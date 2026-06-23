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‘2029 ला तिकीट नाही मिळालं तर अपक्ष लढेन’; ओमराजे निंबाळकरांचा सूचक इशारा, शिंदेंची वाढणार डोकेदुखी?

Updated On: Jun 23, 2026 | 05:39 PM IST
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सारांश

शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी 2029 मध्ये लोकसभेचे तिकीट न मिळाल्यास अपक्ष निवडणूक लढण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे शिंदे गटात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

‘2029 ला तिकीट नाही मिळालं तर अपक्ष लढेन’; ओमराजे निंबाळकरांचा सूचक इशारा, शिंदेंची वाढणार डोकेदुखी?

‘2029 ला तिकीट नाही मिळालं तर अपक्ष लढेन’; ओमराजे निंबाळकरांचा सूचक इशारा, शिंदेंची वाढणार डोकेदुखी?

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विस्तार
  • 2029 ला तिकीट न मिळाल्यास अपक्ष निवडणूक लढेनओमराजे निंबाळकर
  • महायुतीत आलो तरी धाराशिव जिल्ह्यातील संघर्ष कायम राहणार असल्याचा दावा
  • सहा खासदारांना उमेदवारी देण्याची ग्वाही शिंदेंनी दिल्यानंतरही निंबाळकरांच्या वक्तव्याने चर्चा
 

राज्याच्या राजकारणात सध्या वेगवान घडामोडी घडत असून ठाकरेंच्या सेनेतून फुटून शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या खासदारांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण गरम झाले आहे. या पक्षप्रवेशानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असतानाच धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केलेल्या एका विधानाने नव्या चर्चांना तोंड फुटले आहे. 2029 मध्ये लोकसभेचे तिकीट मिळाले नाही तर अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा इशारा त्यांनी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, ओमराजे निंबाळकर यांनी आपल्या भूमिकेबाबत बोलताना स्पष्ट केले की, महायुतीत सहभागी झालो असलो तरी धाराशिव जिल्ह्यातील राजकीय संघर्ष कायम राहणार आहे.

‘मांडीला मांडी लावून बसू शकत नाही’

यावेळी निंबाळकर म्हणाले की, “राज्यात काय होईल हे मला माहीत नाही. मात्र जिल्ह्यात मी मांडीला मांडी लावून बसू शकत नाही. राणा पाटलांचे एकही मत मला नको. माझ्या खासदार निधीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. 2019 ते 2024 या कालावधीतील निधीचा हिशोब तपासला पाहिजे. माझ्या कार्यकाळातील एकही रुपया शिल्लक राहिलेला नाही.”

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त्यांनी खासदार निधीच्या वापराबाबतही स्पष्टीकरण देत विकासकामांसाठी निधीचा पूर्ण वापर केल्याचा दावा केला. ओमराजे निंबाळकर यांच्या वक्तव्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीबाबत त्यांनी घेतलेली भूमिका.

‘न्याय मिळाला नाही तर पुढची भूमिका दिसेल’

“मला न्याय हवा होता म्हणून मी राजकारणात आलो. जर न्याय मिळाला नाही तर माझी पुढची भूमिका सर्वांना दिसेल. 2029 मध्ये जागा मिळाली नाही तर मी अपक्ष निवडणूक लढेन,” असे त्यांनी म्हटल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्यानंतर या विषयावर सविस्तर भूमिका मांडणार असल्याचेही त्यांनी संकेत दिले आहेत. दरम्यान, सहा खासदारांच्या शिवसेना प्रवेशानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सर्व खासदारांना आगामी निवडणुकीत उमेदवारी मिळेल, अशी ग्वाही दिली होती.

‘सहाचे सहा खासदार धनुष्यबाणावरच लढतील’

पक्षप्रवेश सोहळ्यात बोलताना शिंदे म्हणाले होते, “सहाचे सहा खासदार शिवसेनेच्या तिकीटावर आणि धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढतील. ते पुन्हा निवडूनही येतील.”

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मात्र, पक्षप्रवेशानंतर अवघ्या एका दिवसात ओमराजे निंबाळकर यांनी तिकीट न मिळाल्यास अपक्ष लढण्याचा इशारा दिल्याने आगामी काळात महायुती आणि शिवसेनेतील अंतर्गत समीकरणांवर त्याचा काय परिणाम होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Omraje nimbalkar independent election warning if no lok sabha ticket shiv sena shinde

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Published On: Jun 23, 2026 | 05:31 PM

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