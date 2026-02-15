Kedarnath Dham Opening Date : सर्व शिवभक्तांची मोठी बातमी! ‘या’ दिवशी उघडणार बाबा केदारनाथ धामचे दरवाजे, जोरदार तयारी सुरु

देवभूमी उत्तराखंडच्या (Uttarakhand News) उंच बर्फाच्या शिखरांवर बाबा केदारनाथचे पुरातन शिवमंदिर आहे. दरवर्षी लाखो भाविक केदारनाथच्या दर्शनासाठी जात असतात. मात्र वर्षातील सहा महिने हे मंदिर बंद असते. जोरदार बर्फवृष्टी होत असल्यामुळे मंदिर आणि मंदिर परिसर पूर्णपणे बंद करण्यात येतो. आता दर्शनासाठी वाट पाहणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आहे. २०२६ च्या केदारनाथ यात्रेसाठी बिगुल वाजला आहे. महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर, उखीमठ येथील ओंकारेश्वर मंदिरात पंचांग गणना केल्यानंतर, यावर्षी २२ एप्रिल रोजी सकाळी ८ वाजता केदारनाथ धामचे दरवाजे भाविकांसाठी उघडतील अशी घोषणा करण्यात आली.
भक्ती आणि परंपरेचा प्रवास
केदारनाथ धाम मंदिराची दारे उघडणे हे अत्यंत आध्यात्मिक असून याला पारंपारिक महत्त्व आहे. १८ एप्रिल रोजी बाबा भैरवनाथांच्या पूजेपासून या सोहळ्याला सुरुवात होते. या सोहळ्याच्या विविध कार्यक्रमांच्या तारखा समोर आल्या आहेत.
गंगोत्री आणि यमुनोत्री: १९ एप्रिल
केदारनाथ: २२ एप्रिल (सकाळी ८)
बद्रीनाथ: २३ एप्रिल (सकाळी ६:१५)
यात्रेकरूंसाठी नवीन व्यवस्था आणि सुविधा
या वर्षी तीर्थयात्रा अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.
नोंदणी: नोंदणी मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होईल. एकूण कोट्यापैकी ३०% ऑफलाइन प्रवासासाठी (ऋषिकेश आणि हरिद्वार) राखीव ठेवण्यात आली आहे.
वाहतूक कार्ड: खाजगी वाहनांसाठी ग्रीन कार्ड आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी ट्रिप कार्ड अनिवार्य असेल.
हेलिकॉप्टर सुरक्षा: मागील अपघातांपासून शिकत, हेलिकॉप्टरमध्ये आता ट्रॅकिंग सिस्टम असतील. हेलिकॉप्टरने सहा दिवसांच्या चार धाम पॅकेजची किंमत ₹२.२५ लाखांपर्यंत असू शकते.
गर्दी व्यवस्थापन: सुव्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करण्यासाठी चारही धाममध्ये व्हीआयपी खिडक्या बसवल्या जातील. गेल्या वर्षी, १७.६८ लाख भाविकांनी केदारनाथचे दर्शन घेतले होते. या वर्षी, दरवाजे लवकर उघडल्यामुळे आणि सुधारित सुविधांमुळे ही संख्या आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.