले. यामध्ये ८ लाख २९ हजार ९०५ रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. या या दरम्यान अवैध दारू विक्री, हातभट्टी मंती, जुगार अड्डे तसेच अवैध रेती उपसा करणाऱ्यांवर छापे टाकण्यात आले.
‘ऑपरेशन फ्लश आऊट’ अतंर्गत कारवाई
विशेष म्हणजे, एका किराणा दुकानात देशी दारूची विक्री सुरू असल्याचे पोलिसांनी उघड केले असून संबंधित दुकानदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील काही भागांत लपूनछपून देशी व हातभट्टी दारूची विक्री सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. तसेच सीमावर्ती भागात वलबच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जुगार अड्डुचांवरही छापे टाकण्यात आले. या अनुचांवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात अवैध रेती उपशालाही आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र पथकांमार्फत कारवाई करण्यात येत असून पुढील काळातही अशा मोहिमा सुरू राहणार असल्याचे पोलिस प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अवैध धंद्यांविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा निर्धार पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.