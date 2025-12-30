Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • The Pcb Has Removed Azhar Mahmood As The Head Coach Of The Test Team

पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये भूकंप! PCB ने कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अझहर महमूद यांना दिला नारळ

पीसीबीने राष्ट्रीय कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अझहर महमूद यांच्याशी असलेला करार संपुष्टात आणला आहे. पीसीबीकडून आता कसोटी संघासाठी नवीन मुख्य प्रशिक्षकाचा शोध सुरू करण्यात आला आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 03:03 PM
A major shake-up in Pakistan cricket! The PCB has removed Azhar Mahmood from his position as head coach of the Test team.
Follow Us:
Follow Us:

PCB’s head coach Azhar Mahmood receives a setback :  पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये सारे काही आलबेल नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. पीसीबीने राष्ट्रीय कसोटी संघाचे मुख्य प्रशिक्षक अझहर महमूद यांच्याशी करार संपण्याच्या तीन महिने आधी त्यांना सोडचिठ्ठी दिली आहे.  अझहरचा करार मूळतः मार्च २०२६ पर्यंत चालणार होता, परंतु बोर्डाने त्यांना अकालीच पदावरून दूर केले.

एका विश्वासार्ह सूत्रानुसार, “अझहरचा करार मार्चमध्ये संपणार होता आणि पाकिस्तानचा पुढील कसोटी दौरा देखील त्याच सुमारास सुरू होणार होतो. त्यामुळे बोर्ड आता नवीन मुख्य प्रशिक्षकासाठी आपली रणनीती तयार करू इच्छित आहे.” अझहर महमूद यांची मागील वर्षी   कसोटी मुख्य प्रशिक्षकपदी निवड करण्यात आली होती. त्यांचा बोर्डासोबत दोन वर्षांचा करार देखील होता. पीसीबीकडून आता कसोटी संघासाठी नवीन मुख्य प्रशिक्षकाचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्या  सपोर्ट स्टाफमध्ये देखील बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : विश्वचषकासाठी इंग्लंडचा संघ जाहीर, या खेळाडूंना मिळाली जागा! हा 26 वर्षीय करणार संघाचे नेतृत्व

कसोटी मालिकेची सुरुवात बांगलादेश दौऱ्याने होईल

२०२५-२७ आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग मार्च २०२६ मध्ये बांगलादेश दौऱ्याने सुरू होणार आहे. त्यानंतर संघ जुलैमध्ये वेस्ट इंडिज आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये इंग्लंडचा दौऱ्यावर जाणार आहे. वर्षाच्या अखेरीस, पाकिस्तान अनुक्रमे नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ आणि मार्च २०२७ मध्ये श्रीलंका आणि न्यूझीलंडचे यजमानपद भूषावणार आहे.

महिला मुख्य प्रशिक्षकाचा शोध सुरू

निवड प्रकरणांवरून मतभेद झाल्यामुळे २०२४ च्या सुरुवातीला पीसीबी आणि ऑस्ट्रेलियन प्रशिक्षक जेसन गिलेस्पी दूर झाले होते. अगदी  तेव्हापासून कसोटी संघाकडे आकिब जावेद आणि अझर महमूदसारखे अंतरिम प्रशिक्षक उपलब्ध आहेत. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या आयसीसी विश्वचषकानंतर मोहम्मद वसीमचा करार नूतनीकरण करण्यात आल्यामुळे पीसीबी महिला क्रिकेट संघासाठी नवीन मुख्य प्रशिक्षकाचा शोध घेणे सुरू आहे.

हेही वाचा : 2025 वर्षात भारतीय क्रिकेटने काय कमावलं अन् काय गमावलं? पुरुष संघाचा कसोटीमध्ये संघर्ष तर महिला संघाने पटकावले विश्वविजेपद

नवीन वर्षी श्रीलंका दौरा

पाकिस्तान क्रिकेट संघ २०२६ वर्षाची सुरुवात श्रीलंकेच्या दौऱ्याने करणार आहे. या दौऱ्यात पाकिस्तान संघ तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळणार असून पहिला सामना ७ जानेवारी रोजी खेळवण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुसरा आणि तिसरा सामना ९ आणि ११ जानेवारी रोजी होईल. या मालिकेतील सर्व सामने दांबुला येथे खेळले जातील.

Web Title: The pcb has removed azhar mahmood as the head coach of the test team

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 03:03 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

Jan 18, 2026 | 07:42 PM
कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

Jan 18, 2026 | 07:41 PM
Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Jan 18, 2026 | 07:20 PM
शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

Jan 18, 2026 | 07:18 PM
Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Jan 18, 2026 | 07:05 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

Jan 18, 2026 | 06:58 PM
सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

Jan 18, 2026 | 06:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM