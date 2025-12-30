अरे देवा! पाणीपुरी खाल्ल्याने होऊ शकतो ‘हा’ आजार, AIIMS च्या डॉक्टरांनी दिला सल्ला; ‘खाण्यापूर्वी करा एकदा…’

म्हणूनच, दिल्लीतील एम्स येथील जनरल फिजिशियन आणि न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. प्रियंका सेहरावत, एमडी मेडिसिन, डीएम न्यूरोलॉजी यांनी पाणीपुरी खाताना काळजी घेण्याचा इशारा दिला आहे. पाणीपुरी खाण्यापूर्वी दोनदा विचार करा, कारण त्यात संसर्गाचा धोका जास्त असतो असे सांगण्यात आले आहे. जर तुम्ही पाणीपुरी प्रेमी असाल तर ते खाण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात
पाणीपुरी खाण्यापूर्वी दोनदा विचार करा
डॉ. प्रियंकाने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे ज्यामध्ये पाणीपुरी खाणे तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक का असू शकते हे स्पष्ट केले आहे. बहुतेक गोलगप्पा बनवण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी बहुतेकदा अस्वच्छ असते आणि त्यात बॅक्टेरिया आणि विषाणू असतात. असाच एक विषाणू म्हणजे हिपॅटायटीस ए, ज्याची अनेक लोकांना माहिती आहे. अनेक प्रकारचे विषाणू असतात, परंतु हिपॅटायटीस ए दूषित अन्न आणि पाण्याद्वारे पसरतो. हा विषाणू आपल्या आतड्यांवर परिणाम करतो आणि कावीळ होतो.
हेपेटायटीस ए मुलांसाठी धोकादायक
डॉक्टरांनी स्पष्ट केले की हा विषाणू मुलांसाठी खूप धोकादायक असू शकतो. मुलांमध्ये, हेपेटायटीस ए विषाणूमुळे यकृत निकामी होऊ शकते, जे कावीळ म्हणून प्रकट होते. म्हणून, रस्त्यावरील अन्नापासून मुलांचे संरक्षण करणे खूप महत्वाचे आहे. रस्त्यावरील अन्न खाताना प्रत्येकाने सावधगिरी बाळगली पाहिजे. सर्वप्रथम, रस्त्यावरील अन्न टाळा, कारण ते सहसा दूषित अन्न आणि पाण्यापासून बनवले जाते. जर तुम्हाला अतिसार, ताप, डोळे पिवळे होणे किंवा लघवी पिवळी होणे अशी लक्षणे आढळली तर ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. म्हणून, गोलगप्पा खाण्यापूर्वी नेहमीच सावधगिरी बाळगा.
पाणीपुरी खाताना घ्यायची काळजी
सण किंवा समारंभात बाहेरील पाणीपुरी खाणे टाळा. जर तुम्हाला पाणीपुरी हवी असेल तर ते बाजारातून खरेदी करा आणि घरी आणून पाणीपुरीचे पाणी बनवा. फक्त विश्वसनीय रेस्टॉरंटमधून पाणीपुरी खा. अति उष्णतेत पाणीपुरी खाणे टाळा. स्वच्छ जागा असेल ते पाहूनच पाणीपुरी खा, कारण तुमचे आरोग्य चवीपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.