Chandrapur Mayor Election 2026: प्रतिभा धानोरकरांचा ‘हट्टीपणा’ काँग्रेसला नडला? चंद्रपूर महापालिकेत सत्तेचे समीकरण बदलले

काँग्रेस आघाडीकडे महानगरपालिकेत ३० नगरसेवक होते आणि बहुमत मिळवण्यासाठी त्यांना फक्त चार नगरसेवकांची आवश्यकता होती. पण त्यानंतही काँग्रेस आघाडीला हे चार नगरसेवक मिळवता आले नाहीत. परिणामी, केवळ २४ नगरसेवकांसह निवडणूक लढवणाऱ्या भाजप आघाडीने इतर आठ नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळवून सत्ता मिळवण्यासाठी धडपड केली आणि सत्ताही स्थापन केली.
स्थानिक काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यात महापालिका निवडणुकीपूर्वीच जागावाटपावरून वाद झाला होता. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना या वादात हस्तक्षेप करावा लागला. धानोरकर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसमोर ठाम भूमिका घेत वडेट्टीवार यांचा आपल्या मतदारसंघात हस्तक्षेप सहन करून घेणार नाही, असे प्रतिभा धानोरकर यांची स्पष्ट केलं.
महानगरपालिकेच्या उमेदवारांच्या निवडीतही ते कोणताही हस्तक्षेप सहन करणार नाही. पक्षाच्या हाय कमांडलाही नाईलाजाने प्रतिभा धानोरकर यांच्या या भूमिकेला सहमती दर्शवावी लागली. तिथूनच चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसच्या पतनाची सुरुवात झाली. धानोरकर यांनी अनेक प्रमुख वडेट्टीवार समर्थकांचे तिकीट कापले आणि वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना (ठाकरे गट) सारख्या समान विचारसरणीच्या पक्षांसोबतच्या युतीच्या प्रस्तावांना पूर्णपणे नकार दिला.
परिणामी, काँग्रेसला फक्त २७ जागा मिळाल्या. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर धानोरकर यांनी त्यांचा हट्टीपणा सोडला असता आणि काही प्रमुख उमेदवारांचे तिकीट कापले नसते, तर काँग्रेस आघाडीला सुमारे ४० जागा मिळाल्या असत्या आणि सत्तेसाठी धावपळ करावी लागली नसती.
महापौरपदाच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. काँग्रेस खासदार या पराभवासाठी शिवसेना (यूबीटी) आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांना जबाबदार धरत आहेत. दुसरीकडे, या दोन्ही पक्षांनी ‘निवडणुकीपूर्वी समन्वय न राखल्यामुळे आता टीका करण्यात अर्थ नाही’ असे म्हणत काँग्रेसचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी आणि नेत्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आले आहेत. हा वाद इतका विकोपाला गेला की अखेर पक्षाच्या हायकमांडला यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला. परिस्थिती हाताळण्यासाठी हायकमांडने आता एक विशेष ‘फॉर्म्युला’ निश्चित केला आहे.
या फॉर्म्युल्यामुळे पहिल्या अडीच वर्षांसाठी धानोरकर यांचे महापौरपद आणि दुसऱ्या अडीच वर्षांसाठी वडेट्टीवार समर्थक यांच्या महापौरपदाची तरतूद होती. शिवसेना (यूबीटी) नगरसेवक काँग्रेसला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात त्यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये महापौरपदाच्या अटीवर ठाम होते. ते वडेट्टीवार यांच्याशी चर्चा करत होते, परंतु धानोरकर स्वतः या वाटाघाटींमध्ये सहभागी नव्हते. धानोरकर यांच्या वतीने सुनील केदार बैठकांना उपस्थित होते.
जेव्हा शिवसेना (यूबीटी) ला खात्री पटली की काँग्रेस त्यांना महापौरपद देण्यास तयार नाही, तेव्हा त्यांनी शेवटच्या क्षणी भाजप नेत्यांसमोर आपला प्रस्ताव सादर केला. भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निवासस्थानी या प्रस्तावावर पहाटे २ वाजेपर्यंत चर्चा सुरू राहिली. अखेर, भाजपने दीड वर्षांनी शिवसेनेला (UBT) महापौरपद देण्याचे लेखी आश्वासन दिले आणि महापौर निवडणुकीच्या दिवशी शेवटच्या क्षणी शिवसेनेने (UBT) भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला. काँग्रेस नेत्यांमधील या अंतर्गत वादाचा पुरेपूर फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात, भाजप अल्पसंख्याक असूनही सूत्रधार असल्याचे सिद्ध झाले.