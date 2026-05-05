Who is Next CM of West Bengal; भाजपच्या ऐतिहासिक विजयानंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी ५ दिग्गज शर्यतीत !

काँग्रेसलाही पश्चिम बंगालमध्ये दोन जागा जिंकण्यात यश आले आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर आता पश्चिम बंगालचा नवा मुख्यमंत्री कोण होणार, याची उत्सुकता लागली आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 12:22 PM
  • सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा त्यांच्या बालेकिल्ल्यात म्हणजेच भवानीपूर मतदारसंघात १५,१०५ मतांनी पराभव
  • भाजपचे दिग्गज नेते दिलीप घोष यांनी खरगपूर सदर मतदारसंघातून ३०,५०६ मतांच्या मोठ्या फरकाने विजय
  • भाजपने महिला मुख्यमंत्री देण्याचा विचार केला, तर अग्निमित्रा पॉल यांचे नाव शर्यतीत
 

Who is Next CM of West Bengal? भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड विजय मिळवला आहे. भाजपने २९३ पैकी २०६ जागा जिंकल्या आहेत, तर ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीने ८० जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसलाही पश्चिम बंगालमध्ये दोन जागा जिंकण्यात यश आले आहे. पश्चिम बंगाल निवडणूक निकाल: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या निकालांमध्ये भाजपने उल्लेखनीय विजय मिळवला आहे. भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड विजय मिळवला आहे. मोजलेल्या २९३ जागांपैकी भाजपने २०६ जागा जिंकल्या आहेत. टीएमसीने ८० जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसलाही पश्चिम बंगालमध्ये दोन जागा जिंकण्यात यश आले आहे. या ऐतिहासिक विजयानंतर आता पश्चिम बंगालचा नवा मुख्यमंत्री कोण होणार, याची उत्सुकता लागली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत पाच नावांची चर्चा आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्वात मोठा प्रश्न पुढे येतो—भाजपचा मुख्यमंत्री कोण?

सुवेंदू अधिकारी

सुवेंदू अधिकारी हे पश्चिम बंगालमधील भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) एक धडाडीचे नेते आहेत. सध्या ते नंदिग्राम मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत नंदिग्राम आणि भवानीपूर या दोन्ही मतदारसंघांतून निवडणूक लढवत आहेत. अधिकारी यांनी तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत नंदिग्राममधून ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला होता. यावेळी ते भवानीपूरमधूनही ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. यावेळीही सुवेंदू अधिकारी यांनी भवानीपूर मतदारसंघातून 15,105 मतांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला. ते पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत सुवेंदू यांचे नाव आघाडीवर आहे.

दिलीप घोष

दिलीप घोष हे पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या सर्वात प्रमुख नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी यापूर्वी प्रदेश भाजप अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे. दिलीप घोष यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात आरएसएस प्रचारक म्हणून केली. ते २०१४ मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले आणि २०१५ मध्ये पश्चिम बंगाल भाजपचे अध्यक्ष बनले. त्यांनी २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत खरगपूर सदर मतदारसंघातून विजय मिळवला. त्यांनी २०१९ मध्ये मेदिनीपूर लोकसभा मतदारसंघही जिंकला होता. २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ते खरगपूर सदर मतदारसंघातून उमेदवार आहेत. दिलीप घोष हे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी एक प्रबळ दावेदार आहेत.

सुकांत मजुमदार

डॉ. सुकांत मजुमदार हे पश्चिम बंगालमधील बालूरघाट लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे दोन वेळा खासदार राहिलेले आहेत आणि केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री आहेत. तसेच ते ईशान्य प्रदेश विकास मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणूनही कार्यरत आहेत. त्यांनी यापूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांनी उत्तर बंगाल विद्यापीठातून वनस्पतीशास्त्र विषयात पीएच.डी. केली आहे. ते राज्यातील भाजपमधील एक प्रमुख व्यक्ती असून केंद्रीय नेतृत्वाच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे, ते मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवारही आहेत.

अग्निमित्रा पॉल

अग्निमित्रा पॉल हे पश्चिम बंगालमधील भारतीय जनता पक्षाचे एक सुप्रसिद्ध नेते आहेत. वृत्तानुसार, अग्निमित्रा पॉल राजकारणात येण्यापूर्वी कोलकात्यात फॅशन डिझायनर होत्या. त्या सध्या पश्चिम बंगाल विधानसभेतील आसनसोल दक्षिण मतदारसंघाच्या आमदार आहेत आणि २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा याच जागेवरून निवडणूक लढवत आहेत. त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजप महिला मोर्चाचे नेतृत्वही केले आहे. अग्निमित्रा पॉल या पश्चिम बंगालमधील भाजपच्या सर्वात प्रमुख महिला नेत्यांपैकी एक आहेत.

रूपा गांगुली

रूपा गांगुली या हिंदी आणि बंगाली चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आहेत. महाभारत मालिकेतील द्रौपदीच्या भूमिकेमुळे त्या प्रसिद्धीस आल्या. भारतीय जनता पक्षाने २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सोनारपूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून रूपा गांगुली यांना उमेदवारी दिली आहे. त्या राज्यसभा खासदार आणि पश्चिम बंगालमधील भाजप महिला मोर्चाच्या माजी अध्यक्षा आहेत. जर राज्याने महिलेला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला, तर रूपा गांगुली एक प्रबळ दावेदार आहेत.

अमित शाह यांची भूमिका

मुख्यमंत्री कोण होणार, याचा अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्वाकडे असेल. विशेषतः अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेच्या उंबरठ्यावर उभा असला, तरी मुख्यमंत्रीपदासाठीची शर्यत अजून खुली आहे. अंतिम निकाल आणि केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय यावरच पुढील राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे.

 

Published On: May 05, 2026 | 12:21 PM

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

Agniveer Salary :भारतीय सैन्यात अग्निवीरांना पगार आणि निवृत्तीनंतर 'सेवा निधी' पॅकेज किती मिळते? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Road Safety: घाटात गाडी चालवताना 'या' 5 चुका पडतील महागात; इंजिन आणि क्लच होईल निकामी, प्रवास बेरंग होण्यापूर्वी वाचा 'हा' रिपोर्ट

Yogi Adityanath : 'नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…' नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

"अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…" रोहित पवारांनी केलेल्या 'ऑडिओ क्लिप'च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

Mhaswad News: गतीरोधकाचा प्रश्न हवेतच, विरला सोशीक जनतेची आभाळभर सहनशीलता

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

