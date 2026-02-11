Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pratibha Dhanorkars Stubbornness Changed The Power Equation In Chandrapur Municipal Corporation

Chandrapur Mayor Election 2026: प्रतिभा धानोरकरांचा ‘हट्टीपणा’ काँग्रेसला नडला? चंद्रपूर महापालिकेत सत्तेचे समीकरण बदलले

महापौरपदाच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. काँग्रेस खासदार या पराभवासाठी शिवसेना (यूबीटी) आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांना जबाबदार धरत आहेत.

Updated On: Feb 11, 2026 | 04:11 PM
Chandrapur Politics News, Maharashtra Local Body Elections,

प्रतिभा धानोरकरांचा 'हट्टीपणा'मुळे चंद्रपूर महापालिकेत सत्तेचे समीकरण बदलले

Follow Us:
Follow Us:
  • काँग्रेसमधील अंतर्गत कलहाचा भाजपला फायदा
  • वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यातील संघर्ष
  • युती नाकारणे आणि तिकीट वाटपातील गोंधळ
Chandrapur Mayor Politics: चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीत बहुमताच्या अगदी जवळ येऊनही, स्थानिक नेत्यांमधील सुरू असलेल्या अंतर्गत कलहामुळे काँग्रेसवर सत्ता गमावण्याची नामुष्की ओढावली गेली. भाजपने या संघर्षाचा फायदा घेत ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत हातमिळवणी करत चंद्रपूर महापालिकेवर सत्ता स्थापन केली. या सर्व घटनाक्रमामुळे चंद्रपूरच्या राजकीय वर्तुळात एकच चर्चा सुरू आहे.

काँग्रेस आघाडीकडे महानगरपालिकेत ३० नगरसेवक होते आणि बहुमत मिळवण्यासाठी त्यांना फक्त चार नगरसेवकांची आवश्यकता होती. पण त्यानंतही काँग्रेस आघाडीला हे चार नगरसेवक मिळवता आले नाहीत. परिणामी, केवळ २४ नगरसेवकांसह निवडणूक लढवणाऱ्या भाजप आघाडीने इतर आठ नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळवून सत्ता मिळवण्यासाठी धडपड केली आणि सत्ताही स्थापन केली.

Political News : दिल्लीमध्ये राजकीय हालचालींना वेग! DCM सुनेत्रा पवारांनी घेतली केंद्रीय नेत्यांची भेट

…तर भांडणाची गरजच पडली नसती

स्थानिक काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि खासदार प्रतिभा धानोरकर यांच्यात महापालिका निवडणुकीपूर्वीच जागावाटपावरून वाद झाला होता. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना या वादात हस्तक्षेप करावा लागला. धानोरकर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांसमोर ठाम भूमिका घेत वडेट्टीवार यांचा आपल्या मतदारसंघात हस्तक्षेप सहन करून घेणार नाही, असे प्रतिभा धानोरकर यांची स्पष्ट केलं.

महानगरपालिकेच्या उमेदवारांच्या निवडीतही ते कोणताही हस्तक्षेप सहन करणार नाही. पक्षाच्या हाय कमांडलाही नाईलाजाने प्रतिभा धानोरकर यांच्या या भूमिकेला सहमती दर्शवावी लागली. तिथूनच चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसच्या पतनाची सुरुवात झाली. धानोरकर यांनी अनेक प्रमुख वडेट्टीवार समर्थकांचे तिकीट कापले आणि वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना (ठाकरे गट) सारख्या समान विचारसरणीच्या पक्षांसोबतच्या युतीच्या प्रस्तावांना पूर्णपणे नकार दिला.

परिणामी, काँग्रेसला फक्त २७ जागा मिळाल्या. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर धानोरकर यांनी त्यांचा हट्टीपणा सोडला असता आणि काही प्रमुख उमेदवारांचे तिकीट कापले नसते, तर काँग्रेस आघाडीला सुमारे ४० जागा मिळाल्या असत्या आणि सत्तेसाठी धावपळ करावी लागली नसती.

मोठी बातमी! Purandar Airport ला राज्य शासनाची मान्यता; 1 जून 2026 पर्यंत…, काय आहेत निर्देश?

महापौर निवडणूक: काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह आणि मित्रपक्षांशी वाद

महापौरपदाच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. काँग्रेस खासदार या पराभवासाठी शिवसेना (यूबीटी) आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकांना जबाबदार धरत आहेत. दुसरीकडे, या दोन्ही पक्षांनी ‘निवडणुकीपूर्वी समन्वय न राखल्यामुळे आता टीका करण्यात अर्थ नाही’ असे म्हणत काँग्रेसचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी आणि नेत्यांमधील वाद चव्हाट्यावर आले आहेत. हा वाद इतका विकोपाला गेला की अखेर पक्षाच्या हायकमांडला यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला. परिस्थिती हाताळण्यासाठी हायकमांडने आता एक विशेष ‘फॉर्म्युला’ निश्चित केला आहे.

Railway सुरक्षेसाठी ‘कवच’ ठरले महत्वाचे; पुणे विभागाने उचलले ‘हे’ महत्वाचे पाऊल, अपघात अन्…

या फॉर्म्युल्यामुळेच काँग्रेस सत्तेतून बाहेर पडली

या फॉर्म्युल्यामुळे पहिल्या अडीच वर्षांसाठी धानोरकर यांचे महापौरपद आणि दुसऱ्या अडीच वर्षांसाठी वडेट्टीवार समर्थक यांच्या महापौरपदाची तरतूद होती. शिवसेना (यूबीटी) नगरसेवक काँग्रेसला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात त्यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये महापौरपदाच्या अटीवर ठाम होते. ते वडेट्टीवार यांच्याशी चर्चा करत होते, परंतु धानोरकर स्वतः या वाटाघाटींमध्ये सहभागी नव्हते. धानोरकर यांच्या वतीने सुनील केदार बैठकांना उपस्थित होते.

जेव्हा शिवसेना (यूबीटी) ला खात्री पटली की काँग्रेस त्यांना महापौरपद देण्यास तयार नाही, तेव्हा त्यांनी शेवटच्या क्षणी भाजप नेत्यांसमोर आपला प्रस्ताव सादर केला. भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निवासस्थानी या प्रस्तावावर पहाटे २ वाजेपर्यंत चर्चा सुरू राहिली. अखेर, भाजपने दीड वर्षांनी शिवसेनेला (UBT) महापौरपद देण्याचे लेखी आश्वासन दिले आणि महापौर निवडणुकीच्या दिवशी शेवटच्या क्षणी शिवसेनेने (UBT) भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला. काँग्रेस नेत्यांमधील या अंतर्गत वादाचा पुरेपूर फायदा घेण्याच्या प्रयत्नात, भाजप अल्पसंख्याक असूनही सूत्रधार असल्याचे सिद्ध झाले.

 

Web Title: Pratibha dhanorkars stubbornness changed the power equation in chandrapur municipal corporation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 04:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काँग्रेस खासदारांचे पाकिस्तानशी संबंध? भारतविरोधी कारवायांमध्ये भूमिका; भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दावा
1

काँग्रेस खासदारांचे पाकिस्तानशी संबंध? भारतविरोधी कारवायांमध्ये भूमिका; भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचा मोठा दावा

Rahul Gandhi Replied PM Modi: गांधी, कबर, नेहरू-इंदिरा आणि देशद्रोही..; मोदींच्या भाषणाला राहुल गांधींचे चोख प्रत्युत्तर
2

Rahul Gandhi Replied PM Modi: गांधी, कबर, नेहरू-इंदिरा आणि देशद्रोही..; मोदींच्या भाषणाला राहुल गांधींचे चोख प्रत्युत्तर

BMC Mayoral Election: मुंबई उपमहापौरपदासाठी मोठी फिल्डिंग:शिंदे गटाकडून दोन महिला नेत्या मैदानात
3

BMC Mayoral Election: मुंबई उपमहापौरपदासाठी मोठी फिल्डिंग:शिंदे गटाकडून दोन महिला नेत्या मैदानात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
AUS vs IRE, T20 World Cup 2026 : आयर्लंडने धुरंधर ऑस्ट्रेलियाला रडवले! पहिल्या डावात कांगारूंच्या 181 धावा; स्टोइनिस चमकला

AUS vs IRE, T20 World Cup 2026 : आयर्लंडने धुरंधर ऑस्ट्रेलियाला रडवले! पहिल्या डावात कांगारूंच्या 181 धावा; स्टोइनिस चमकला

Feb 11, 2026 | 04:56 PM
Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा 

Shrivardhan Panchayat Samiti Election: श्रीवर्धनमध्ये सत्ता उलथापालथ! मतदारांनी बदलली पंचायत समितीची दिशा 

Feb 11, 2026 | 04:54 PM
भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या

भारताने व्हावे सावध? निवडकीपूर्वी बांगलादेशात पाकिस्तानी फौज दाखल; युनूस सरकारने अंथरल्या पायघड्या

Feb 11, 2026 | 04:52 PM
“पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका

“पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका

Feb 11, 2026 | 04:44 PM
Raigad Zilla Parishad: कर्जतमध्ये महायुतीचे पानिपत; खालापुरात ‘राम-लक्ष्मण’ जोडीने शिवसेना तारली

Raigad Zilla Parishad: कर्जतमध्ये महायुतीचे पानिपत; खालापुरात ‘राम-लक्ष्मण’ जोडीने शिवसेना तारली

Feb 11, 2026 | 04:11 PM
Chandrapur Mayor Election 2026: प्रतिभा धानोरकरांचा ‘हट्टीपणा’ काँग्रेसला नडला? चंद्रपूर महापालिकेत सत्तेचे समीकरण बदलले

Chandrapur Mayor Election 2026: प्रतिभा धानोरकरांचा ‘हट्टीपणा’ काँग्रेसला नडला? चंद्रपूर महापालिकेत सत्तेचे समीकरण बदलले

Feb 11, 2026 | 04:10 PM
T20 World Cup 2026 : ‘गोलंदाजांपुरतेच मर्यादित…’ उस्मान तारिकच्या गोलंदाजी अ‍ॅक्शनवर अश्विनचे भाष्य! क्रिकेट विश्वात खळबळ 

T20 World Cup 2026 : ‘गोलंदाजांपुरतेच मर्यादित…’ उस्मान तारिकच्या गोलंदाजी अ‍ॅक्शनवर अश्विनचे भाष्य! क्रिकेट विश्वात खळबळ 

Feb 11, 2026 | 04:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM