Kedarnath Dham Opening Date : सर्व शिवभक्तांची मोठी बातमी! ‘या’ दिवशी उघडणार बाबा केदारनाथ धामचे दरवाजे, जोरदार तयारी सुरु

सनातन धर्माशी संबंधित असलेले लोक १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या बाबा केदारनाथचे दर्शन घेण्याची आकांक्षा बाळगतात. उत्तराखंडमधील या पवित्र तीर्थक्षेत्राचे दरवाजे एप्रिलमध्ये उघडतील.

Updated On: Feb 15, 2026 | 04:13 PM
Kedarnath Dham open doors for devotees on April 22, 2026 Uttarakhand News

२२ एप्रिल 2026 रोजी केदारनाथ धामचे दरवाजे भाविकांसाठी उघडणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • केदारनाथ धाम हे लवकरच दर्शनासाठी खुले होणार
  • २२ एप्रिल रोजी दरवाजे भाविकांसाठी खुले
  • शिवभक्तांमध्ये मोठा उत्साह
Kedarnath Dham Opening Date 2026 : उत्तराखंड : संपूर्ण देशामध्ये महाशिवरात्रीचा मोठा उत्साह आहे. भक्तीमय वातावरणामध्ये आणि शिवगजरामध्ये महाशिवरात्री साजरी केली जात आहे. दरम्यान, याच मुहूर्तावर सर्व शिवभक्तांसाठी आनंदाची आणि महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले केदारनाथ धाम (Kedarnath) हे लवकरच दर्शनासाठी खुले होणार आहे. मंदिराचे दरवाजे भाविकांसाठी खुले केले जाणार असून याची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे.

देवभूमी उत्तराखंडच्या (Uttarakhand News) उंच बर्फाच्या शिखरांवर बाबा केदारनाथचे पुरातन शिवमंदिर आहे. दरवर्षी लाखो भाविक केदारनाथच्या दर्शनासाठी जात असतात. मात्र वर्षातील सहा महिने हे मंदिर बंद असते. जोरदार बर्फवृष्टी होत असल्यामुळे मंदिर आणि मंदिर परिसर पूर्णपणे बंद करण्यात येतो. आता दर्शनासाठी वाट पाहणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आहे. २०२६ च्या केदारनाथ यात्रेसाठी बिगुल वाजला आहे. महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर, उखीमठ येथील ओंकारेश्वर मंदिरात पंचांग गणना केल्यानंतर, यावर्षी २२ एप्रिल रोजी सकाळी ८ वाजता केदारनाथ धामचे दरवाजे भाविकांसाठी उघडतील अशी घोषणा करण्यात आली.

हे देखील वाचा : महाशिवरात्रीनिमित्त 12 ज्योतिर्लिंगांना भक्तांची अलोट गर्दी; उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात पारंपरिक पूजा संपन्न

भक्ती आणि परंपरेचा प्रवास
केदारनाथ धाम मंदिराची दारे उघडणे हे अत्यंत आध्यात्मिक असून याला पारंपारिक महत्त्व आहे. १८ एप्रिल रोजी बाबा भैरवनाथांच्या पूजेपासून या सोहळ्याला सुरुवात होते. या सोहळ्याच्या विविध कार्यक्रमांच्या तारखा समोर आल्या आहेत.

  • १९ एप्रिल: भगवानांची पंचमुखी डोळी उखीमठ येथून निघून फाटा येथे पोहोचेल.
  • २० एप्रिल: डोळी गौरीकुंड येथे रात्रीचा विसावा घेईल.
  • २१ एप्रिल: डोळी पायी मार्गाने केदारनाथ धामला पोहोचेल.
  • २२ एप्रिल: वृषभ लग्नाच्या शुभ मुहूर्तावर मंदिराचे दरवाजे सकाळी ८ वाजता उघडतील.
चारधाम यात्रा २०२६
उत्तराखंडची प्रसिद्ध चारधाम यात्रा या वर्षी अक्षय तृतीयेला सुरू होत आहे. चार धाम यात्रेच्या तारखा समोर आल्या आहेत. त्यामुळे भाविकांनी या तीर्थाटनासाठी विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये चार धाम यात्रेच्या तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत…

गंगोत्री आणि यमुनोत्री: १९ एप्रिल
केदारनाथ: २२ एप्रिल (सकाळी ८)
बद्रीनाथ: २३ एप्रिल (सकाळी ६:१५)

हे देखील वाचा :  महाशिवरात्री 2026: राष्ट्रपती मुर्मू आणि पंतप्रधान मोदींनी दिल्या शुभेच्छा; योगी आदित्यनाथ यांची खास शिवपूजा

यात्रेकरूंसाठी नवीन व्यवस्था आणि सुविधा

या वर्षी तीर्थयात्रा अधिक सुलभ आणि सुरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.

नोंदणी: नोंदणी मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होईल. एकूण कोट्यापैकी ३०% ऑफलाइन प्रवासासाठी (ऋषिकेश आणि हरिद्वार) राखीव ठेवण्यात आली आहे.

वाहतूक कार्ड: खाजगी वाहनांसाठी ग्रीन कार्ड आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी ट्रिप कार्ड अनिवार्य असेल.

हेलिकॉप्टर सुरक्षा: मागील अपघातांपासून शिकत, हेलिकॉप्टरमध्ये आता ट्रॅकिंग सिस्टम असतील. हेलिकॉप्टरने सहा दिवसांच्या चार धाम पॅकेजची किंमत ₹२.२५ लाखांपर्यंत असू शकते.

गर्दी व्यवस्थापन: सुव्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करण्यासाठी चारही धाममध्ये व्हीआयपी खिडक्या बसवल्या जातील. गेल्या वर्षी, १७.६८ लाख भाविकांनी केदारनाथचे दर्शन घेतले होते. या वर्षी, दरवाजे लवकर उघडल्यामुळे आणि सुधारित सुविधांमुळे ही संख्या आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

Feb 15, 2026 | 04:13 PM

पुढे वाचा
