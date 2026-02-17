Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बदलत्या हवामानामुळे आरोग्यावर टांगती तलवार; कधी कडाक्याचे ऊन, तर कधी थंडी

पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या ऋतूचक्राचा लपंडाव पाहायला मिळत आहे. पहाटे अंगाला झोंबणारा गारवा आणि दुपारी घामाच्या धारा काढणारे ऊन, अशा विचित्र हवामानाचा अनुभव नागरिक घेत आहेत.

Updated On: Feb 17, 2026 | 01:19 PM
संग्रहित फोटो

पिंपरी/विजया गिरमे : पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या ऋतूचक्राचा लपंडाव पाहायला मिळत आहे. पहाटे अंगाला झोंबणारा गारवा आणि दुपारी घामाच्या धारा काढणारे ऊन, अशा विचित्र हवामानाचा अनुभव नागरिक घेत आहेत. फेब्रुवारी महिना सुरू होताच थंडीने काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली असली, तरी तापमानातील या मोठ्या चढ-उतारामुळे शहरवासीयांच्या आरोग्यावर मात्र टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.

 

हवामानाचा लपंडाव

डिसेंबर २०२५ हा महिना पिंपरी-चिंचवडसाठी गेल्या दशकभरातील सर्वात थंड महिना ठरला होता. मात्र, जानेवारीच्या अखेरपासून हवामानात वेगाने बदल झाले आहेत.

दुपारचा तडाखा

फेब्रुवारीत कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. त्यामुळे दुपारी उन्हाचे चटके आणि उकाडा जाणवत आहे.

रात्रीचा गारवा

उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांच्या प्रवाहामुळे रात्री आणि पहाटे अद्यापही आल्हाददायक थंडी टिकून आहे.

काय आहे कारण?

दिवसा कोरडी आणि उष्ण हवा, तर रात्री दमट वातावरण निर्माण होत असल्याने तापमानात मोठी तफावत जाणवत आहे.

आरोग्यावर परिणाम: दवाखाने फुल्ल!

हवामानातील या टोकाच्या बदलांशी जुळवून घेणे मानवी शरीराला कठीण जात आहे. याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या रोगप्रतिकारक शक्तीवर होत असून, शहरात साथीच्या आजारांचे प्रमाण वाढले आहे.

सध्या सर्दी, खोकला, ताप आणि घसादुखीच्या रुग्णांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. काही रुग्णांना श्वसनाचा त्रासही जाणवत आहे. वातावरण बदलामुळे विषाणूजन्य संसर्गाचा धोका वाढला आहे. – डॉ. अशोक मोरे, जनरल फिजिशियन

स्वतःची काळजी कशी घ्याल?

बदलत्या हवामानात सुरक्षित राहण्यासाठी तज्ज्ञांनी खालील उपाय सुचवले आहेत:

त्वरीत उपचार : सर्दी, खोकला किंवा ताप जाणवल्यास घरगुती उपाय करण्याऐवजी तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

मास्कचा वापर : गर्दीच्या ठिकाणी वावरताना मास्क वापरावा, ज्यामुळे संसर्ग पसरण्यास प्रतिबंध होईल.

विश्रांती महत्त्वाची : लक्षणे असल्यास शाळा, कॉलेज किंवा ऑफिसला जाणे टाळावे, जेणेकरून इतरांना संसर्ग होणार नाही.

स्वच्छता पाळा : वारंवार हात धुवावेत आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे टाळावे.

आहार आणि पाणी : भरपूर पाणी प्या आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारा ताजा आहार घ्या.

थोडक्यात सांगायचे तर…

हिवाळा आता निरोप घेण्याच्या तयारीत आहे आणि उन्हाळ्याची चाहूल लागत आहे. या ‘ट्रान्झिशन फेज’मध्ये हवामानाचा अंदाज घेऊनच घराबाहेर पडणे आणि आरोग्याची काळजी घेणे पिंपरी चिंचवडकरांसाठी हितकारक ठरेल.

