Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Where Will Ajit Pawars Body Be Kept Preparations Are Underway For A State Funeral

Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांचे पार्थिव कुठे ठेवणार? शासकीय इतमामात अंत्यसंस्काराची तयारी

रुग्णालयाबाहेर कुटुंबातील सदस्य आणि समर्थकांची मोठी गर्दी जमली होती. अजितदादांचे कार्यस्थळ असलेल्या बारामतीमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

Updated On: Jan 28, 2026 | 08:15 PM
Ajit pawar Plane crash News Update,

अजित पवारांचे पार्थिव कुठे ठेवणार? शासकीय इतमामात अंत्यसंस्काराची तयारी

Follow Us:
Follow Us:

Ajit Pawar Funeral:  महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एका युगाचा दुःखद अंत झाला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांच्या निधनाने राज्याला धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन दिवसांचा राजकीय दुखवटा जाहीर केला आहे. उद्या सकाळी ११ वाजता बारामती येथील त्यांच्या वडिलोपार्जित घरी पूर्ण राजकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कार केले जातील.

अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी मिळताच संपूर्ण महाराष्ट्रात शोकाचे वातावरण पसरले.  रुग्णालयाबाहेर कुटुंबातील सदस्य आणि समर्थकांची मोठी गर्दी जमली होती. अजितदादांचे कार्यस्थळ असलेल्या बारामतीमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे.  बारामती जिल्हा रुग्णालयातून अजित पवार यांचे पार्थिव विद्या प्रतिष्ठान येथील मैदानाकडे नेले जात आहे. विद्या प्रतिष्ठान येथे त्यांचे पार्थिंव अत्यंदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे.  अॅब्युलन्समध्ये अजित पवार यांचे चिरंजीव जय पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही नेतेमंडळीही आहेत. अॅब्युलन्सच्या चारही बाजूला अजित पवार यांचे कार्यकर्ते जमले असून “अजित दादा परत या” अशी घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत.

Ajit Pawar Plane Crash : प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे ते अजित पवार: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अकाली गमावलेले दिग्गज नेते…

कुटुंबियांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांच्या पार्थिवावर बारामतीतील त्यांच्या मूळ गावी  अंत्यसंस्कार होणार आहेत. आज बुधवारी संध्याकाळपासून त्यांचे पार्थिव  विद्या नगरी चौकातील विद्या प्रतिष्ठान  येथे अंतिम दर्शनासाठी ठेवले जाईल.  आज रात्री उशिरापर्यंत नागरिकांना त्यांचे अंत्यदर्शन घेता येणार आहेत.   उद्या सकाळी   ९ वाजता गदिमा सभागृहापासून त्यांच्या अंत्ययात्रेला सुरुवात होईल. विद्या प्रतिष्ठान चौकापासून  भिगवण रोड सेवा रस्त्यावरून  ही अंत्ययात्रा निघेल. त्यानंतर सकाळी ११ च्या दरम्यान विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर   शासकीय इतमामात त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार  केले जातील.

अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारासाठी बारामतीतील दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रशासकीय आणि कौटुंबिक पातळीवर तयारी सुरू आहे. एकीकडे बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठाच्या मैदानात तयारी सुरू आहे. तर दुसरीकडे पवार कुटुंबियांचे मुळ गाव असलेल्या काटेवाडीतही वेगाने घडामोडी सुरू आहेत. काडेवाडीतील त्यांच्या मुळ निवासस्थानाशेजारी असलेल्या गावातही मोठी तयारी सुरू आहेत, घराशेजारील संपूर्ण शेतजमीन नांगरून सपाट करण्यात आली आहे.

Sharad Pawar on Ajit Pawar Death: ;’राज्याचं झालेलं नुकसान भरून निघणार नाही’; शरद पवार यांना अश्रू अनावर 

बारामतीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय परिसरात अजित पवारांच्या समर्थक, चाहते आणि कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी जमली आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना अश्रू अनावर होत आहेत. अजित दादा परत या, अजित दादा अमर रहे या घोषणांमधून त्यांचे कार्यकर्ते भावना व्यक्त करत आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी संपूर्ण बारामती शहरात पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूचा परिणाम पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातही दिसत आहे.

Web Title: Where will ajit pawars body be kept preparations are underway for a state funeral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 08:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash : प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे ते अजित पवार: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अकाली गमावलेले दिग्गज नेते…
1

Ajit Pawar Plane Crash : प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे ते अजित पवार: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अकाली गमावलेले दिग्गज नेते…

What is Black Box: ब्लॅक बॉक्स देणार अजित पवारांच्या अपघाताचे उत्तर! काय आहे ही टेक्नॉलॉजी? कशी उलगडणार विमानाची रहस्ये?
2

What is Black Box: ब्लॅक बॉक्स देणार अजित पवारांच्या अपघाताचे उत्तर! काय आहे ही टेक्नॉलॉजी? कशी उलगडणार विमानाची रहस्ये?

Sharad Pawar on Ajit Pawar Death: ;’राज्याचं झालेलं नुकसान भरून निघणार नाही’; शरद पवार यांना अश्रू अनावर 
3

Sharad Pawar on Ajit Pawar Death: ;’राज्याचं झालेलं नुकसान भरून निघणार नाही’; शरद पवार यांना अश्रू अनावर 

Ajit Pawar Plane Crash : ‘एक समर्पित नेता गमावला..’ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाने क्रिकेट विश्व हळहळले
4

Ajit Pawar Plane Crash : ‘एक समर्पित नेता गमावला..’ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधनाने क्रिकेट विश्व हळहळले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

Jan 28, 2026 | 08:15 PM
आधार गतिमंद विद्यालयाची निवड! सरस्वती कॉलेजच्या एमएसडब्ल्यूच्या विद्यार्थ्यांचा पुढाकार

आधार गतिमंद विद्यालयाची निवड! सरस्वती कॉलेजच्या एमएसडब्ल्यूच्या विद्यार्थ्यांचा पुढाकार

Jan 28, 2026 | 08:10 PM
Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांचे पार्थिव कुठे ठेवणार? शासकीय इतमामात अंत्यसंस्काराची तयारी

Ajit Pawar Funeral: अजित पवारांचे पार्थिव कुठे ठेवणार? शासकीय इतमामात अंत्यसंस्काराची तयारी

Jan 28, 2026 | 08:03 PM
हॉलीवूडला जमलं मग बॉलिवूडला का नाही? पर्यावरणाची गोष्ट सांगायला बॉलिवूड तयार आहे का?

हॉलीवूडला जमलं मग बॉलिवूडला का नाही? पर्यावरणाची गोष्ट सांगायला बॉलिवूड तयार आहे का?

Jan 28, 2026 | 07:59 PM
Mahindra BE6 ला कशामुळे लागली आग? अखेर कंपनीने दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण

Mahindra BE6 ला कशामुळे लागली आग? अखेर कंपनीने दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण

Jan 28, 2026 | 07:55 PM
Washim News: वाशीम जिल्हा होणार राज्यातील आदर्श जिल्हा? पालकमंत्र्यांच्या विश्वास

Washim News: वाशीम जिल्हा होणार राज्यातील आदर्श जिल्हा? पालकमंत्र्यांच्या विश्वास

Jan 28, 2026 | 07:39 PM
IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये टिम सेफर्टचा धुमाकूळ! 25 चेंडूत ठोकले अर्धशतक;न्यूझीलंडच्या 8 षटकात 100 धावा

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये टिम सेफर्टचा धुमाकूळ! 25 चेंडूत ठोकले अर्धशतक;न्यूझीलंडच्या 8 षटकात 100 धावा

Jan 28, 2026 | 07:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM