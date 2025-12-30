Mira Bhayandar Election : उमेदवारी अर्ज दाखल केला अन् काही तासांतच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा मृत्यू

अजितदादा पवार गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार जावेद पठाण यांचे मीरा भाईंदर निवडणुकीपूर्वी निधन झाले आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. ते भाईंदरमधील प्रभाग क्रमांक २२ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार होते. स्थानिक राजकारणात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शोककळा पसरली आहे.
वृत्तानुसार, पठाण हे ६६ वर्षांचे होते. मंगळवारी सकाळी १० ते ११ च्या दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने वॉर्ड क्रमांक २२ मधून त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच दुपारी ३:३० च्या सुमारास मीरा रोड येथील हैदरी चौक परिसरात त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. निवडणूक प्रचारादरम्यान घडलेल्या या घटनेने मीरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे आणि सर्व पक्ष जावेद पठाण यांच्या निधनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करत आहेत.
मीरा भाईंदर महानगरपालिका (एमबीएमसी) च्या निवडणुका १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहेत आणि निकाल १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर केले जातील. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सह राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. अर्ज दाखल करण्याची तारीख ३० डिसेंबर २०२५ होती. उमेदवारी मागे घेण्याची शेवटची तारीख २ जानेवारी २०२६ आहे. मतदान १५ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत होईल.