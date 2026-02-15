Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Defense Production: भारतीय लष्कराची ऐतिहासिक झेप! परकीय कंत्राटे ३८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर; स्वदेशी उद्योगांचा डंका

भारतीय खासगी क्षेत्राचा वाटा सहा पटीने वाढून ३१ टक्क्यांवर पोहोचला असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा (पीएसयू) बाटा ५७टक्क्यांवर स्थिर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Feb 15, 2026
Defense Production: भारतीय लष्कराची ऐतिहासिक झेप! परकीय कंत्राटे ३८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर; स्वदेशी उद्योगांचा डंका

  • संरक्षण क्षेत्रात खासगी उद्योगांची सहा पट झेप! लष्करी कंत्राटांमध्ये ३१ टक्क्यांपर्यंत वाटा वाढला.
  • लष्कराची ८४ हजार कोटींची खरेदी आणि ‘मेक इन इंडिया’चा जोर; संरक्षण निर्यातीत खासगी क्षेत्राचे ६५% योगदान
  • देशाचे एकूण संरक्षण उत्पादन ५.१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले
Indian Army Procurement Policy : भारतीय लष्कराच्या खरेदी धोरणात गेल्या पाच वर्षांत ऐतिहासिक बदल झाला असून, परकीय कंपन्यांवरील अवलंबित्व ३८ टक्क्यांवरून थेट १२ टक्क्यांवर आले आहे. त्याचबरोबर लष्करी कंत्राटांमध्ये भारतीय खासगी उद्योगांचा वाटा ५ टक्क्यांवरून ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ‘उसन्या’ तंत्रज्ञानावर विकसित राष्ट्र बनणे शक्य नसल्याची जाणीव ठेवून लष्कर आता स्वदेशी खासगी भागीदारीवर भर देत आहे, असे प्रतिपादन उप-लष्करप्रमुख (क्षमता विकास आणि शाश्वतता) लेफ्टनंट जनरल राहुल आर. सिंह यांनी केले.

लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयातर्फे आयोजित ‘जय से विजय’ (संयुक्तता, आत्मनिर्भरता आणि नवोन्मेष) या चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी भारतीय लष्कराच्या गेल्या पाच वर्षांतील खरेदीचा आढावा सादर केला. सिंह म्हणाले की, २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भारतीय लष्कराने सुमारे ३७हजार कोटी रुपयांच्या कंत्राटांवर स्वाक्षरी केली होती. त्यावेळी परकीय कंपन्यांचा वाटा ३८ टक्के होता, तर खासगी उद्योगांचा वाटा केवळ ५ टक्के होता. मात्र २०२४-२५ या एकाच आर्थिक वर्षात लष्कराने ८४ हजार कोटींहून अधिक मूल्याची कंत्राटे केली असून, परकीय कंपन्यांचा वाटा घटून केवळ १२ टक्क्यांवर आला आहे.

भारतीय खासगी क्षेत्राचा वाटा सहा पटीने वाढून ३१ टक्क्यांवर पोहोचला असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा (पीएसयू) बाटा ५७टक्क्यांवर स्थिर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारताच्या संरक्षण उत्पादनाने यावर्षी ५.१ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला असून, २०१९ च्या तुलनेत यात ९० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. संरक्षण निर्यातीत खासगी क्षेत्राचे योगदान सर्वाधिक म्हणजे ६५ टक्के असल्याचे सांगत त्यांनी भारतीय उद्योगांची क्षमता आणि जागतिक स्तरावर त्यांच्यावरील वाढता विश्वास अधोरेखित होत असल्याचे म्हटले.

‘आता धोरणात्मक स्वायत्तता अपरिहार्य असणार’

२०४७ पर्यंत विकसित भारत’ होण्याचे ध्येय गाठायचे असेल, तर कोणतीही महासता आपल्याला प्रगत तंत्रज्ञान सहज देणार नाही, त्यामुळे धोरणात्मक स्वायत्तता भारतासाठी अत्यावश्यक आहे, केवळ तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याऐवजी तंत्रज्ञान नेतृत्व करण्याकडे देशाने वाटचाल करावी, असेही लेपटनंट जनरल सिंह यांनी स्पष्ट केले.

 

Published On: Feb 15, 2026 | 04:33 PM

