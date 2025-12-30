Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

टीव्हीनंतर आता ईशा मालवीयचे मोठ्या पडद्यावर पदार्पण, हाती लागला पंजाबी चित्रपट; दिसणार रोमँटिक अंदाजात

टीव्हीवर धुमाकूळ घातल्यानंतर, ईशा मालवीयाने चित्रपटसृष्टीत धुमाकूळ घालण्याचा निर्धार केला आहे. ती आता पंजाबी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. चित्रपटाचे पोस्टर देखील प्रदर्शित झाले आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 03:02 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

ईशा मालवीयाने तिच्या कारकिर्दीची बहुतेक लोकप्रियता रिअ‍ॅलिटी शोद्वारे मिळवली. आता ती मोठ्या पडद्यावर पाऊल ठेवण्यास सज्ज झाली आहे. बिग बॉस १७ च्या स्टारने सोशल मीडियावर एक पोस्टर शेअर करून पंजाबी चित्रपटसृष्टीत तिच्या प्रवेशाची पुष्टी केली. ईशाच्या चित्रपटाचे नाव “इश्क दे लेखे” आहे, ज्यामध्ये ती पंजाबी गायिका आणि अभिनेता गुरनाम भुल्लरसोबत रोमान्स करताना दिसणार आहे. दोघांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यामध्ये त्यांचा रोमँटिक चित्रपट ६ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याची पुष्टी केली आहे.

ईशाची चित्रपटतात दिसेल रोमँटिक भूमिका

“इश्क दे लेखे” ही मनवीर ब्रार दिग्दर्शित आणि जस्सी लोहका यांनी लिहिलेली एक प्रेमकथा आहे. वृत्तानुसार, ईशा आणि गुरनाम चित्रपटात जसनीत आणि समरची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यासोबतच, दोघांनीही ‘स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूं’ या गाण्यावर एक व्हिडिओ बनवला आणि तो शेअर केला आणि कॅप्शनमध्ये लिहिले, ‘समझी पगली समर आणि जसनीत.’

 

मध्य प्रदेशातील होशंगाबाद येथील रहिवासी ईशा मालवीयाने लहान वयातच अभिनयाला सुरुवात केली. या अभिनेत्रीने नृत्याचे प्रशिक्षण घेतले आहे. तसेच ईशाने वयाच्या अवघ्या तीन वर्षापासून नृत्य शिकण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तिने बूगी वूगी, डान्स इंडिया डान्स आणि डान्स प्लस यासारख्या अनेक डान्स रिअ‍ॅलिटी शोसाठी ऑडिशन दिले.

शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, ईशाने अभियांत्रिकी करण्याचा विचार केला. परंतु, तिच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठे वळण तेव्हा आले जेव्हा तिला ड्रीमियाता प्रॉडक्शन हाऊसने संपर्क साधला आणि टेलिव्हिजन शो उदारियानमध्ये जास्मिनची भूमिका ऑफर केली. परंतु, बिग बॉस १७ दरम्यान अभिनेत्रीची लोकप्रियता सर्वात जास्त वाढली. शो दरम्यान, ती तिच्या एक्स प्रियकर अभिषेक कुमार आणि समर्थ जुरेल यांच्यासोबतच्या प्रेम त्रिकोणामुळे चर्चेत होती. आणि आता हे तिघेही लाफ्टर शेफमध्ये प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना दिसत आहेत.

 

 

