Satara News: सातारा भाजपमध्ये नवे चेहरे; संघटन विस्तारासाठी मोठी फेररचना

Updated On: May 05, 2026 | 02:02 PM
Satara News: भारतीय जनता पक्षाने सातारा जिल्ह्यात संघटनात्मक पातळीवर मोठे बदल करत पक्षरचनेला नवे बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुलबाबा सुरेश भोसले यांनी तीन महत्त्वाच्या मोर्चांच्या अध्यक्षांसह विविध आघाड्या व प्रकोष्ठांच्या संयोजकांची घोषणा केली आहे. या बदलांमुळे पक्षकार्य अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे राबवण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

यामध्ये युवा मोर्चाच्या अध्यक्षपदी हर्षल चिकणे, किसान मोर्चासाठी सूर्यकांत पडवळ (कराड उत्तर) आणि कामगार मोर्चाच्या अध्यक्षपदी अनिल महादेव कुदळे (वाई) यांची निवड करण्यात आली आहे. या तिन्ही मोर्चांना जिल्ह्यातील संघटन विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

याशिवाय, समाजातील विविध घटकांशी संपर्क मजबूत करण्यासाठी अठरा आघाड्या आणि प्रकोष्ठांना नवे संयोजक देण्यात आले आहेत. व्यापारी, वैद्यकीय, ज्येष्ठ नागरिक, भटके-विमुक्त, आरोग्यसेवा, आयटी तसेच उद्योग क्षेत्रातील आघाड्यांमध्ये नव्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मिलिंद खामकर, डॉ विरेंद्र घड्याळे, बबनराव कांबळे, विलास आटोळे, विवेक कदम, संजय घारगे, हृदयनाथ पार्टी यांसारख्या कार्यकर्त्यांवर विविध जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत.

या फेरबदलात नव्या आणि अनुभवी कार्यकर्त्यांचा समतोल राखत सर्व विधानसभा मतदारसंघांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे जिल्हाध्यक्ष भोसले यांनी स्पष्ट केले. उर्वरित नियुक्त्याही लवकरच जाहीर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ही संपूर्ण प्रक्रिया प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. नव्या रचनेमुळे जिल्ह्यात भाजपचा विस्तार अधिक गतीने होईल, असा विश्वास पक्षनेत्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, विविध वरिष्ठ नेते व लोकप्रतिनिधींनी नव्याने निवड झालेल्या पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

 

Published On: May 05, 2026 | 02:02 PM

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM