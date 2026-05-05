Who is Next CM of West Bengal; भाजपच्या ऐतिहासिक विजयानंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी ५ दिग्गज शर्यतीत !

Who is Next CM of West Bengal? भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड विजय मिळवला आहे. भाजपने २९३ पैकी २०६ जागा जिंकल्या आहेत, तर ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीने ८० जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसलाही पश्चिम बंगालमध्ये दोन जागा जिंकण्यात यश आले आहे. पश्चिम बंगाल निवडणूक निकाल: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निकालांमध्ये भाजपने उल्लेखनीय विजय मिळवला आहे. भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड विजय मिळवला आहे. मोजलेल्या २९३ जागांपैकी भाजपने २०६ जागा जिंकल्या आहेत. टीएमसीने ८० जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसलाही पश्चिम बंगालमध्ये दोन जागा जिंकण्यात यश आले आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर आता पश्चिम बंगालचा नवा मुख्यमंत्री कोण होणार, याची उत्सुकता लागली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत पाच नावांची चर्चा आहे.
सुवेंदू अधिकारी हे पश्चिम बंगालमधील भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) एक धडाडीचे नेते आहेत. सध्या ते नंदिग्राम मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत नंदिग्राम आणि भवानीपूर या दोन्ही मतदारसंघांतून निवडणूक लढवत आहेत. अधिकारी यांनी तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत नंदिग्राममधून ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला होता. यावेळी ते भवानीपूरमधूनही ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. यावेळीही सुवेंदू अधिकारी यांनी भवानीपूर मतदारसंघातून 15,105 मतांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला. ते पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत सुवेंदू यांचे नाव आघाडीवर आहे.
दिलीप घोष हे पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या सर्वात प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी यापूर्वी प्रदेश भाजप अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे. दिलीप घोष यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात आरएसएस प्रचारक म्हणून केली. ते २०१४ मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले आणि २०१५ मध्ये पश्चिम बंगाल भाजपचे अध्यक्ष बनले. त्यांनी २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत खरगपूर सदर मतदारसंघातून विजय मिळवला. त्यांनी २०१९ मध्ये मेदिनीपूर लोकसभा मतदारसंघही जिंकला होता. २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ते खरगपूर सदर मतदारसंघातून उमेदवार आहेत. दिलीप घोष हे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी एक प्रबळ दावेदार आहेत.
डॉ. सुकांत मजुमदार हे पश्चिम बंगालमधील बालूरघाट लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे दोन वेळा खासदार राहिलेले आहेत आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री आहेत. तसेच ते ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणूनही कार्यरत आहेत. त्यांनी यापूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांनी उत्तर बंगाल विद्यापीठातून वनस्पतीशास्त्र विषयात पीएच.डी. केली आहे. ते राज्यातील भाजपमधील एक प्रमुख व्यक्ती असून केंद्रीय नेतृत्वाच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे, ते मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवारही आहेत.
West Bengal Election Result 2026 Live: ममता बॅनर्जींच्या गडाला
अग्निमित्रा पॉल हे पश्चिम बंगालमधील भारतीय जनता पक्षाचे एक सुप्रसिद्ध नेते आहेत. वृत्तानुसार, अग्निमित्रा पॉल राजकारणात येण्यापूर्वी कोलकात्यात फॅशन डिझायनर होत्या. त्या सध्या पश्चिम बंगाल विधानसभेतील आसनसोल दक्षिण मतदारसंघाच्या आमदार आहेत आणि २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा याच जागेवरून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजप महिला मोर्चाचे नेतृत्वही केले आहे. अग्निमित्रा पॉल या पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या सर्वात प्रमुख महिला नेत्यांपैकी एक आहेत.
रूपा गांगुली या हिंदी आणि बंगाली चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत. महाभारत मालिकेतील द्रौपदीच्या भूमिकेमुळे त्या प्रसिद्धीस आल्या. भारतीय जनता पक्षाने २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सोनारपूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून रूपा गांगुली यांना उमेदवारी दिली आहे. त्या राज्यसभा खासदार आणि पश्चिम बंगालमधील भाजप महिला मोर्चाच्या माजी अध्यक्षा आहेत. जर राज्याने महिलेला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला, तर रूपा गांगुली एक प्रबळ दावेदार आहेत.
मुख्यमंत्री कोण होणार, याचा अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाकडे असेल. विशेषतः अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेच्या उंबरठ्यावर उभा असला, तरी मुख्यमंत्रीपदासाठीची शर्यत अजून खुली आहे. अंतिम निकाल आणि केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय यावरच पुढील राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे.