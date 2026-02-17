Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Thane News: 35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी

ठाण्यातील वागळे इस्टेटमधील एका निवासी इमारतीत पाचव्या मजल्यावरील फ्लॅटवरून खाली असलेल्या फ्लॅटवर एक स्लॅब पडला. या घटनेत तीन जण जखमी झाले आहेत.

Updated On: Feb 17, 2026 | 12:31 PM
35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी

35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी

Follow Us:
Follow Us:

ठाणे शहरात मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) सकाळी एक मोठा अपघात झाला. एका निवासी इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरून खाली असलेल्या फ्लॅटवर एक स्लॅब कोसळला. या घटनेत फक्त तीन जण जखमी झाले असून जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वागळे इस्टेटमधील शांतीनगरमधील पाच मजली नूतन नीलम अपार्टमेंटमध्ये पहाटे ३:०७ वाजता ही घटना घडली. अधिकाऱ्यांच्या मते, ही इमारत अंदाजे ३५ वर्षे जुनी आहे आणि घटनेनंतर ८० लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.

ठाणे महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख यासीन तडवी यांनी सांगितले की, पाचव्या मजल्यावरील फ्लॅटचा स्लॅब चौथ्या मजल्यावरील घरावर पडला, ज्यामुळे वरच्या फ्लॅटमध्ये राहणारा एक व्यक्ती आणि खाली राहणारे दोन जण जखमी झाले.

मुंबई, ठाण्याचा होणार कायापालट! MMRDA चा 48,072 कोटीचा अर्थसंकल्प मंजूर

फ्लॅट क्रमांक ५०१ चा स्लॅब कोसळला

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पाचव्या मजल्यावरील रूम क्रमांक ५०१ चा स्लॅब अचानक तुटला आणि तो थेट खालच्या खोलीवर पडला. ही इमारत तीन दशकांहून अधिक जुनी आहे आणि त्यात एक तळमजला आणि पाचवा मजला समाविष्ट आहे. जखमींची ओळख पटली आहे गजेंद्र प्रसाद (६०), ज्याचा उजवा खांदा फ्रॅक्चर झाला आहे; प्रिन्स यादव (२५), ज्याचा उजवा पाय फ्रॅक्चर झाला आहे; आणि प्रदीप यादव (२३), ज्याचे दोन्ही पाय आणि शरीराच्या इतर भागांना दुखापत झाली आहे. तिघांनाही तातडीने सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

तिघेही रुग्णालयात दाखल

अधिकाऱ्याने सांगितले की, तिघांनाही ठाण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, परंतु एका गंभीर जखमी व्यक्तीला चांगल्या उपचारांसाठी मुंबईतील रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. माहिती मिळताच आपत्कालीन पथके घटनास्थळी पोहोचली.

इमारत रिकामी करण्यात आली

तडवी यांनी सांगितले की, इमारतीत सुमारे ८० ते ८५ लोक राहत होते. “आम्ही सर्व रहिवाशांना वाचवले आहे. त्यापैकी सुमारे अर्ध्या रहिवाशांना तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी शांतीनगर येथील टीएमसी शाळेत पाठवण्यात आले आहे, तर इतरांनी स्वतःचे निवासस्थान बनवले आहे.”

सील केलेली इमारत

ए आणि बी विंग असलेल्या या इमारतीत २६ फ्लॅट आहेत आणि ती ३० ते ३५ वर्षे जुनी आहे. ती पूर्वी सी२बी म्हणून वर्गीकृत होती, म्हणजेच तिला मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या तिची स्थिती जीवघेणी नाही. अधिकाऱ्याने सांगितले की उर्वरित रचना धोकादायक स्थितीत आहे आणि ती सील करण्यात आली आहे. वीज कंपनीचे कर्मचारी वीज खंडित करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले आहेत आणि पोलिस परिसर सुरक्षित करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले आहेत.

उद्योगांना लाभदायक ठरणारी पहिली AI Living Lab महाराष्ट्रात; मंगल प्रभात लोढांच्या हस्ते शुभारंभ

Web Title: Thane wagle estate slab collapse nutan neelam apartment building evacuated news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 12:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे ॲक्शन मोडवर; सुरक्षा व्यवस्थेवरुन अधिकाऱ्यांना फटकारले
1

पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे ॲक्शन मोडवर; सुरक्षा व्यवस्थेवरुन अधिकाऱ्यांना फटकारले

Amravati News : बालविवाहमुक्तीसाठी ३८ हजार नागरिकांची शपथ, अमरावतीत विशेष मोहीम
2

Amravati News : बालविवाहमुक्तीसाठी ३८ हजार नागरिकांची शपथ, अमरावतीत विशेष मोहीम

मुंबई, ठाण्याचा होणार कायापालट! MMRDA चा 48,072 कोटीचा अर्थसंकल्प मंजूर
3

मुंबई, ठाण्याचा होणार कायापालट! MMRDA चा 48,072 कोटीचा अर्थसंकल्प मंजूर

वडिलांकडे मुलीचा ताबा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; वडिलांची याचिका फेटाळली
4

वडिलांकडे मुलीचा ताबा देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; वडिलांची याचिका फेटाळली

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या वेळी तुळशीसह 4 गोष्टी वापरा, ग्रहणकाळातही रहाल पवित्र

Surya Grahan 2026: सूर्यग्रहणाच्या वेळी तुळशीसह 4 गोष्टी वापरा, ग्रहणकाळातही रहाल पवित्र

Feb 17, 2026 | 12:36 PM
Mohammed Shami ने या स्पर्धेत केला कहर! उघडला पंजा, उपांत्य फेरीच्या सामन्यात फलंदाजांना केले चकित…

Mohammed Shami ने या स्पर्धेत केला कहर! उघडला पंजा, उपांत्य फेरीच्या सामन्यात फलंदाजांना केले चकित…

Feb 17, 2026 | 12:31 PM
Thane News: 35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी

Thane News: 35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी

Feb 17, 2026 | 12:31 PM
Indian Railways: रेल्वे क्षेत्रात मोठी क्रांती! स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण’ होणार जाहीर

Indian Railways: रेल्वे क्षेत्रात मोठी क्रांती! स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण’ होणार जाहीर

Feb 17, 2026 | 12:31 PM
रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठा खुलासा; संपूर्ण कट रचला तुरुंगात, प्रकरणाचा बिश्नोई टोळीशी संबंध

रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठा खुलासा; संपूर्ण कट रचला तुरुंगात, प्रकरणाचा बिश्नोई टोळीशी संबंध

Feb 17, 2026 | 12:24 PM
OpenAI च्या मिशन स्टेटमेंटमधून ‘सुरक्षित’ शब्द गायब! सिक्योरिटी वगळून नफ्याकडे वळली कंपनी? टेक वर्ल्डमध्ये रंगली चर्चा

OpenAI च्या मिशन स्टेटमेंटमधून ‘सुरक्षित’ शब्द गायब! सिक्योरिटी वगळून नफ्याकडे वळली कंपनी? टेक वर्ल्डमध्ये रंगली चर्चा

Feb 17, 2026 | 12:14 PM
महागाईचा डिजिटल फटका! सेमिकंडक्टरचा तुटवडा; संगणकाचे स्पेअरपार्ट 400 टक्क्यांनी महागले

महागाईचा डिजिटल फटका! सेमिकंडक्टरचा तुटवडा; संगणकाचे स्पेअरपार्ट 400 टक्क्यांनी महागले

Feb 17, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM
Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Pune BJP Congress Rada : तपासात जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल- पोलीस आयुक्त

Feb 16, 2026 | 05:55 PM
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM