Vasai Virar Municipal Corporation: अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला गेलेल्या महापालिका पथकावर हल्ला!

Vasai Virar Municipal Corporation: नालासोपारा पूर्वेकडेल जाबरपाडा येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी गेलेल्या वसई-विरार महापालिकेच्या पथकावर हल्ला करण्यात आल्याची घटना घडली. यावेळी सहायक आयुक्तांसह कर्मचाऱ्यांना धक्काबुकी आणि शिवीगाळी करत कारवाईत अडथळा आणण्यात आला. याप्रकरणी पेल्हार पोलिस ठाण्यात पुरुष आणि महिला अशा ३० जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपी स्थानिक नगरसेवकांचे समर्थक असल्याचे सांगितले जात आहे. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील पेल्हार आणि जाबरपाडा हा परिसर म्हणजे सध्या भूमाफिया आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियांचा बालेकिल्ला बनला आहे. महापालिकेच्या सहायक आयुक्त अश्विनी मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमणविरोधी पथकाने येथील २२ अनधिकृत व्यावसायिक गाळे आणि चाळी जमीनदोस्त करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली होती.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील पेल्हार आणि जाबरपाडा येथे कारवाईसाठी महापालिकेचे जेसीबी आणि पथक येणार असल्याची कुणकुण लागताच भूमाफियांनी आपल्या साथीदारांसह रस्त्यात वाहने आडवी लावून करवला आलेल्या पथकाचा त्यांनी यावेळी मार्ग रोखून धरला.याप्रकरणी सहायक आयुक्त अश्विनी मोरे यांच्या तक्रारीवरून पेल्हार पोलिस ठाण्यात रकीब चौधरी, जावेद चौधरी, जावेद खान, धर्मेंद्र यादव, मोहम्मद मिट्टीवाला, पवन यादव, गौरव यादव, कल्लू यादव, संजय सिंग, राजू यादव, शिला नामकुडा, शकील चौधरी, इम्तियाज चौधरी यांच्यासह सुमारे पुरुष आणि महिला अशा ३० जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भूमाफिया आणि हल्लेखोरांचे स्थानिक नगरसेठकांचे घनिष्ट संबंध असून त्याच्याच चिथावणीवरून महापालिकेच्या पथकावर हल्ला केल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली. मात्र, त्या नगरसेवकाला राजकीय वरदहस्त असल्याने आता महापालिका आणि पोलीस प्रशासन खोलात जाऊन हल्लेमागील सूत्रधारावर कारवाई करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेच्या पथकाने विरोध झुगारून अतिक्रमणाची कारवाई सुरू करण्याचा प्रयत्न केला असता महिला आणि पुरुषांच्या जमावाने त्यांना शिवीगाळ आणि धक्काबुकी करत रोखून धरले होते. त्यामुळे त्याठिकाणी तुफान राडा होऊन वातावरण तंग झाले होते. हल्लेखोर अतिशय आक्रमक असल्याने महापालिकेच्या पथकाला कारवाई न करताच माघारी फिरावे लागले.