Thane News: 35 वर्षीय जुन्या इमारतीचा स्लॅब कोसळला, तीन जण जखमी; पालिकेने केली संपूर्ण इमारत रिकामी

ठाणे शहरात मंगळवारी (17 फेब्रुवारी) सकाळी एक मोठा अपघात झाला. एका निवासी इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरून खाली असलेल्या फ्लॅटवर एक स्लॅब कोसळला. या घटनेत फक्त तीन जण जखमी झाले असून जखमींपैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वागळे इस्टेटमधील शांतीनगरमधील पाच मजली नूतन नीलम अपार्टमेंटमध्ये पहाटे ३:०७ वाजता ही घटना घडली. अधिकाऱ्यांच्या मते, ही इमारत अंदाजे ३५ वर्षे जुनी आहे आणि घटनेनंतर ८० लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.
ठाणे महानगरपालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख यासीन तडवी यांनी सांगितले की, पाचव्या मजल्यावरील फ्लॅटचा स्लॅब चौथ्या मजल्यावरील घरावर पडला, ज्यामुळे वरच्या फ्लॅटमध्ये राहणारा एक व्यक्ती आणि खाली राहणारे दोन जण जखमी झाले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पाचव्या मजल्यावरील रूम क्रमांक ५०१ चा स्लॅब अचानक तुटला आणि तो थेट खालच्या खोलीवर पडला. ही इमारत तीन दशकांहून अधिक जुनी आहे आणि त्यात एक तळमजला आणि पाचवा मजला समाविष्ट आहे. जखमींची ओळख पटली आहे गजेंद्र प्रसाद (६०), ज्याचा उजवा खांदा फ्रॅक्चर झाला आहे; प्रिन्स यादव (२५), ज्याचा उजवा पाय फ्रॅक्चर झाला आहे; आणि प्रदीप यादव (२३), ज्याचे दोन्ही पाय आणि शरीराच्या इतर भागांना दुखापत झाली आहे. तिघांनाही तातडीने सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, तिघांनाही ठाण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे, परंतु एका गंभीर जखमी व्यक्तीला चांगल्या उपचारांसाठी मुंबईतील रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. माहिती मिळताच आपत्कालीन पथके घटनास्थळी पोहोचली.
तडवी यांनी सांगितले की, इमारतीत सुमारे ८० ते ८५ लोक राहत होते. “आम्ही सर्व रहिवाशांना वाचवले आहे. त्यापैकी सुमारे अर्ध्या रहिवाशांना तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी शांतीनगर येथील टीएमसी शाळेत पाठवण्यात आले आहे, तर इतरांनी स्वतःचे निवासस्थान बनवले आहे.”
ए आणि बी विंग असलेल्या या इमारतीत २६ फ्लॅट आहेत आणि ती ३० ते ३५ वर्षे जुनी आहे. ती पूर्वी सी२बी म्हणून वर्गीकृत होती, म्हणजेच तिला मोठ्या दुरुस्तीची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या तिची स्थिती जीवघेणी नाही. अधिकाऱ्याने सांगितले की उर्वरित रचना धोकादायक स्थितीत आहे आणि ती सील करण्यात आली आहे. वीज कंपनीचे कर्मचारी वीज खंडित करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले आहेत आणि पोलिस परिसर सुरक्षित करण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचले आहेत.