Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांची प्रकृती बिघडली; पुण्याच्या रुबी हॉलमध्ये उपचार सुरू

Sharad Pawar Health news: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे खासदार शरद पवार यांची प्रकृती पुन्हा बिघडली आहे. शरद पवार यांना पुन्हा एकदा पुण्यातील रूबी हॉल रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. आज सकाळी शरद पवारांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. शरद पवार यांना गेल्या आठवड्यातही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. खोकला आणि कफामुळे श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना डिस्चार्जही देण्यात आला होता. पण आज सकाळी पुन्हा अशक्तपणा जाणवू लागल्याने त्यांना पुन्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर आधीच दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असताना, आता शरद पवारांच्या प्रकृतीबाबतच्या बातमीने कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Sharad Pawar Health Update: शरद पवारांची प्रकृती खालावली; बारामतीहून पुण्याच्या दिशेने रवाना
मिळालेल्या माहितीनुसार, शरद पवार (Sharad Pawar) यांना काहीसा अशक्तपणा जाणवू लागला, त्यांच्या शरीरातील पाण्याची पातळीही कमी झाल्याने त्यांना पुन्हा एकदा रूबी हॉलमध्ये अॅडमिट करण्यात आले आहे. अशक्तपणा वगळल्यास त्यांची प्रकृती पूर्णपणे स्थिर आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर शरद पवार बराच काळ बारामतीत होते. सुनेत्रा पवार, पार्थ आणि जय पवार यांची भेट घेत त्यांचे सांत्वन केले होते. त्याचदरम्यान त्यांची प्रकृती बिघडली होती. या दुःखद घटनेमुळे आणि सततच्या धावपळीमुळे त्यांच्या प्रकृतीवर ताण पडल्याचे बोलले जात आहे.
बारामतीतील ‘गोविंदबाग’ निवासस्थानी असताना त्यांना अचानक खोकला आणि कफचा त्रास (Chest Congestion) सुरू झाला होता. डॉक्टरांच्या पथकाने घरी तपासणी केल्यानंतर त्यांना तातडीने पुण्यात हलवण्यात आले होते. यापूर्वी ते पाच दिवस रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये उपचार घेत होते. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला होता.
घरी विश्रांती घेत असताना आज पुन्हा अशक्तपणा जाणवू लागल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना पुन्हा एकदा प्रकृतीच्या कारणास्तव पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्या शरीरातील पाण्याची पातळी कमी झाल्याने (Dehydration) त्यांना मोठ्या प्रमाणावर अशक्तपणा जाणवत असल्याची माहिती समोर आली आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना सध्या सलाईन लावण्यात आले आहे. अशक्तपणा आणि थकवा वगळता शरद पवार यांची प्रकृती पूर्णपणे स्थिर असून काळजीचे कोणतेही कारण नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्याच्या राजकारणातील ‘आधारवड’ मानले जाणाऱ्या शरद पवारांना लवकर आराम मिळावा, यासाठी राज्यभरातून राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी प्रार्थना करत आहेत. रुग्णालयाबाहेर सध्या कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेता सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.