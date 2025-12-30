Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

निवडणुकीच्या तोंडावरच राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

पर्वती परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या माजी नगरसेवकावर गुन्हा दाखल केला आहे. शिवाजी गदादे पाटील (रा. पर्वती) असे गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्याचे नाव आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 02:04 PM
निवडणुकीच्या तोंडावरच राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

संग्रहित फोटो

  • महापालिका निवडणुकीसाठी सर्व पक्षाची जोरदार तयारी
  • राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर गुन्हा दाखल
  • नेमकं प्रकरण काय?
पुणे : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी सर्व पक्षाकडून जोरदार तयारी केली जात आहे. आज अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख आहेत. तर येत्या १५ तारखेला मतदान होणार आहे. अशातच आता निवडणुकीच्या तोंडावरच एक मोठी बातमी पुण्यातून समोर आली आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता वाहनांवर राजकीय चिन्हे, स्पीकर तसेच नेत्यांचे फोटो लावून प्रचार केल्याप्रकरणी पर्वती परिसरात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) च्या माजी नगरसेवकावर गुन्हा दाखल केला आहे.

शिवाजी गदादे पाटील (रा. पर्वती) असे गुन्हा दाखल झालेल्या नेत्याचे नाव आहे. निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षणाअंतर्गत ललिता सुदाम तमनर (वय ४३, रा. धानोरी) यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. २८ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी सव्वा दोनच्या सुमारास पर्वती पायथा रोडवरील कॅनॉल पुलाजवळ, गदादे पाटील यांच्या कार्यालयासमोर हा प्रकार घडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, टेम्पो आणि दोन रिक्षांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ चिन्ह, स्पीकर तसेच उमेदवार व अन्य राजकीय नेत्यांचे फोटो लावून प्रचार करण्यात येत होता. मात्र, यासाठी कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे भारतीय दंड संहिता कलम २२३ तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अंतर्गत कलम १२७ (अ) अन्वये कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला असून, निवडणूक काळात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे.

A case has been registered against an ncp leader in pune just ahead of the elections

Published On: Dec 30, 2025 | 02:03 PM

