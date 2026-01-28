Ajit Pawar Plane crash: ‘तुम्हाला रनवे दिसतोय का…?’ अजित पवारांच्या विमानातील वैमानिकांचे ATC शी झालेले शेवटचे संभाषण

The last conversation between Ajit Pawar’s aircraft pilots and ATC: बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात आज महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. याशिवाय विमानातील इतर पाच जणांचाही दुर्दैवी अंत झाला. पण या अपघाताने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना घेऊन जाणारे विमान काही सेकंदांपूर्वीच सुरक्षित लँडिंगच्या मार्गावर असल्याचे मानले जात होते, परंतु क्षणार्धात ते एका भयानक अपघातात रूपांतरित झाले. धावपट्टी दिसत असताना आणि लँडिंगची परवानगी मिळाल्यानंतरही, शेवटच्या क्षणी असे काय घडले ज्यामुळे विमानाचे संतुलन बिघडले आणि अपघात झाला. याबात तपास यंत्रणा तपास करत आहेत.
आज २८ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी, एक लिअरजेट ४५ (व्हीटी-एसएसके) मुंबईहून उड्डाण घेऊन बारामतीकडे निघाले होते. सकाळी ८:१८ वाजता, वैमानिकांनी बारामती विमानतळाशी संपर्क साधला. त्यांना नियंत्रण कक्षाने कळवले की हवामान ठीक आहे, वारे शांत आहेत आणि दृश्यमानता सुमारे ३,००० मीटर आहे. सकाळी ८.४५ च्या दरम्यान विमान हळूहळू धावपट्टी ११ च्या दिशेने खाली उतरू लागले, परंतु पहिल्या लँडिंगच्या प्रयत्नादरम्यान, वैमानिकांना धावपट्टी स्पष्टपणे दिसली नाही,
आजूबाजूला असलेले हलके धुके आणि जमिनीजवळील कमी दृश्यमानता यामुळे, त्यांनी ताबडतोब अशा परिस्थितीत लँडिंग करणे असुरक्षित असल्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर विमानाने पुन्हा एकदा विमान हवेत वर नेले. थोड्या वेळाने, दुसरा अंतिम मार्ग सुरू करण्यात आला. यावेळी देखील, धावपट्टी सुरुवातीला अदृश्य होती. नियंत्रणाला वारंवार विचारण्यात आले, “तुम्हाला धावपट्टी दिसते का?” वैमानिकांनी उत्तर दिले, “अजून नाही. धावपट्टी स्पष्टपणे दिसताच आम्ही तुम्हाला कळवू असे वैमानिकांकडून सांगण्यात आले.” काही क्षणांनंतर,वैमानिकांना पुन्हा एकदा रनवे आता दिसत आहे का असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर वैमानिकांकडून रनवे दिसत असल्याचे सांगण्यात आले. ATC कडून वैमानिकांना धावपट्टी ११ वर उतरण्याची परवानगी देण्यात आली. दुसऱ्यांदा लँडिंग सुरक्षित होईल, असे वाटले.
पण त्याचवेळी परिस्थिती अचानक बिघडली. सकाळी ८:४४ वाजता, हवाई पट्टी आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण (एटीसी) जवळील लोकांना धावपट्टी ११ जवळ विमान कोसळले, धावपट्टीजळीच आकाशात मोठ्या ज्वाळा दिसल्या, तीनवेळा स्फोटाचे आवाज ऐकू आले.
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या चालू निवडणुकांदरम्यान एका जाहीर सभेत सहभागी होण्यासाठी अजित पवार खाजगी जेटने मुंबईहून बारामतीला जात होते. त्यांच्यासोबत विमानात सरकारी कर्मचारी होते – एक वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी आणि एक परिचारिका. या व्यतिरिक्त, दोन क्रू मेंबर्स होते – पायलट-इन-कमांड आणि पहिला अधिकारी. विमानात एकूण पाच लोक होते आणि त्या सर्वांचा अपघातात मृत्यू झाला.