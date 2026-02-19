Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
डीएचओ मानांकनात राज्यात बुलढाणा तृतीय! अमरावती परिमंडळात द्वितीय स्थान; आरोग्य अधिकाऱ्यांची माहिती

बुलढाणा जिल्ह्याने आरोग्य निर्देशांकात राज्यात तृतीय व अमरावती परिमंडळात द्वितीय स्थान मिळवले. एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान सलग सहा महिने जिल्हा पहिल्या पाचमध्ये राहिला.

Updated On: Feb 19, 2026 | 09:39 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

बुलढाणा जिल्ह्याने डिसेंबर २०२५ च्या आरोग्य निर्देशांक मानांकनात उल्लेखनीय कामगिरी करत राज्यात तृतीय क्रमांक पटकावला असून अमरावती परिमंडळात द्वितीय स्थान मिळवले आहे. विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीच्या आधारे हे मानांकन देण्यात आले असून जिल्ह्याच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे हा मान मिळाला आहे.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गिते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान सलग सहा महिने बुलढाणा जिल्हा राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये कायम राहिला. माता व बालक आरोग्य, कुटुंब नियोजन, किशोरवयीन आरोग्य, लसीकरण मोहिमा, क्षयरोग नियंत्रण तसेच आरसीएच ऑनलाइन पोर्टलवरील नोंदणी यांसारख्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी हे यशाचे प्रमुख कारण ठरले. राज्याच्या यादीत नागपूर ६०.९२ गुणांसह प्रथम, अकोला ५९.८९ गुणांसह द्वितीय, तर बुलढाणा ५९.५८ गुणांसह तृतीय क्रमांकावर आहे. त्यानंतर धाराशिव आणि सांगली यांचा क्रमांक लागतो. अमरावती परिमंडळात अकोला प्रथम तर बुलढाणा द्वितीय स्थानावर आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी खरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या नियमित बैठका घेऊन नियोजनबद्ध कामकाज राबविण्यात आले. हे यश सर्व अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे फलित असल्याचे डॉ. गिते यांनी नमूद केले.

जिल्ह्यात ५२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ६ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, २८० उपकेंद्रे, १० ‘आपला दवाखाना’ केंद्रे आणि ४० नागरी आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्रांद्वारे सेवा दिली जात आहे. सुरक्षित प्रसुती, तपासण्या, कुटुंब नियोजन आणि १०८ रुग्णवाहिका सेवा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. विविध आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे जिल्ह्याने हे यश मिळवले आहे.

Published On: Feb 19, 2026 | 09:39 PM

