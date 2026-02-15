Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
माळेगावमधील प्रभाग नऊमध्ये विकासकामांना प्रारंभ; 'विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा' योजनेअंतर्गत होणार विविध कामे

माळेगाव येथील नागरी स्थानिक स्वराज्य परिक्षेत्रात अधिसूचित ‘विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा’ योजनेअंतर्गत विविध कामांचा शुभारंभ उत्साहात पार पडला.

Updated On: Feb 15, 2026 | 03:57 PM
माळेगावमधील प्रभाग नऊमध्ये विकासकामांना प्रारंभ; ‘विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा’ योजनेअंतर्गत होणार विविध कामे

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • माळेगावमधील प्रभाग नऊमध्ये विकासकामांना प्रारंभ
  • ‘विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा’ योजनेअंतर्गत होणार विविध कामे
  • आदर्श नगरपंचायत उभारण्याचा निर्धार
माळेगाव : पुणे जिल्ह्यातील माळेगाव येथील नागरी स्थानिक स्वराज्य परिक्षेत्रात अधिसूचित ‘विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा’ योजनेअंतर्गत स्ट्रीट लाईट पोल बसविणे तसेच नगरपंचायतीच्या पाणीपुरवठा बळकटीकरण व विस्तारीकरण योजनेतून विविध ठिकाणी नवीन जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामांचा शुभारंभ उत्साहात पार पडला. प्रभाग क्रमांक ९ मधील संभाजीनगर व चव्हाण वस्ती येथून या विकासकामांना प्रारंभ करण्यात आला. या कार्यक्रमास माळेगाव नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष सुयोग सातपुते, नगरसेवक ॲड. राहुल तावरे, वैभव खंडाळे व स्थानिक नागरिकांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन करून कामांना सुरुवात करण्यात आली.

 

या उपक्रमांतर्गत रस्त्यांवर नवीन स्ट्रीट लाईट पोल बसविल्यामुळे परिसर अधिक प्रकाशमान होणार असून, सुरक्षिततेत लक्षणीय वाढ होणार आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी नागरिकांची व महिलांची सुरक्षित हालचाल सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. तसेच नव्या जलवाहिन्यांमुळे पाणीपुरवठा अधिक सुरळीत, दाबयुक्त व नियमित होणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यांच्या विकासाभिमुख दृष्टिकोनातून प्रेरणा घेऊन आदर्श नगरपंचायत उभारण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

हे सुद्धा वाचा : दुःखावर मात करून सुनेत्रा पवारांचा निर्णायक पुढाकार; बारामतीत जनता दरबारातून विकासाला नवी गती

मुलभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न

नगरसेवक ॲड. राहुल तावरे यांनी, “मूलभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येतील. नागरिकांच्या दैनंदिन गरजांना प्राधान्य देत प्रभागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असे सांगितले. याप्रसंगी रवींद्र बडदे, सुनील माळवदकर, रमेश तावरे, सोनू जाधव, अमित तावरे, आदित्य खोटे, सागर फरतडे, सुनील जाधव, सुरेश जराड, रवींद्र सुतार, संग्राम तावरे, नितीन तावरे, चेतन तावरे व दिलीप तावरे उपस्थित होते. प्रभाग क्रमांक ९ मधील रहिवाशांनी या विकासकामांचे स्वागत करत समाधान व्यक्त केले असून, पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

Published On: Feb 15, 2026 | 03:57 PM

