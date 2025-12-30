टीव्हीनंतर आता ईशा मालवीयचे मोठ्या पडद्यावर पदार्पण, हाती लागला पंजाबी चित्रपट; दिसणार रोमँटिक अंदाजात

ईशा मालवीयाने तिच्या कारकिर्दीची बहुतेक लोकप्रियता रिअॅलिटी शोद्वारे मिळवली. आता ती मोठ्या पडद्यावर पाऊल ठेवण्यास सज्ज झाली आहे. बिग बॉस १७ च्या स्टारने सोशल मीडियावर एक पोस्टर शेअर करून पंजाबी चित्रपटसृष्टीत तिच्या प्रवेशाची पुष्टी केली. ईशाच्या चित्रपटाचे नाव “इश्क दे लेखे” आहे, ज्यामध्ये ती पंजाबी गायिका आणि अभिनेता गुरनाम भुल्लरसोबत रोमान्स करताना दिसणार आहे. दोघांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये त्यांचा रोमँटिक चित्रपट ६ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याची पुष्टी केली आहे.
‘सगळी भीती आणि दुःख संपले आहे…’, गोविंदा आता लवकरच करणार Comeback; म्हणाला ‘हिरो नंबर वन येत आहे..’
ईशाची चित्रपटतात दिसेल रोमँटिक भूमिका
“इश्क दे लेखे” ही मनवीर ब्रार दिग्दर्शित आणि जस्सी लोहका यांनी लिहिलेली एक प्रेमकथा आहे. वृत्तानुसार, ईशा आणि गुरनाम चित्रपटात जसनीत आणि समरची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यासोबतच, दोघांनीही ‘स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूं’ या गाण्यावर एक व्हिडिओ बनवला आणि तो शेअर केला आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले, ‘समझी पगली समर आणि जसनीत.’
View this post on Instagram
मध्य प्रदेशातील होशंगाबाद येथील रहिवासी ईशा मालवीयाने लहान वयातच अभिनयाला सुरुवात केली. या अभिनेत्रीने नृत्याचे प्रशिक्षण घेतले आहे. तसेच ईशाने वयाच्या अवघ्या तीन वर्षापासून नृत्य शिकण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तिने बूगी वूगी, डान्स इंडिया डान्स आणि डान्स प्लस यासारख्या अनेक डान्स रिअॅलिटी शोसाठी ऑडिशन दिले.
‘काश मैं लड़का होती’, Dhurandharच्या स्क्रिप्टवर यामी गौतम फिदा; आदित्य धरच्या चित्रपटाबाबत मोठा खुलासा, म्हणाली…
शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, ईशाने अभियांत्रिकी करण्याचा विचार केला. परंतु, तिच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठे वळण तेव्हा आले जेव्हा तिला ड्रीमियाता प्रॉडक्शन हाऊसने संपर्क साधला आणि टेलिव्हिजन शो उदारियानमध्ये जास्मिनची भूमिका ऑफर केली. परंतु, बिग बॉस १७ दरम्यान अभिनेत्रीची लोकप्रियता सर्वात जास्त वाढली. शो दरम्यान, ती तिच्या एक्स प्रियकर अभिषेक कुमार आणि समर्थ जुरेल यांच्यासोबतच्या प्रेम त्रिकोणामुळे चर्चेत होती. आणि आता हे तिघेही लाफ्टर शेफमध्ये प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना दिसत आहेत.