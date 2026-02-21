Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ajit Pawar Death Conspiracy: घातपाताची शंका बळावली?! मुंबई विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास केंद्र सरकारचा नकार

अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये मोठी शंका व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यानीही या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे

Feb 21, 2026 | 09:49 AM
  • विमान अपघाताबाबत संपूर्ण राज्यात संशयाचे वातावरण
  • अजित पवार ‘देवगिरी’ या शासकीय निवास्थानावरून मंत्रालयापर्यंत कोणत्या मार्गाने गेले
  • रोहित पवार, जय पवार यांच्याकडूनही घातपाताचा संशय व्यक्त
 

Ajit Pawar Death Conspiracy:  महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत संपूर्ण राज्यात संशयाचे वातावरण आहे. आता या प्रकरणात एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार (आरटीआय) कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी त्या दिवसाचे मुंबई विमानतळाचे सीसीटीव्ही फुटेज मागवले होते, परंतु केंद्र सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने ही माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यामुळे अपघातातील घातपाताची शंका अधिक बळावली असून, यादव यांनी आता हे प्रकरण न्यायालयात नेले आहे. २८ जानेवारी २०२६ रोजी अजित यांचा विमान अपघात झाला होता. त्या दिवशी सकाळी ६ ते ९ या वेळेत मुंबई विमानतळावर काय हालचाली झाल्या, हे जाणून घेण्यासाठी नितीन यादव यांनी १० फेब्रुवारी रोजी अर्ज केला होता.

मंत्रालयातील लाचप्रकरणानंतर मंत्री नरहरी झिरवाळ ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर; घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

अपील आणि न्यायालयीन कारवाई

फुटेज देण्यास नकार दिल्यानंतर यादव यानी प्रथम अपील दाखाल केले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या विविध निकालाचा दाखला देत पुन्हा फुटेजची मागणी केली आहे. तसेच, त्या दिवशी सकाळी ६ ते ९ दरम्यान अजित पवार ‘देवगिरी’ या शासकीय निवास्थानावरून मंत्रालयापर्यंत कोणत्या मार्गाने गेले, याचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळावे यासाठी स्वतंत्र अर्ज केला आहे.

अपघाताबाबत वाढता संशय

अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये मोठी शंका व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यानीही या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे, अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांनीही यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, विमान अपघातात ‘ब्लॅक बॉक्स’ सहजासहजी नष्ट होत नाही मग सत्य समोर का येत नाही? VSR  कंपनीच्या विमानांवर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी आणि त्यांच्या विमानांच्या देखभालीतील संभाव्य निष्काळजीपणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.

 

Feb 21, 2026 | 09:49 AM

