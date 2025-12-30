Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Thane »
  • Mira Bhayandar Municipal Corporation Elections Ncp Candidate Javed Pathan Passed Away Due To A Heart Attack 2025 12 30 News Marathi

Mira Bhayandar Election : उमेदवारी अर्ज दाखल केला अन् काही तासांतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा मृत्यू

Mira Bhayandar Municipal Corporation: निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार जावेद पठाण यांचे निधन झाले आहे. त्यांनी प्रभाग क्रमांक २२ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता.

Updated On: Dec 31, 2025 | 04:46 PM
उमेदवारी अर्ज दाखल केला अन् काही तासांतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा मृत्यू

उमेदवारी अर्ज दाखल केला अन् काही तासांतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा मृत्यू

Follow Us:
Follow Us:
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार जावेद पठाण यांचे निधन
  • प्रभाग क्रमांक २२ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी उमेदवारी अर्ज दाखल
  • उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर काही तासांतच त्यांचे निधन
मीरा भाईंदर महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी दुःखद बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार जावेद पठाण यांचे निधन झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पठाण यांनी आज (30 डिसेंबर) प्रभाग क्रमांक २२ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर काही तासांतच त्यांचे निधन झाले.

कारण उघड

अजितदादा पवार गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार जावेद पठाण यांचे मीरा भाईंदर निवडणुकीपूर्वी निधन झाले आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. ते भाईंदरमधील प्रभाग क्रमांक २२ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार होते. स्थानिक राजकारणात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शोककळा पसरली आहे.

Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये राज ठाकरेंवर अन्याय? आरोप होताच संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं

वृत्तानुसार, पठाण हे ६६ वर्षांचे होते. मंगळवारी सकाळी १० ते ११ च्या दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने वॉर्ड क्रमांक २२ मधून त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच दुपारी ३:३० च्या सुमारास मीरा रोड येथील हैदरी चौक परिसरात त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. निवडणूक प्रचारादरम्यान घडलेल्या या घटनेने मीरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे आणि सर्व पक्ष जावेद पठाण यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करत आहेत.

निवडणुका कधी आहेत?

मीरा भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) च्या निवडणुका १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहेत आणि निकाल १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर केले जातील. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. अर्ज दाखल करण्याची तारीख ३० डिसेंबर २०२५ होती. उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख २ जानेवारी २०२६ आहे. मतदान १५ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत होईल.

इच्छुकांच्या बोटात खड्यांच्या अंगठ्या, मनगटावर गंडेदोरे; पुणे महापालिका निवडणुकीत बुवा–बाबांचे ‘अदृश्य प्रचारयंत्र’

Web Title: Mira bhayandar municipal corporation elections ncp candidate javed pathan passed away due to a heart attack 2025 12 30 news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 04:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड
1

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा
2

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM