Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Satara News : वाढत जाणाऱ्या अपघाताला जबाबदार कोण? ठेकेदारांचा हलगर्जीपणा बेततोय नागरिकांच्या जीवावर

ठेकेदाराकडून रस्त्यावर काम सुरू असलेल्या ठिकाणी पाण्याचा वापर होत नसल्याने नागरिकांना धूळीचा सामना करावा लागत आहे. तर आता धूळ चारणाऱ्या ठेकेदाराकडून आता धोमच्या पाण्याची देखील चोरी सुरू आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 01:17 PM
Satara News : वाढत जाणाऱ्या अपघाताला जबाबदार कोण? ठेकेदारांचा हलगर्जीपणा बेततोय नागरिकांच्या जीवावर
Follow Us:
Follow Us:
  • वाढत जाणाऱ्या अपघाताला जबाबदार कोण?
  • ठेकेदारांचा हलगर्जीपणा बेततोय नागरिकांच्या जीवावर
सातारा/ दत्तात्रय पवार : सातारा जिल्ह्यातील  मेढा, पाचवड ते रत्नागिरीपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. दळणवळण सुविधा होण्यासाठी आणि राष्ट्रीय महामार्ग चार व सतरा यांना जोडणारा हा मार्ग निश्चितच जवळचा ठरणार आहे. मात्र, या कामामुळे लोकांची सुविधा होत असली तरी महामार्गाचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराच्या चुकीच्या कामामुळे नागरिकांना नाहक त्रास होत आहे. या ठेकेदाराकडून रस्त्यावर काम सुरू असलेल्या ठिकाणी पाण्याचा वापर होत नसल्याने नागरिकांना धूळीचा सामना करावा लागत आहे. तर आता धूळ चारणाऱ्या ठेकेदाराकडून आता धोमच्या पाण्याची देखील चोरी सुरू आहे. हे सगळे दिवसाढवळ्या बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. या रस्त्याचे काम करत असताना कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न आखताच कामाला सुरुवात झाली आहे की, काय असा प्रश्न वाहतूकदार उपस्थित करू लागले आहेत. रस्त्याचे काम सुरू असताना अनेक ठिकाणी अपघाताचे स्पॉट बनले आहेत.

रस्त्याचे खोदकाम वारंवार सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणात रस्त्यातील धूळ हवेत पसरत असून याचा नाहक त्रास शाळेतील मुला-मुलींना, नागरिकांना, तसेच वाहतूकदारांना सहन करावा लागत आहे. या धुळीकणांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. रस्त्याच्या आजूबाजुच्या शिवारात पिकांवर सगळीकडे धुळीचा थर पाहायला मिळत आहे. यासाठी दिवसातून किमान चार ते पाच वेळा तरी रस्त्यावर पाणी मारणे गरजेचे असताना ठेकेदाराकडून याबाबत टाळाटाळ होत असल्याचे दिसत आहे.

यात आणखी भर म्हणून रस्त्याच्या कामाला डबडेवाडी येथून जाणाऱ्या धोमच्या उजव्या कॅनॉलमधून राजरोसपणे पाण्याचे टँकर भरून जात आहेत. एकप्रकारे पाण्याची चोरी केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांमधून बोलले जात आहे. शेतकऱ्यांकडून जर असे घडले असते तर कदाचित धोम उजव्या कालव्याच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यावर दंडात्मक कारवाई केली असती. मात्र या ठेकेदारांवर पाटबंधारे विभाग मेहरबान झाला आहे असेच चित्र दिसत आहे. कुडाळ हद्दीतून वाहत असणाऱ्या निरंजना नदीतून देखील पाणी उपसा केला जात आहे.

Maharashtra Politics: कोल्हापुरात महायुतीचे ठरले; भाजप तब्बल…, महाविकास आघाडीचे काय होणार?

नवीन पुलाचे काम करण्यात येणार

या रस्त्यामध्ये कुडाळ ते आलेवाडी दरम्यान कमीत-कमी दहा ते बारा नवीन पुलाचे काम करण्यात येणार आहे. परंतु जुने पूल पाडून त्याचे निघालेले साहित्य नेमके गेले तरी कुठे असा सवाल स्थानिक नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. रस्त्याचे खोदकाम वारंवार सुरू असल्याने गाड्यांचा मेंटेनन्स वाढत चालला आहे. याचा नाहक त्रास वाहनधारकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे ठेकेदाराकडून लवकरात लवकर रस्त्याचे काम पूर्ण व्हावे अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

प्रशासन ठेकेदारविरोधात कारवाई करणार का ?

रस्त्याच्या कामाच्या नावाखाली कुडाळ ते आलेवाडी दरम्यान असणाऱ्या काही गावालगत अवैधरित्या मुरूम उत्खनन सुरू असल्याचे नागरिकांच्या व वाहतूकदारांच्या निदर्शनास येऊ लागले आहे. अशा अवैधरित्या खोदकामावर जावली तहसील प्रशासनाकडून कारवाई केली जाणार की ठेकेदाराला पाठीशी घातले जाणार, अशी चर्चा सध्या जावली तालुक्यामध्ये रंगू लागली आहे.

कोल्हापूर महापालिकेसाठी काँग्रेसची दुसरी यादी जाहीर; कोणाला मिळाली संधी?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मेढा–पाचवड–रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 आणि 17 यांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग असून दळणवळण अधिक सुलभ व जलद करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

  • Que: महामार्गाचे काम सध्या कोणत्या टप्प्यात आहे?

    Ans: सध्या महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर असून अनेक ठिकाणी खोदकाम, रुंदीकरण व पुलांची कामे सुरू आहेत.

  • Que: नागरिकांना नेमका कोणता त्रास सहन करावा लागत आहे?

    Ans: रस्त्याच्या कामाच्या ठिकाणी पाणी न मारल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत आहे. त्यामुळे नागरिक, शाळकरी मुले, वाहनचालक व शेतकऱ्यांना आरोग्यविषयक त्रास सहन करावा लागत आहे.

Web Title: Sataracontractors negligence is endangering the lives of citizens

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 01:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
1

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
2

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल
4

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM