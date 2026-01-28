Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ट्रम्प यांचा दावा फोल! Operation Sindoor बाबत अमेरिकन सिनेटरचा मोठा गौप्यस्फोट

Operation Sindoor : ट्रम्प यांच्या भारत पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचा दाव्यावर एक मोठा गौप्यस्फोट करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे सीनेटर मार्क वॉर्नर यांनीच याबाबत मोठा खुलासा केला आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे

Updated On: Jan 28, 2026 | 08:20 PM
US Senator Mark Warner

ट्रम्प यांचा दावा फोल! Operation Sindoor बाबत अमेरिकन सिनेटरचा मोठा गौप्यस्फोट (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्प यांचा भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचा दावा खोटा?
  • अमेरिकेने सिनेटरने उघड केलं सत्य
  • जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?
US Senator on Operation Sindoor : वॉशिंग्टन : भारताने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) मोहिम राबवत पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याचा बदला मे महिन्यात बदला घेतला होता. यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तीव्र युद्ध छिडले होते. दोन्ही देशात चार दिवस संघर्ष चालू होता. दरम्यान या संघर्षाबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी सतत मोठा दावा केला आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्यामुळेच युद्ध थांबल्याचे अनेकदा म्हणले आहे. भारताने हा दा फेटाळूनही ट्रम्प सतत मीच भारत पाकिस्तान युद्ध थांबवले असे म्हणत आहेत. परंतु आता त्यांच्या या दाव्याचा पर्दाफाश झाला आहे. अमेरिकेचे सीनेटर मार्क वॉर्नर यांनी याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

“युद्ध थांबवा नाहीतर भरमसाठ कर लावेल” ; पंतप्रधान मोदींना धमकी दिल्याचा ट्रम्प यांचा दावा

ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवले?

मार्क वॉर्नर यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारत पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांच्या मते, भारत पाकिस्तान युद्धबंदीत ट्रम्प अनावश्यकपणे स्वत:चे महत्व वाढवून घेत आहेत. माध्यमांनी दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, भारत सरकारचे उत्तर, अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणेचा अहवाल, तसेच सीनेट इंटेलिजेंसकडून मिळालेल्या अहवालामधून भारत पाकिस्तानमदील युद्धाचा अंत हा दोन्ही देशांच्या DGMO च्या चर्चेतूनच झाला आहे. अमेरिकेने केवळ यामध्ये मध्यस्थीची भूमिका बजावली असेल, परंतु ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपामुळे युद्ध थांबल्याचा दावा वॉर्नर यांनी नाकारला आहे.

वॉर्नर यांनी हेही स्पष्ट केले की, दोन अण्वस्त्रधारी देशांमध्ये तसेच पहलगाम हल्ल्यानंतर झालेल्या संघर्षाची परिस्थिती तेवढी भयंकर नव्हती. आतापर्यंत अनेक वेळा दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दोन्ही देशांमध्ये दहशतवादी हल्ल्यांमुळे अनेकदा युद्ध झाले आहे. परंतु दोन्ही देशांतील समस्या सोडवण्यासाठी इस्लामाबाद आणि नवी दिल्ली चर्चेचा मार्ग मोकळाच राहिला आहे.

तसेच त्यांनी हेही सांगितले की, पाकिस्तान त्यांच्या आर्थिक समस्यांसाठी सतत भारताला दोष देत असतो, त्यांच्यावर आरोप करत असतो. परंतु भारत आता स्पर्धेपलीकडे गेला असून त्याचे अमेरिकेसोबत दीर्घकालीन संबंध आहेत असे वॉर्नर यांवी म्हटले.

ट्रम्प समस्या रंगवून सांगतात

वॉर्नर यांनी ट्रम्पवर टीका करत म्हटले की, त्यांना परराष्ट्र व्यवहारतील समस्या अतिशय रंगवून सांगण्याची सवय आहे. त्यांच्या अशा विधानांमुळे मित्र राष्ट्रातील विश्वासाला तडा जात असून प्रादेशिक तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. वॉर्नर यांनी भारतासोबतच्या टॅरिफ वादावर बोलताना सांगितले की, भारताने युद्धबंदीचे श्रेय अमेरिकेला दिले नाही यामुळे हा तणाव वाढला आहे. वॉर्नर यांच्या या खुलास्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे. यामुळे भारत-पाकिस्तान युद्धबंदी ही संवादातूनच झाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची नाच्चकी! भारताने नाकारला होता अमेरिकेच्या मध्यस्थीचा प्रस्ताव; पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा मोठा दावा

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत पाकिस्तान युद्धबंदीत अमेरिकेची भूमिका काय होती?

    Ans: अमेरिकेचे सिनेटर मार्क वॉर्नर यांच्या मते, भारत पाकिस्तान संघर्षात अमेरिकेने मध्यस्थी केली असले, परंतु दोन्ही देशांतील युद्धबंदी ही परस्पर संवादातूनच झाली आहे.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा कोणता दावा चुकीचा ठरवण्यात आला आहे?

    Ans: अमेरिकेचे सिनेटर मार्क वॉर्नर यांनी भारत-पाकिस्तानमधील संभाव्य अण्वस्त्र युद्ध थांबवले असल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांच्या मते दोन्ही देशांमध्ये परिस्थितीत अण्वस्त्र युद्ध होईल इतकीही गंभीर नव्हती.

Published On: Jan 28, 2026 | 08:20 PM

