मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अराजकता; रखडलेल्या कामामुळे नागरिकांमध्ये संताप उसळला

Mumbai Ahmedabad Highway Chaos :गेल्या काही वर्षांपासून महामार्गाच्या मुंबई-अहमदाबाद काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू असून रखडलेल्या कामामुळे अपघात, वाहतूक कोंडी यामुळे वाहन बालकांसह नागरीक त्रस्त झाले आहेत.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:46 PM
Vasai Mumbai–Ahmedabad Highway

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अराजकता; रखडलेल्या कामामुळे नागरिकांमध्ये संताप उसळला (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील रखडलेल्या कामाममुळे वाहतूक कोंडी
  • १०वी व १२वीच्या विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता
  • जबाबदार ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची मागणी
वसई, (जिप्र) : गेल्या काही वर्षांपासून महामार्गाच्या मुंबई-अहमदाबाद काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू असून रखडलेल्या कामामुळे अपघात, वाहतूक कोंडी यामुळे वाहन बालकांसह नागरीक त्रस्त झाले आहेत. त्यातच वर्सोवा पूलाजवळील काम संथगतीने सुरु असल्याने वाहतूक कोंडीचा जाच अधिकच वाढला आहे. त्यातच परिक्षेच्या कालावधीत १० वी आणि १२वीच्या विद्याथ्यांना वाहतूक कोंडीच्या त्रासाने स्थानिक भूमिपुत्र फाऊंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी काम बंद पाडून आपला संताप व्यक्त केला. दरम्यान, गेल्या महिन्यापासून हायवेवरील वसोंवा पूलाजवळ रस्त्याचे कॉक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र, कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नसल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. दुरुस्तीच्या कामांमुळे वाहनांचे अपघात, रस्त्यात वाहने बंद पडणे, अवजड वाहनांची वाढती वाहतूक, उलट्या दिशेने आरएमसी प्लांटमधील मालवाहतूक करणारे डंपर यामुळे वाहतूक कोंडीत अधिकच भर पडत आहे.

स्मार्ट सिटीमुळे मृत्यूचे सापळे? प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे अपघात; ठेकेदाराकडून सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष

१०वी व १२वीच्या विद्यार्थ्यांना फटका बसण्याची शक्यता

महामार्गावरील मालजीपाडा, ससूनवघर, ससुपाडा यासह अनेक गाव-पाड्यात १०वी आणि १२वीचे विद्यार्थी आहेत. त्यांना वरई, नायगाव याठिकाणी असलेल्या परीक्षा केंद्रांवर ये-जा करताना वाहतूक कोंडीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संतापलेल्या भूमीपूत्र फाऊंडेशनच्या कार्यकत्यांनी काम बंद पाडले, अशी माहिती अध्यक्ष सुशांत पाटील यांनी दिली. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील कॉक्रिटीकरणाचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडले असून त्यामुळे वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. काम अपूर्ण अवस्थेत असताना रस्त्यावर पडलेले खडे, उखडलेले सिमेंट, धुळीचे लोट आणि अपुऱ्या वाहतूक व्यवस्था यामुळे या मार्गावर अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे.

जबाबदार ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची मागणी

महामार्ग प्राधिकरणाकडून लवकरच काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात कामाची गती अत्यंत मंद आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्ता पूर्ण न झाल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नागरिकांनी सुरक्षिततेसाठी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात येत असते. दुसरीकडे, रखडलेल्या कामासाठी जबाबदार ठेकेदारांवर कारवाई करावी आणि अपघातग्रस्तांना तातडीची मदत मिळावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे.

अपुऱ्या प्रकाशव्यवस्थेमुळे अपघातांचा धोका

विशेषतः वसई, विरार, मनौर, चारोटी आणि तलासरी परिसरात महामार्गाची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. अनेक ठिकाणी एकाच वेळी दोन्ही बाजूचे रस्ते खोदण्यात आल्याने वाहतूक कौडी नित्याचीच झाली आहे. अवजड वाहनांमुळे उडणारी धूळ दुचाकीस्वारांसाठी धोकादायक ठरत असून रात्रीच्यावेळी अपुऱ्या प्रकाशव्यवस्थेमुळे अपघातांचा धोका अधिक वाढतो आहे. स्थानिक नागरिक व प्रवासी संघटनांनी महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ठरलेल्या मुदतीत काम पूर्ण न झाल्याने प्रवाशाचे हाल होत असून वेळेवर कार्यालय, रुग्णालये किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी पोहोचणे कठीण झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अपघातांमध्ये अनेक जण जखमी झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.

रस्ता मंजूर व्हावा… अन्यथा आंदोलन! विक्रमगड तालुक्यातील फुटखंड पाडा रस्त्याचे काम रखडल्याने ग्रामस्थ संतप्त

Published On: Feb 11, 2026 | 05:46 PM

