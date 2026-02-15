Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
विशाल भारद्वाज यांनी नाना पाटेकरांसोबत का नाही केले काम? 'ओ रोमियो' दिग्दर्शकाने आता केला खुलासा

अभिनेते नाना पाटेकर आणि विशाल भारद्वाज यांनी त्यांच्या पहिल्या प्रोजेक्ट "ओ रोमियो" मध्ये सहकार्य केले आहे. हा चित्रपट येत्या १३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झाला. आता दिग्दर्शकाने नाना पाटेकर यांच्याबद्दल एक खुलासा केला.

Updated On: Feb 15, 2026 | 04:01 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित “ओ रोमियो” हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला आणि दोन दिवसांत या चित्रपटाने जगभरात ३० कोटी रुपयांची कमाई केली. या चित्रपटात शाहिद कपूर, तृप्ती डिमरी, अविनाश तिवारी आणि फरीदा जलाल यांच्या प्रमुख भूमिका पाहायला मिळाल्या आहेत. या चित्रपटातील कलाकार “द ग्रेट इंडियन कपिल शो ४” मध्ये दिसले होते, जिथे दिग्दर्शकाने नाना पाटेकर यांच्यासोबत यापूर्वी कधीही काम न करण्याचे कारण उघड केले आहे.

कपिल शर्माने विशाल भारद्वाज यांना विचारले की त्यांनी नाना पाटेकर यांना दोन दशकांहून अधिक काळ ओळखत असूनही त्यांना यापूर्वी कधीही चित्रपटात का घेतले नाही, तेव्हा चित्रपट निर्मात्याने सांगितले की ही त्यांनी चूक आहे. दिग्दर्शक म्हणाले, “खरं तर, ही माझी चूक होती. मी त्यांना यापूर्वी कधीही उत्तम भूमिका ऑफर केल्या नाहीत.”

संजय लीला भन्साळी आणि केतन मेहता ‘जय सोमनाथ’साठी एकत्र! उलघडणार 1000 वर्षांपूर्वीचा ऐतिहासिक अध्याय

विशाल भारद्वाज नाना पाटेकर बद्दल काय म्हणाले?

विशाल भारद्वाज पुढे म्हणाले, “सर्वजण त्यांना खूप घाबरतात. परंतु, तो एक दयाळू व्यक्ती आहे. मी त्यांच्यासोबत काम करत नसल्यामुळे नाना माझ्यावर थोडे रागावले होते. मी जिथे जिथे त्यांना भेटायचो तिथे ते मला आठवण करून द्यायचे की मी नाना पाटेकर आहे. मी एक अभिनेता आहे. ते विचारायचे की मी त्यांना कधी कास्ट करेन. मला खूप लाज वाटायची. पण शेवटी, आम्ही एकत्र काम केले. त्यासाठी थोडा वेळ लागला.”

‘ओ रोमियो’ चा कार्यक्रम अर्ध्यातून का सोडून गेले नाना पाटेकर?

कपिल शर्मा म्हणाले की नाना पाटेकर त्यांच्या चित्रपटाच्या कोणत्याच कार्यक्रमात ते दिसले नाहीत. ते म्हणाले, “आजकाल नाना कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यापेक्षा कार्यक्रम सोडून जाण्यामुळे जास्त चर्चेत येतात.” हे एका चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँच दरम्यान घडले, जेव्हा शाहिद कपूर उशिरा आल्याने निघून गेला. विशाल यांनी उत्तर दिले, “नाना कार्यक्रम सोडून गेला, पण तो वर्गातील सर्वात खोडकर मुलासारखा आहे, इतरांना चिडवतो आणि मनोरंजन.”

Mahesh Babuने महाशिवरात्रीनिमित्त दिली खास भेट; ‘Nagabandham’चा टीझर रिलीज, २ मिनिट ३० सेकंदाच्या व्हिडिओमध्ये काय आहे खास?

विशाल भारद्वाज आणि नाना पाटेकर यांची २७ वर्षांपासून ओळख

विशाल भारद्वाज म्हणाले, “मी नाना यांना २७ वर्षांपासून ओळखतो, पण आम्ही पहिल्यांदाच एकत्र काम करत आहोत. ते इथे असते तर खूप छान झाले असते. पण आम्ही त्यांना एक तास वाट पाहत ठेवल्यामुळे, ते त्यांच्या सामान्य शैलीत उठले आणि कार्यक्रमातून निघून गेले. आम्हाला त्याचा अजिबात पश्चात्ताप नाही कारण आम्हाला माहित आहे की नाना हेच नाना पाटेकर आहेत.”

Published On: Feb 15, 2026 | 04:01 PM

