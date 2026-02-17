Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
NZ vs CAN : शतक ठोकूनही कॅनडासह तीन संघ T20 World Cup 2026 मधून बाहेर! न्यूझीलंडने मारली सुपर 8 मध्ये एन्ट्री

न्यूझीलंडने कॅनडाविरुद्ध सामना जिंकला आणि यासह सुपर ८ मध्ये शानदार प्रवेश केला. दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडने ग्रुप डी मधून सुपर ८ साठी पात्रता मिळवली आहे. कॅनडा, अफगाणिस्तान आणि यूएई देखील स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. 

Updated On: Feb 17, 2026 | 02:25 PM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषक २०२६ चा ३१ वा लीग सामना चेन्नई येथे न्यूझीलंड आणि कॅनडा यांच्यात खेळला गेला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाल्यानंतर लीग सामन्याच्या चौथ्या सामन्यामध्ये विजय मिळवल्यानंतर न्यूझीलंडच्या संघाने सुपर 8 चे तिकीट मिळवले आहे. न्यूझीलंडने कॅनडाविरुद्ध सामना जिंकला आणि यासह सुपर ८ मध्ये शानदार प्रवेश केला. दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडने ग्रुप डी मधून सुपर ८ साठी पात्रता मिळवली आहे, तर कॅनडा, अफगाणिस्तान आणि यूएई देखील स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. 

न्यूझीलंडने हा सामना ८ विकेट्सने जिंकला, जो लीग टप्प्यातील ४ सामन्यांमधील किवी संघाचा तिसरा विजय होता. सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर, कॅनडाचा कर्णधार दिलप्रीत सिंग बाजवा याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजीला अनुकूल असलेल्या खेळपट्टीवर शतक असूनही, संघ ४ विकेट्स गमावून केवळ १७३ धावा करू शकला. युवराज समराने ५८ चेंडूत शतक झळकावले. शतक ठोकूनही कॅनडाच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला.

कर्णधार बाजवाने ३६ धावा केल्या, परंतु त्या १०० पेक्षा कमी स्ट्राईक रेटने आल्या. दरम्यान, लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडच्या संघाने लवकर २ विकेट्स गमावल्यानंतरही सामन्यामध्ये दमदार कमबॅक केला. ग्लेन फिलिप्सने 36 चेंडूमध्ये 76 धावा केल्या आणि रचिन रवींद्रने 39 चेंडूमध्ये 56 धावा करून संघाला मोठा विजय मिळवून दिला. न्यूझीलंडने १६ व्या षटकातच १७४ धावांचे लक्ष्य गाठले.न्यूझीलंडने सुरुवातीलाच दोन विकेट गमावल्या, पण रचिन रवींद्रने ग्लेन फिलिप्ससोबत डाव सावरला आणि ३५ चेंडूत अर्धशतक झळकावत दमदार अर्धशतक झळकावले.

SL vs IRE : पथुम निस्सांकाच्या शतकाने चित्र पालटलं! ऑस्ट्रेलियाला दिला धक्का, श्रीलंकेने एकाच सामन्यात मोडले अनेक मोठे विक्रम

गोलंदाजीमध्ये न्यूझीलंडच्या हाती चार विकेट्स लागले. गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर जेकब डफी, मॅट हेनरी, जेम्स नीशम यांनी संघाला प्रत्येकी एक विकेट मिळवून दिला. कॅनडाची गोलंदाजी फार काही प्रभावशाली राहिली नाही. न्यूझीलंडने कॅनडाचा दणदणीत पराभव केला. कॅनडासह, अफगाणिस्तान आणि यूएईसह इतर तीन संघ स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. गेल्या वर्षी अफगाणिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचला होता.

Published On: Feb 17, 2026 | 02:21 PM

