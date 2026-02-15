सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खबरदारीचा उपाय म्हणून तेजस ठाकरे यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, जिथे तज्ञ डॉक्टरांची एक टीम त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आहे. रुग्णालय प्रशासनाने त्यांच्या प्रकृतीबाबत सविस्तर माहिती शेअर केलेली नाही. कुटुंबानेही त्यांच्या आजाराबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती जाहीर केलेली नाही, ज्यामुळे संशय निर्माण झाला आहे.
उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे (Tejas Thackeray) को मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है,बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिनों से उनका इलाज जारी है#tejasthackeray@ShivSenaUBT_@AUThackeray — Indrajeet chaubey (@indrajeet8080) February 15, 2026
तेजस ठाकरे शुक्रवारपासून आजारी असल्याचे वृत्त आहे. सुरुवातीच्या उपचारानंतरही त्यांची प्रकृती अपेक्षेप्रमाणे सुधारली नाही, तेव्हा त्यांना व्यावसायिक वैद्यकीय सेवेसाठी रुग्णालयात दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे वृत्त आहे आणि ते वैद्यकीय देखरेखीखाली आहेत.
लग्नाच्या आनंदात आले, मेट्रोच्या पिलरखाली सापडला मृत्यू; जौनपूरच्या सरपंचांचा मुंबईत दुर्दैवी अंत
उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी सकाळी स्वतः रुग्णालयात भेट दिली आणि त्यांच्या मुलाच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी डॉक्टरांची भेट घेतली. रुग्णालय परिसरात सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. पक्षाचे कार्यकर्ते आणि समर्थकही तेजसच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. तथापि, अफवांकडे दुर्लक्ष करून अधिकृत माहितीची वाट पाहण्याचे आवाहन पक्षाने केले आहे.
तेजस ठाकरे सामान्यतः सक्रिय राजकारणापासून दूर राहतात, परंतु सामाजिक आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांमध्ये त्यांना रस असल्याचे ज्ञात आहे. ते वन्यजीव संवर्धन आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांवर वारंवार आपले विचार व्यक्त करतात. त्यांच्या अचानक रुग्णालयात दाखल होण्याच्या बातमीने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. डॉक्टरांची एक टीम सध्या त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आवश्यक चाचण्या करत आहे. जर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत राहिली तर त्यांना लवकरच रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळू शकेल, असे सूत्रांकडून समजते. तथापि, या संदर्भात अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
Jay Pawar News: ‘Mom आम्हा सर्वांना तुमचा खूप अभिमान’…; जय पवारांची सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट