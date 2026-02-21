Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Rohit Pawar Delhi PC; ‘आता मोदी शहाचं अजित दादांना न्याय देऊ शकतात..’; रोहित पवारांनी थेट पंतप्रधान मोदींकडे मागितला न्याय

"व्हीएसआर (VSR) या कंपनीच्या पाठीमागे मोठे शक्तीशाली लोक असून, त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे," असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 12:38 PM
Rohit Pawar Delhi PC: “आम्ही गेल्या काही दिवसांपासून माहिती काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत. दिवंगत अजितदादांवर प्रेम करणाऱ्यांनी सीसीटिव्ही फुटेजबाबत माहिती मागितली होती. पण त्यांना ती दिली गेली नाही. तपास करणाऱ्यांकडेही ती माहिती आहे कि नाही माहित नाही. सीआयडीने अद्याप एकही रिपोर्ट दिलेला नाही. सरकारकडूनही अद्याप कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. आमच्या लोकांनाही माहिती मिळत नाही. पण आमच्या भाजप पुरस्कृत ट्रोलर्सना मात्री एअरपोर्ट ऑथोरिटीच्या माध्यमातून सहज माहिती मिळते.” असा आरोप शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.Ajit Pawar Death Conspiracy

२८ जानेवारी २०२६ ला बारामती विमानतळावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला. या अपघातात अजितदादांसह विमानातील सर्वांचा मृत्यू झाला. अजित पवार यांच्या अपघातावर राज्यभरातून घातपाताचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अशातच रोहित पवार हेदेखील सातत्याने पत्रकार परिषदा घेऊन पुरावे सादर करत आहेत. रोहित पवार यांनी आज दिल्लीत पुन्हा पत्रकार परिषद घेत अजित पवार यांच्या विमान अपघात हा अपघात नसून घातपात असल्याकडे लक्ष वेधल आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाहा हेच अजित दादांना न्याय देऊ शकतात, असे आवाहनही त्यांनी केलं आहे. “व्हीएसआर (VSR) या कंपनीच्या पाठीमागे मोठे शक्तीशाली लोक असून, त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे,” असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे.(Ajit Pawar Plane Crash )

रोहित पवार म्हणाले की, या प्रकरणाबाबत त्यांनी मुंबईत एक सादरीकरण (Presentation) केले होते. त्यातून या कंपनीचे धागेदोरे सत्ताधाऱ्यांशी संबंधित असलेल्या बड्या लोकांशी जोडलेले असल्याचे समोर आले आहे. संबंधित अपघाताला पूर्णपणे ‘व्हीएसआर’ कंपनी जबाबदार असतानाही, त्यांना वाचवण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होत असून हा एका मोठ्या कटाचा भाग असू शकतो. आता केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हेच या प्रकरणात अजित पवारांना न्याय देऊ शकतात,” असे विधान करत त्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे.

बातमी अपडेट होत आहे….

Published On: Feb 21, 2026 | 12:37 PM

Rohit Pawar Delhi PC; ‘आता मोदी शहाचं अजित दादांना न्याय देऊ शकतात..’; रोहित पवारांनी थेट पंतप्रधान मोदींकडे मागितला न्याय

Feb 21, 2026 | 12:37 PM
