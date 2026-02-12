Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Vasai Virar Illegal Construction: वसईत अनधिकृत बांधकामांवर कडक कारवाई; महापौरांचा आक्रमक इशारा

वसई परिसरात अनधिकृत बांधकामांना यापुढे थारा मिळणार नाही आणि शहराच्या सौंदर्यात बाधा आणणाऱ्या गोष्टींवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापौर अजीव पाटील यांनी दिला.

Updated On: Feb 12, 2026 | 04:06 PM
Vasai Virar Illegal Construction: वसईत अनधिकृत बांधकामांवर कडक कारवाई; महापौरांचा आक्रमक इशारा

Vasai Virar Illegal Construction: वसईत अनधिकृत बांधकामांवर कडक कारवाई; महापौरांचा आक्रमक इशारा (फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • वसई-विरारसाठी महापालिकेची मोहीम
  • उड्डाणपूल आणि रुग्णालय प्रकल्पांना गती देण्याचे आदेश
  • अनधिकृत बांधकामांना थारा नाही 
 

Vasai Virar Illegal Construction: वसई परिसरात अनधिकृत बांधकामांना यापुढे थारा मिळणार नाही आणि शहराच्या सौंदर्यात बाधा आणणाऱ्या गोष्टींवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापौर अजीव पाटील यांनी दिला असून शहरातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच आपण सुंदर आणि सुरक्षित वसई-विरारची निर्मिती करू, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात महापौर अजीव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक व्यापक आढावा बैठक पार पडली.

या बैठकीत शहराचा चेहरामोहरा बदलणारे प्रकल्प, रखडलेली विकासकामे आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबत महापौरांनी प्रशासनाला कड़क निर्देश दिले. बैठकीनंतर महापालिकेच्या स्वच्छतादूतांना स्मार्ट वॉचचे वाटप करून त्यांच्या कार्याचा सन्मान करण्यात आला. बहुजन विकास आघाडीचे अध्यक्ष हितेंद्र ठाकूर आणि माजी आमदार क्षितिज ठाकूर यांनी शहरवासीयांना दिलेली विकासकामांची वचने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी या बैठकीत सविस्तर विचारविनिमय झाला.

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अराजकता; रखडलेल्या कामामुळे नागरिकांमध्ये संताप उसळला

शहरात आकारास येत असलेल्या दिव्यांग व संविधान पार्क या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्पांच्या कामाची गती महापौरांनी तपासली. नारिंगी पापडखिंड येथील प्रस्तावित बर्ड पार्कच्या मार्गातील वनविभागाच्या परवानग्या व इतर तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देशही दिले, जीवदानी मंदिर पायथ्याशी असलेले क्रिकेट मैदान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्यासाठी महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांच्याशी हितेंद्र ठाकूर यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात आली.

या बैठकीला उपमहापौर मार्शल लोपीस्, नगरसेवक प्रवीण शेट्टी, प्रफुल्ल साने, आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे व दीपक सावंत यांच्यासह सर्व विभागांचे उपायुक्त व महापालिका अधिकारी उपस्थित होते. शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी महापौरांनी आस्थेटिक इमाव्हमेंट स्कीम राबवण्यावर भर दिला आहे. मुबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे स्थानक परिसरातील शंभर मीटरचा भाग फेरीवालामुक्त व मोकळा करण्याबाबात त्याच्या कडक सूचना आहेत. यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, रिक्षाचालक, फेरीवाले आणि नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे महापौर पाटील यानी केले.

Vasai Virar Municipal Corporation: अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला गेलेल्या महापालिका पथकावर हल्ला!

वसई-आचोळे येथील चारशे खाटांचे रुग्णालय आणि नालासोपारा रुग्णालयातील विस्तारीकरण तातडीने पूर्ण करण्यावर त्यांनी भर दिला, शहरातील सात उडाणपूल, एमएमआरडीएचे तेरा रस्ते आणि २०१५ पासून प्रलंबित असलेल्या रिंगरूटचे काम मार्गी लावण्याचे आदेश दिले.परिवहन सेवेसाठी मुंबई वन अॅपचा वापर असेल. दमणच्या धर्तीवर वसईतील राजोडी, कळंब, अर्नाळा आणि वसई किनाऱ्यांचा कायापालट करणार आहेत. महापालिका इमारतीचा वीज खर्च वाचवण्यासाठी सौरऊर्जा प्रकल्प असेल.

Web Title: Strict action against unauthorized constructions in vasai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 12, 2026 | 04:06 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
 PSL-11 : पाकिस्तानला झटक्यांवर झटके! PSL-11 मधून अफगाण खेळाडूंनी घेतली माघार; नेमकं कारण काय? 

 PSL-11 : पाकिस्तानला झटक्यांवर झटके! PSL-11 मधून अफगाण खेळाडूंनी घेतली माघार; नेमकं कारण काय? 

Feb 12, 2026 | 05:36 PM
13MP कॅमेरा, 8 GB रॅम अन् किंमत 8000 पेक्षा कमी! LAVA चा नवा स्मार्टफोन लाँच; पाणी आणि धुळीतही राहील टकाटक

13MP कॅमेरा, 8 GB रॅम अन् किंमत 8000 पेक्षा कमी! LAVA चा नवा स्मार्टफोन लाँच; पाणी आणि धुळीतही राहील टकाटक

Feb 12, 2026 | 05:32 PM
ODI World Cup 2027: वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! सांगितला आपला ‘मेगा प्लॅन’; म्हणाला…

ODI World Cup 2027: वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी Rohit Sharma सज्ज! सांगितला आपला ‘मेगा प्लॅन’; म्हणाला…

Feb 12, 2026 | 05:28 PM
National Productivity Day 2026: ‘मेक इन इंडिया’ ते स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग; उद्योगांना मिळाले नवे बळ

National Productivity Day 2026: ‘मेक इन इंडिया’ ते स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग; उद्योगांना मिळाले नवे बळ

Feb 12, 2026 | 05:25 PM
‘Dhurandhar’च्या तूफानानंतर आदित्य धर – रणवीर सिंह पुन्हा एकत्र? चाहत्यांना दिली हिंट

‘Dhurandhar’च्या तूफानानंतर आदित्य धर – रणवीर सिंह पुन्हा एकत्र? चाहत्यांना दिली हिंट

Feb 12, 2026 | 05:16 PM
Panasonic AC: उन्हाच्या तडाख्यापासून आरामाची गॅरंटी! म्हणाल ‘अजून हिवाळा संपला नाय वाटतं!’

Panasonic AC: उन्हाच्या तडाख्यापासून आरामाची गॅरंटी! म्हणाल ‘अजून हिवाळा संपला नाय वाटतं!’

Feb 12, 2026 | 05:12 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: राखी-रुचितामध्ये झाला वाद! “मी एकटी नल्ली” राखीने उडवली रुचिताची खिल्ली

Bigg Boss Marathi Season 6: राखी-रुचितामध्ये झाला वाद! “मी एकटी नल्ली” राखीने उडवली रुचिताची खिल्ली

Feb 12, 2026 | 05:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Kalyan : खडे गोलवली नाला पुलाचे काम सुरू, दोन दिवस वाहतूक बंद

Feb 12, 2026 | 02:54 PM
Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Jalna : ट्रेड डीलच्या अफवांमुळे सोयाबीनचे दर घसरले

Feb 12, 2026 | 02:51 PM
Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Jalgaon News : पोलीस भरतीच्या मैदानी चाचणीला आजपासून सुरुवात

Feb 11, 2026 | 07:56 PM
Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Latur : जिल्हा परिषदेवर महायुतीची सत्ता स्थापन होणार आमदार संजय बनसोडे यांचे मोठे विधान

Feb 11, 2026 | 07:19 PM
Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Devendra Kothe : ‘सोलापूरचा डीएनए भाजपचा’; राजकीय ताकद झाली अधिक बळकट

Feb 11, 2026 | 07:06 PM
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM