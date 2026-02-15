“एआय मला घाबरवतं…”, Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अभिषेक बच्चनने अलीकडेच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) बद्दलचे त्याचे विचार शेअर केले आणि ते "अभिनेत्यांसाठी खूप हानिकारक" कसे असू शकते हे स्पष्ट केले.

Updated On: Feb 15, 2026 | 04:05 PM
बॉलिवूड अभिनेता अभिषेक बच्चन हा इंडस्ट्रीतील अशा स्टार्सपैकी एक आहे ज्याने त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीत विविध भूमिका साकारल्या आहेत. अभिषेकने मोठ्या पडद्यावर विनोदापासून ते अ‍ॅक्शन आणि खलनायकीपर्यंतच्या भूमिका साकारल्या आहेत. त्याचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन अनेकदा चर्चेत राहते. अभिनेत्याने अलीकडेच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) बद्दलचे त्याचे विचार शेअर केले आणि ते “अभिनेत्यांसाठी खूप हानिकारक” कसे असू शकते हे स्पष्ट केले.

अलिकडेच एका कार्यक्रमात अभिनेता अभिषेक बच्चन याने एआय बद्दल खुलासा केला आहे. एआय त्याला घाबरवतो आणि तो खूप अस्वस्थ होतो.
एआयबद्दल आपले मत व्यक्त करताना, अभिनेता म्हणाला, “एआय मला खूप घाबरवतो. प्रत्येक अभिनेत्याला त्याची भीती वाटली पाहिजे. एआय सर्जनशील कामात खूप बदल घडवून आणेल. जर त्याचा योग्य वापर केला नाही तर ते कलाकारांसाठी खूप हानिकारक ठरू शकते. अॅनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स इत्यादींमध्ये एआयचा वापर अत्यंत फायदेशीर आहे. यामुळे आपला बराच वेळ वाचू शकतो आणि चित्रपटांचे बजेट देखील कमी होऊ शकते.”

संजय लीला भन्साळी आणि केतन मेहता ‘जय सोमनाथ’साठी एकत्र! उलघडणार 1000 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक अध्याय

अभिषेक बच्चनने त्याच्या सर्जनशील दृष्टिकोनाबद्दल अधिक माहिती देताना म्हटले की, “मी एआय वापरून बनवलेल्या अनेक गोष्टी पाहिल्या आहेत. त्या छान दिसतात, पण त्यात जीवनाचा अभाव आहे. बऱ्याचदा, मानवांमधील दोष, आपल्या जीवनाचे सौंदर्य, एआयमधून गायब होतात.” अभिनेता पुढे म्हणाला, “मला वाटते की एआय वैद्यकीय आणि कायदेशीर क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणेल. मी सध्या चित्रपट आणि सर्जनशील कामाबद्दल जास्त काही सांगू शकत नाही. मला एआय पूर्णपणे समजत नाही, म्हणून ते थोडे घाबरवणारे आहे. मी त्याबद्दल वाचतो आणि काहीतरी नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करतो.”

 

O’Romeo ची धडाकेबाज एन्ट्री! Border 2 आणि Mardaani 3 च्या कमाईला ब्रेक; व्हॅलेंटाईनला Shahid Kapoor ची बॉक्स ऑफिसवर कमाल

अभिनेता अभिषेक पुढे म्हणाला की, एआय अनेक क्षेत्रांवर परिणाम करू शकते. मला वाटते की वैद्यकीय आणि कायदेशीर क्षेत्रे खूप बदलू शकतात, विशेषतः एआयच्या मदतीने. सर्जनशील काम आणि चित्रपटांबद्दल, ते फायदेशीर ठरेल की नाही याबद्दल मी आत्ता काहीही सांगणार नाही. मला एआय लँडस्केप पूर्णपणे समजत नाही, म्हणून मी त्यात फारसा कम्फर्टेबल नाही. मी त्याबद्दल बरेच काही शिकतो आणि वाचतो.

"एआय मला घाबरवतं…", Abhishek Bachchanनं व्यक्त केली चिंता; AI मुळे कलाकारांना होऊ शकतो तोटा,म्हणाला,…

